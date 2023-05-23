「Sukajan」：日本製造，誕生於駐日美軍基地文化

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不僅在巴黎時裝秀上備受關注，還在東京奧運上為人津津樂道——這是一款源自駐日美軍橫須賀的夾克衫，上面帶有日本特色的刺繡圖案，名曰「Sukajan」。最早它是面向駐日美軍製作的回國用禮品紀念品，據說夾克上精緻的刺繡圖樣運用了傳統的和服製作工藝。Sukajan是日美文化融合的產物。本文我們採訪了它的發祥地、橫須賀 「Dobu板通」商店街，為您揭秘這款夾克誕生背後的故事。

作為美軍士兵的回國紀念品而誕生 Sukajan採用色丁或棉絨面料，上面繡有鷲、鷹、虎、龍等東方特色的圖案。它雖然誕生於日本，但如今也受到很多外國人的喜愛。在2016年的巴黎時裝秀上，LV、GUCCI等高級品牌都紛紛推出了自己的Sukajan，在世界範圍內人氣高漲。 Sukajan誕生於神奈川縣橫須賀市本町一條名為「Dobu板通」的商店街。Sukajan這個名稱是取「橫須賀夾克」讀音「Yokosuka Jumper」中的一部分合成而得來。為了促銷當地的傳統工藝品，Dobu板通商店街於2018年宣稱自己是「Sukajan的發祥地」。 2021年的東京奧運時，它還推出了官方Sukajan。有運動員穿上在奧運村購買的這款夾克並拍照上傳至SNS，從而在世界各地引發巨大反響，人們紛紛留言稱「好帥氣的夾克」「太美了」。 Dobu板通商店街振興會副理事長一本和良說：「我們接到大量詢問，宣傳效果超乎想像。」

鑲嵌在Dobu板通商店街的金屬板，上面刻有「Sukajan發祥地」字樣

在Dobu板通商店街上，打出英文招牌的餐飲店和特產店鱗次櫛比 二戰結束後，美國海軍接收了日本海軍設施並駐紮在橫須賀。由此，橫須賀便以「基地小城」而聞名。 Dobu板通與美國海軍橫須賀基地正門所在的國道16號線平行，全長300公尺。二戰結束後不久，這條街道上便開滿了面向美軍的餐飲店、裁縫店和特產店，人來人往，熱鬧非凡。

上世紀40年代的Dobu板通（橫須賀市立中央圖書館提供） 一本和良說：「Sukajan原本是駐日美軍士兵帶回國的紀念品。」他本人是開業於1950年的Sukajan專賣店「MIKASA」的店長，還與Sukajan圖案畫師橫地廣海知一起創立了「Dobu板Sukajan研究會」。 兩人一邊探索當地的歷史，一邊收集二戰結束後世界各國出售的刺繡夾克，並將其中的一部分在商店街的綜合資訊指南中心「Dobu板基地」裡展出。

禮品紀念品商店MIKASA創業至今，已經銷了70多年的Sukajan

一本和良（左）和橫地廣海知共同擔任Dobu板通商店街振興會的副理事長，還參與了東京奧運官方Sukajan的製作

綜合資訊指南中心「Dobu板基地」位於MIKASA隔壁。除出售商店街原創Sukajan外，還展出一本與橫地兩人的部分藏品

用傳統技術繡出東方特色圖案 一本和良介紹說，Sukajan誕生的背景，在於「美軍士兵的訂製文化」。「有一個很好的例子，就是美軍飛行員夾克和體育場（穿著的）夾克上都滿貼著紋章。作為這種習俗的延伸，他們把衣服拿到裁縫店，要求繡上日本傳統刺繡圖樣。慢慢地，就出現了繡有美國士兵喜歡的圖案的成品夾克，並開始在禮品紀念品店出售。」 這種夾克上基本都繡的是具有東方特色的虎或龍，不過，一開始他們的祖國美國的國旗星條旗和國鳥白頭鷹也很受歡迎。橫地廣海知的私人收藏中就有一件1949年製作的夾克，圖案設計獨特，將星條旗繡成為白頭鷹的羽翼。 對此，橫地推測說：「顧客大概只是要求『繡上富士山和鷲』，而後裁縫便別具心裁地繡了這麼一個圖案。雖然許多國家都有帶刺繡圖樣的紀念夾克出售，但日本的產品設計感很強。」

Sukajan源自圖中這種訂製的刺繡夾克 早期的Sukajan採用的是為和服及其腰帶刺繡圖案時使用的「橫擺刺繡」法。其具體操作是用膝蓋推動杠杆來讓針線左右來回橫向擺動，腳下的踏板控制速度，用雙手移動繡布。這種被稱為「針線畫」的刺繡，精緻立體，深受美軍士兵喜愛。 一本說：「『First商會（Sukajan訂製店）』的松阪師傅已經90多歲了，至今還在用橫擺縫紉機刺繡。」也就是說，Dobu板通商業街上也有擅長橫擺刺繡的師傅。不過，這種刺繡產業的發源地其實在群馬縣的桐生。 桐生地區自古紡織業發達，並傳承了當地傳統手工藝橫擺刺繡，技術高超的能工巧匠為數眾多。從上世紀50年代開始，桐生成為Sukajan的一大產地。即使在商用刺繡機不斷進步的現在，據說少量生產的高級Sukajan大多仍為桐生製造。

橫地收藏的那件「白頭鷹和星條旗」Sukajan的前胸口袋上，繡著一條精緻的飛龍 除了圖案設計和刺繡技術外，色丁面料的光澤和順滑的手感也是Sukajan深受外國人喜愛的原因。 Sukajan後來漸漸地轉變成易於人們日常穿著的體育場夾克。一般體育場夾克多採用羊毛和皮革等較厚的面料，相對於此，Sukajan使用的是由人造纖維、醋酸纖維織成的輕薄的色丁面料，其原料為日本特有的植物纖維，近似於真絲，曾被稱為「嫘縈」。 橫地推測說：「真絲以東方高級面料而聞名，這樣的製品用於贈送給女性而尤其受到美軍士兵的喜歡。Sukajan的色丁面料與真絲相似，所以引起了他們的興趣吧。」 還有一種說法，稱「最早的Sukajan面料來自於戰後美軍處理轉售的降落傘（一種輕薄的絲織品）」。這大概是以前的一種推銷宣傳手法。戰後的混亂時期，真真假假，讓人虛實難辨。

現今的主流是採用色丁面料的體育場夾克。富有高級感的棉絨面料製品也很受歡迎