築地場外市場：客流如織，盛況重來

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位於東京都中央區的原築地市場搬遷至江東區的豐洲之後，築地場外市場的去向一度為人們所擔心。疫情下的入境限制措施放寬後，以訪日遊客為主，前來品嘗海鮮的人們連日來將這裡擠得水泄不通，甚至比場內市場搬遷前更加熱鬧。本文為您介紹名店的口味以及新推出的人氣商品。

搬遷豐洲和疫情的雙重打擊 被稱作「場內」的原築地市場由於設施老舊，做出搬遷至豐洲的決定之後，築地場外市場一邊對外宣稱「場外市場不會搬遷」，一邊繼續營業。 原築地市場的前身、日本橋魚河岸在關東大地震（1923年）中受到毀滅性的打擊，後來在築地的海軍用地開始臨時營業。1935年（昭和10年）增加了蔬果部後，在東京都中央批發市場築地本場正式營業。東北側曾是築地本願寺的墓地，這裡也因為地震的影響而搬遷，因此在其舊址上，水產商、烹調用具店以及為市場相關人員提供的飲食店鱗次櫛比。也就是說，築地場外市場是一條自然形成的商店街。 與需要入場許可證的場內市場不同，因為是商店街，任何人都可以自由地來此購物。這裡不僅集中了全日本新鮮的魚貝類，還能買到專家使用的烹調用具和乾貨，所以也深受普通遊客的愛戴。特別是在年末，為了準備過新年的物品，這裡更是擁擠不堪。從上世紀80年代開始，隨著「壽司熱」的興起，築地的名字在世界範圍內傳播開來，國外遊客也蜂擁而至。

新大橋大道上的「門跡街」，因築地本願寺曾被稱為「築地門跡」而得名。右邊是因牛雜丼而聞名的「狐狸屋」 場內市場在2018年10月搬遷至豐洲。當然人們會擔心「這裡是否會失去活力」，但商店街確實開展宣傳活動，而且為了讓中央區繼續保持繁榮，還開設了商業設施「築地魚河岸」，有豐洲市場的中間商等大約60家店鋪入住。想買高級魚或時令魚貝類的普通顧客自不必說，專業廚師也經常來此購物，因為這裡「比豐洲還近，很方便」。另外，很多外國遊客在銀座觀光和觀看歌舞伎座表演等行程中也安排了到訪此處，他們也為這裡保持繁榮做出了貢獻。 但是，由於疫情的影響，遊客銳減。這裡的店鋪被迫縮短營業時間，有的只有週末營業，近500家店鋪的營業額無一不大幅下降。據NPO法人築地美食街建設協議會介紹，也有不少店鋪被迫停業。

築地魚河岸連接著面向晴海街的小田原橋棟與波除街沿街的海幸橋棟

從海幸橋棟的屋頂可以看到原築地市場的舊址

一枚500日圓硬幣即可買到高級魚貝類刺身 在吸引遊客方面，少量生魚片和海鮮雙拼丼的提供起到了不小的作用。場外市場裡的中間商等加盟店原本是以專家為售賣對象的，但由於疫情的影響，餐廳的訂單銳減，於是他們比以往更專注於為普通消費者提供服務。最近日本遊的人氣也很高漲，受此影響，越來越多的店鋪開始為遊客提供輕鬆品嘗食品的服務。 齊藤水產店每天都會陳列黑鮪、赤鮭、紅金眼鯛、海膽、毛蟹等高級魚貝類，他們經營面向壽司店和餐廳的「上等鮮魚」，絕對是以專業餐廳為對象的店。最近，這家店裡一股腦地擺上了好多種面向普通顧客的魚貝類生魚片小碟，在店前就可以蘸點醬油和芥末品嘗，來訪的遊客絡繹不絕。 齊藤水產的社長說：「好容易來到日本，希望讓大家一點點地品嘗日本產的美味海鮮。」也有一碟500日圓的特惠品，可以品嘗到黑鮪、真鯛、間八（高體鰤）生魚片，外國遊客一邊與同伴分享，一邊盡情品嘗著多種海鮮。

齊藤水產店裡擺著高級海鮮。因為是中午時間來訪，所以熱銷的鮪魚所剩無幾

鮪魚腩、鯛魚等高級生魚片，一碟只要500日圓 在築地魚河岸，小份海鮮丼也非常受歡迎。一家名為「AEYA」的海鮮店在豐洲經營自己挑選的魚類，除了銷售500日圓一碟、盛滿高級魚貝的壽司和生魚片之外，週末還會提供高級海鮮雙拼丼。 除黑鮪、海膽、真鯛之外，煮星鰻和小鰭這些江戶前壽司的材料也放在醋飯上製成壽司，絲毫不遜於高級壽司店的菜品，吸引著不少日本國內的回頭客。

曾在原築地市場負責鮪魚拍賣的工作人員經常在豐洲的鮮魚店AEYA進貨

一枚500日圓硬幣一個的特惠壽司，將鮪魚腩、海膽等高級材料放在赤醋米飯上

半號海膽丼和鮪魚海帶丼，隨做隨賣