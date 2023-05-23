「Sukajan」：日本製造，誕生於駐日美軍基地文化
Guideto Japan時尚 藝術 歷史 財經 社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
作為美軍士兵的回國紀念品而誕生
Sukajan採用色丁或棉絨面料，上面繡有鷲、鷹、虎、龍等東方特色的圖案。它雖然誕生於日本，但如今也受到很多外國人的喜愛。在2016年的巴黎時裝秀上，LV、GUCCI等高級品牌都紛紛推出了自己的Sukajan，在世界範圍內人氣高漲。
Sukajan誕生於神奈川縣橫須賀市本町一條名為「Dobu板通」的商店街。Sukajan這個名稱是取「橫須賀夾克」讀音「Yokosuka Jumper」中的一部分合成而得來。為了促銷當地的傳統工藝品，Dobu板通商店街於2018年宣稱自己是「Sukajan的發祥地」。
2021年的東京奧運時，它還推出了官方Sukajan。有運動員穿上在奧運村購買的這款夾克並拍照上傳至SNS，從而在世界各地引發巨大反響，人們紛紛留言稱「好帥氣的夾克」「太美了」。 Dobu板通商店街振興會副理事長一本和良說：「我們接到大量詢問，宣傳效果超乎想像。」
二戰結束後，美國海軍接收了日本海軍設施並駐紮在橫須賀。由此，橫須賀便以「基地小城」而聞名。
Dobu板通與美國海軍橫須賀基地正門所在的國道16號線平行，全長300公尺。二戰結束後不久，這條街道上便開滿了面向美軍的餐飲店、裁縫店和特產店，人來人往，熱鬧非凡。
一本和良說：「Sukajan原本是駐日美軍士兵帶回國的紀念品。」他本人是開業於1950年的Sukajan專賣店「MIKASA」的店長，還與Sukajan圖案畫師橫地廣海知一起創立了「Dobu板Sukajan研究會」。
兩人一邊探索當地的歷史，一邊收集二戰結束後世界各國出售的刺繡夾克，並將其中的一部分在商店街的綜合資訊指南中心「Dobu板基地」裡展出。
用傳統技術繡出東方特色圖案
一本和良介紹說，Sukajan誕生的背景，在於「美軍士兵的訂製文化」。「有一個很好的例子，就是美軍飛行員夾克和體育場（穿著的）夾克上都滿貼著紋章。作為這種習俗的延伸，他們把衣服拿到裁縫店，要求繡上日本傳統刺繡圖樣。慢慢地，就出現了繡有美國士兵喜歡的圖案的成品夾克，並開始在禮品紀念品店出售。」
這種夾克上基本都繡的是具有東方特色的虎或龍，不過，一開始他們的祖國美國的國旗星條旗和國鳥白頭鷹也很受歡迎。橫地廣海知的私人收藏中就有一件1949年製作的夾克，圖案設計獨特，將星條旗繡成為白頭鷹的羽翼。
對此，橫地推測說：「顧客大概只是要求『繡上富士山和鷲』，而後裁縫便別具心裁地繡了這麼一個圖案。雖然許多國家都有帶刺繡圖樣的紀念夾克出售，但日本的產品設計感很強。」
早期的Sukajan採用的是為和服及其腰帶刺繡圖案時使用的「橫擺刺繡」法。其具體操作是用膝蓋推動杠杆來讓針線左右來回橫向擺動，腳下的踏板控制速度，用雙手移動繡布。這種被稱為「針線畫」的刺繡，精緻立體，深受美軍士兵喜愛。
一本說：「『First商會（Sukajan訂製店）』的松阪師傅已經90多歲了，至今還在用橫擺縫紉機刺繡。」也就是說，Dobu板通商業街上也有擅長橫擺刺繡的師傅。不過，這種刺繡產業的發源地其實在群馬縣的桐生。
桐生地區自古紡織業發達，並傳承了當地傳統手工藝橫擺刺繡，技術高超的能工巧匠為數眾多。從上世紀50年代開始，桐生成為Sukajan的一大產地。即使在商用刺繡機不斷進步的現在，據說少量生產的高級Sukajan大多仍為桐生製造。
除了圖案設計和刺繡技術外，色丁面料的光澤和順滑的手感也是Sukajan深受外國人喜愛的原因。
Sukajan後來漸漸地轉變成易於人們日常穿著的體育場夾克。一般體育場夾克多採用羊毛和皮革等較厚的面料，相對於此，Sukajan使用的是由人造纖維、醋酸纖維織成的輕薄的色丁面料，其原料為日本特有的植物纖維，近似於真絲，曾被稱為「嫘縈」。
橫地推測說：「真絲以東方高級面料而聞名，這樣的製品用於贈送給女性而尤其受到美軍士兵的喜歡。Sukajan的色丁面料與真絲相似，所以引起了他們的興趣吧。」
還有一種說法，稱「最早的Sukajan面料來自於戰後美軍處理轉售的降落傘（一種輕薄的絲織品）」。這大概是以前的一種推銷宣傳手法。戰後的混亂時期，真真假假，讓人虛實難辨。
從紀念品到時尚，愛好者遍佈世界
進入日本經濟高速發展的上世紀60年代後，Sukajan從回國用紀念品變成了時尚服飾。這股時尚潮流猶如「出口轉內銷」，那些憧憬美式休閒風的日本年輕人也開始穿上了Sukajan。
在1961年上映的以Dobu板通為舞臺的電影《豬與軍艦》（今村昌平導演，長門裕之主演）中，街頭小混混的主角就身披一件Sukajan。當時，這種夾克是不良少年才會穿的。後來，出現了喜歡穿Sukajan的搖滾樂手，他們的粉絲便模仿偶像穿起了這種夾克。一本和良說，從那時候開始，面向美軍士兵銷售回國用禮品紀念品的MIKASA商店，也慢慢地轉變成以日本顧客為主的時裝店。
如今，MIKASA的顧客年齡分佈廣泛，既有20多歲的年輕人，也有老年人，而且在疫情爆發前，訪日外國遊客也很多。橫地廣海知表示：「Sukajan是不良文化的代名詞這種認識早已成為過去。現在大家可以在外國電影裡看到演員們穿著Sukajan的颯爽風姿。另外，圖案可愛、價格合理的Sukajan在年輕女性中也很受歡迎。」
然而，橫地和一本對現狀也表示了擔憂：「橫須賀的Sukajan專賣店並沒有與時俱進，抓住這種市場需求。」巴黎時裝秀作為催化劑，讓全球的服裝製造商都開始了Sukajan的生產。原本作為一種滯留日本的紀念品，Sukajan上都繡有「JAPAN」「YOKOSUKA」（橫須賀）這樣的地名。而如今已進入可以網購的時代，「Sukajan即橫須賀」這種印象正在逐漸褪色。
因此，Dobu板通商店街才會和當地市政府聯手，宣傳自己是Sukajan的發祥地。通過這些努力，不少Sukajan愛好者愛上了正宗的手工製作的Sukajan，並表示「只會在橫須賀購買」。
進而在展望未來時，橫地和一本兩人還設計了在元宇宙（metaverse）等虛擬空間中也具有價值的「NFTSukajan」。玩家實際穿著Sukajan後，在虛擬空間裡也能讓分身穿上同款的CG版本。所謂NFT（Non-Fungible Token），是指一種對容易被偽造或複製的數位資產進行真實性證明的技術，在藝術和時尚領域也得到運用。兩人認為，該技術適用於Sukajan這種圖案設計獨一無二的工藝品。
誕生於橫須賀Dobu板通的Sukajan，現已流行於世界。它是否能在虛擬空間裡也開闢出一片天地呢？讓我們拭目以待。
MIKASA
- 地址：神奈川縣橫須賀市本町2-7
- 營業時間：上午11時-下午6時
- 交通：京急本線「汐入」站下車，步行5分鐘；JR「橫須賀」站下車，步行15分鐘
攝影：海保龍平
採訪、撰文：nippon.com編輯部