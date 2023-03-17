東京靜嘉堂特別展：為三菱財閥岩崎家所愛的藝術性人偶娃娃

1929年（昭和4年），這套人偶娃娃在鳥居阪（今東京都港區六本木）落成的岩崎家新居首次亮相。人偶架以引領明治時期日本畫壇的日本畫畫家川端玉章繪製的《墨梅圖屏風》為背景，擺滿了特別訂製的人偶娃娃，實為壯觀，令整個客廳更顯富麗堂皇。

女兒節人偶娃娃中的主角，是代表天皇夫婦的「內裏雛」，男女人偶都膚白光潤、圓臉童顏，讓人想起京都宮廷貴族和達官顯貴們喜愛的「御所人偶」。和服及人偶飾件上採用了精緻的刺繡、彩繪、鏤金等技術，同時配以岩崎家代作家徽的「花菱紋」，可謂是集當時工藝技術之精華於一體的傑作。

「岩崎家人偶娃娃」是由日本皇室御用老店「丸平大木人形店」於昭和初期製作，耗時3年。下單的是三菱財閥第4任總裁岩崎小彌太。他是明治時代的政商岩崎彌太郎的侄子。高達2萬日圓的費用，據說相當於現在的1億日圓。

逸失散落的人偶娃娃，重聚岩崎家的因緣之地

岩崎小彌太是一名喜愛茶道、俳句、日本畫的文人雅士，同時也以東洋美術品收藏家而聞名。曾經為德川將軍家所收藏的「曜變天目」茶碗（國寶）也是他的珍藏品之一。因為深知這件藏品的價值，據說岩崎小彌太生前從未使用過。從他住所的一流陳設品中，可以看出他非凡的審美眼光以及在藝術界的廣泛人脈。



國寶「曜變天目（稻葉天目）」茶碗（中國 南宋，12-13世紀）

岩崎小彌太府第牆壁所用的瓷磚，出自陶藝師、釉藥研究領軍人物小森忍之手。大廳裡裝飾著擅長製作能劇人物木雕的牧俊高的作品，門廳和餐廳懸掛著日本畫巨匠前田青邨的繪畫作品，岩崎夫婦也曾拜其為師。當時受邀前來的客人們看到這些藝術品後一定是驚歎連連吧。



由小森忍設計製作的岩崎小彌太宅邸的壁磚（1928年前後）



木雕人像，連同底座在內，用一塊木頭製成。牧俊高《能雕 梅若六郎能姿 羽衣》（19-20世紀）

然而，在第二次世界大戰末期的1945年5月，位於鳥居阪的岩崎府第在空襲中被毀。二戰結束後的1945年12月，岩崎小彌太因病逝世。30年後的1975年，孝子夫人離世。這套人偶娃娃由此遭遇了逸失散落的悲慘命運。

京都一名收藏愛好者得到了那對「內裏雛」人偶娃娃，被其可愛所折服，花費數年時間將15個人偶娃娃悉數收集齊全。2018年，為了不讓這些人偶娃娃再次遭遇離散的命運，收藏家將它們捐贈給了最初由岩崎家創設的靜嘉堂文庫美術館。



「靜嘉堂@丸之內」所在的明治生命館，是首座入選國家重要文化財產的昭和時期建築物

1992年，靜嘉堂文庫美術館在東京都世田谷區岡本開館，收藏有以岩崎家的藏品為主的6500件東洋工藝美術品，其中包括7件國寶。2022年10月，美術館展廳遷至位於三菱財團開發的丸之內的明治生命館一樓。在這座建於昭和初期的「國家重要文化財產」建築中欣賞人偶娃娃，更能讓人感受到當初在岩崎小彌太家中慶祝女兒節時的氣氛。

女兒節原本是慶祝家中女兒健康成長的節日，但是岩崎小彌太夫婦並無兒女。他們訂購這套可愛的童顏人偶娃娃也與此不無關係吧。這些生前的心愛之物不僅展現了「華麗家族」對藝術的熱愛，同時也傳遞出夫婦兩人之間的鶼鰈之情。



從這對可愛的「內裏雛」人偶娃娃中，可以看出岩崎小彌太對夫人孝子的深愛之情

人偶娃娃 歡迎光臨岩崎小彌太府第

展館： 靜嘉堂@丸之內（東京都千代田區丸之內2-1-1 明治生命館1樓）

靜嘉堂@丸之內（東京都千代田區丸之內2-1-1 明治生命館1樓） 展期： 2023年2月18日-3月26日 ※星期一休息

2023年2月18日-3月26日 ※星期一休息 開館時間： 上午10點-下午5點 ※星期五開館時間為：上午10點-下午6點

（閉館前30分鐘停止入館）

上午10點-下午5點 ※星期五開館時間為：上午10點-下午6點 （閉館前30分鐘停止入館） 門票：成年人1500日圓，大學生和高中生1000日圓 ※中學生以下免費

攝影：花井智子

採訪、撰文：nippon.com編輯部

標題圖片：大木平藏製「岩崎家人偶娃娃」中的「內裏雛」