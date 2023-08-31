日本四季的節慶：根植於鄉土的神靈崇拜
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四季往復，節慶不息
自古以來，日本人的信仰便包羅萬象，神道教與佛教長期並存，時而融合。萬物中的靈與祖先的魂都是人們崇敬的對象。甚至連恐怖的怨靈、鬼，也會因其力量而被尊崇為抵禦瘟疫和災難的保護神。
日本人不但供奉定居在某片土地的神，也會供奉那些在不同的季節降臨的神靈。一年之中，人們會舉行各種各樣的節慶，以祈求五穀豐登、無病無災，這些節慶已經成為生活的一部分。
節慶時為神明獻上的表演，也因地域不同而各有特色、豐富多彩。人們往往會抬著神轎，拉著彩車，身著盛裝參加遊行，這些節慶不僅是為了神而舉辦，人們自身也會從中獲得快樂。
（小正月）新年，祈願豐收
送走正月裡迎來的年神後，小正月（1月15日前後，部分地區依照舊曆）時，人們會舉行祈求五穀豐登的農耕儀式。在東北地區，人們用雪地模擬水田，在雪地裡插上稻草、穀物秸稈，用以祈禱豐收，這種儀式名為「雪中插秧」。而在東京，板橋區德丸北野神社的「田遊」儀式十分有名，人們在舞臺上用太鼓模擬田地，在其周圍進行播種、插秧等田地作業。
在本州最北部的青森縣，人們會使用杆子模擬用於平整土地的耙，一邊跳舞，一邊將杆子插入凍結的土地中，以驅逐地下的惡魔，呼喚春天的到來。這種節慶名為「enburi」。巧合的是，在相距甚遠的九州南部鹿兒島縣，也存在類似的節慶，名為「harameuchi」。孩子們一邊放聲歌唱，一邊將杆子插入土地，祈禱豐收和新婚家庭子孫興旺。
（立春前一天）驅逐惡鬼，祈求平安
每年立春的前一天（2月3日前後），人們會舉行「撒豆儀式」。
過去，日本人認為，在季節更替之時，陰間的惡鬼會遊蕩至人間，容易帶來災害和疫病。因此，每到立春，日本全國各地都會舉行「撒豆儀式」，將豆子扔在惡鬼的銅鈴大眼上，驅逐它們，祈禱無病無災。
（春天）插秧時節，祈禱豐收
從花苞綻放時到雨季之間，日本各地會舉行「插秧祭」。據說，這一傳統可以追溯到2000多年前。慶典舉辦時，人們一般會用色彩鮮豔的花朵裝扮自己，因為春天盛放的鮮花預示著秋日的豐收。在靜岡縣燒津市大井八幡宮的「藤守之田遊」活動上，年輕人頭戴1公尺多高的花冠，一邊跳舞一邊唱著「花兒啊，請盛放吧」，向土地之神進行祈禱。
過去，許多田間作業都需要集全村之力共同完成，而與農業相關的節慶活動亦是如此。當地人全員出動，唱起插秧歌，向田之神表達感謝。特別是在水田中忙碌的插秧姑娘的身影，總能激發日本人的懷舊之情。
（梅雨）保護莊稼免遭蟲害
到了梅雨季節，日本各地的農民們會舉行驅蟲儀式來清除田裡的害蟲。在東日本，人們把稻草紮成大型昆蟲的模樣，將害蟲引到田間小路上，然後在村頭將其燒死或沖進河流、大海中。
西日本的驅蟲儀式則與一個關於平家將軍齋藤實盛的傳說有關。在源平合戰（1180-1185年）期間，齋藤實盛因稻草將馬匹絆倒而被取下首級。他的臨終遺言是：「我會變成害蟲，在稻田中作祟。」因此，農民們會製作一個騎著稻草馬的「實盛人偶」，在阡陌間遊行，以驅趕鬼魂和害蟲。
（夏）驅除惡靈帶來的疫病
日本的夏季炎熱潮濕，容易滋生細菌，過去，經常發生流行病。那時候，人們認為這是惡靈造成的，因此全國各地都會舉辦熱火朝天的節慶以驅逐惡靈、消滅疫病。
其中最為古老的是始於貞觀年間（859-877年）的京都「祗園祭」，當時，瘟疫奪走了許多人的性命。起初，人們舉著66根長矛（代表日本當時的66個諸侯國），抬著瘟疫之神牛頭天王的神轎從祗園神社（現八坂神社）出發巡遊，祈求日本的瘟疫散去。後來，長矛逐漸演變成名為「山矛」的華麗彩車，「祗園祭」也成為日本數一數二的優雅慶典。
煙火大會是日本夏季的一道風景線。其實，這項慶典最初的目的也是消災解難。日本歷史最悠久的東京「隅田川煙火大會」始於享保年間（1716-1736年），當時，饑荒與瘟疫造成了大量死亡。因此，人們在兩國地區隅田川沿岸燃放煙火，以祭奠亡靈，祈禱瘟疫散去。
而在東北地區，人們似乎想要通過夏日慶典將被漫長冬季禁錮的能量盡數釋放。「青森睡魔祭」「山形花笠祭」等節慶以華麗的舞蹈和遊行而聞名，吸引全國各地的遊客紛至遝來。
（秋）感恩豐收
秋天是豐收的季節。人們將第一粒稻穗供奉給神，感恩豐收，並祈求來年風調雨順。與豐收有關的宮廷祭祀儀式「新嘗祭」歷史相當悠久，早在720年成書的日本最早正史《日本書紀》中便有記載。
秋天也是日本各類節慶最為熱鬧的季節。在田園地區，以載有神靈的神轎和彩車為中心的遊行隊伍在田間行進，向神展示即將收穫的飽滿稻穗和架子上曬乾的稻捆。而在埼玉縣的「川越祭」上，29 輛裝飾華麗的彩車在歷史悠久、有「小江戶」之稱的川越街道上行進。
（冬）為靈魂賦予活力
到了冬天，田之神將回到山中，因此，村民會在夜裡奉上神樂表演。人們相信，白天最短的冬至前後，人類的靈魂最為虛弱，因此應當舉行慶典，讓生命力重新迸發。
長野縣飯田市的「遠山霜月祭（霜月指12月——譯注）」、愛知縣東北部奧三河的「花祭」上會舉行一種名為「湯立神樂」的儀式，即在神前架起鍋，將水煮沸，蘸著揮灑給人們，這種水象徵著神的氣息。人們相信，這將使人的靈魂更加強健，保佑人們新的一年平安健康。
※文中所寫的節慶日程均基於往年計畫
圖片：芳賀Library
標題圖片：日枝神社山王祭，又稱春之高山祭（岐阜縣高山市，4月14-15日）。人們拉著12台3層塗漆彩車巡遊，其中3台車上會進行機關人偶表演