世界遺產京都下鴨神社：在古老森林中鎮守一方平安

古老神社中的夏日慶典——葵祭

葵祭與祇園祭、時代祭並稱「京都三大祭」，其正式名稱為「賀茂祭」，是下鴨神社和上賀茂神社（京都市北區）每年例行舉辦的慶典活動。葵祭已有約1500年的歷史，自平安時代起，天皇每年都會派遣勅使出席慶典，因此其規格提升為「勅祭」。在每年5月15日舉行的遊行儀式「路頭之儀」中，以慶典的女主人公「齋王代」為首，由500人組成的遊行隊伍身著宮廷服飾緩緩行進，這番景象宛如一幅平安時代的畫卷。



齋王是在賀茂社侍奉神明的皇女，現代由「齋王代」代為出席慶典



齋王代的頭髮及遊行者的服裝上點綴著由連香樹的小枝條與雙葉葵的葉子編成的飾品。舉辦「路頭之儀」時，下鴨神社的參道及京都御所設有收費觀眾席

下鴨神社與上賀茂神社合稱「賀茂社」，是古代豪族賀茂氏的氏族神社，坐落在這個家族生活的鴨川流域。位於下游的下鴨神社供奉著賀茂氏的宗神，因此其正式名稱為「賀茂御祖神社」。

據神社社傳記載，下鴨神社的創建可追溯到西元前。在神社內部的原始森林「糺之森」中，曾出土過繩文時代的祭祀場遺址，可見自上古時代起，這裡便是神聖之地。神社全域被列為日本文化遺產，1994年作為古都京都的文化遺產，入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。



下鴨神社坐落在鴨川與高野川交匯處鴨川三角洲對面的森林裡。過了東側的橋便是最近的車站出町柳站（PIXTA）

下鴨神社是京都最古老的神社之一，向這裡的神明祈願非常靈驗，裡面的很多地方也值得一看。相傳主祭神賀茂建角身命曾化身為八咫烏，在第一代天皇神武天皇遠征大和（今奈良縣）時為其引路。因此，下鴨神社以祈求消災辟邪和出行安全靈驗而聞名。此外，下鴨神社還供奉著賀茂建角身命的女兒玉依媛命，她是上賀茂神社的主祭神賀茂別雷大神的母親，被視為保佑安產和育兒的神明。

供奉著兩尊神明的本殿共有東西兩棟建築，均被認定為「國寶」。扁柏樹皮屋頂採用日本神社傳統的建築形式「流造」，正面向前方延伸，形成優美的弧線，這種建築形式一直傳承至今。本殿一般不對外開放，只能在7-9月的「本殿及大炊殿特別開放」等活動時前來參觀。



左側是西本殿，右側是東本殿（均為「國寶」）

包括本殿在內，神社建築群美觀獨特，樓門、舞殿等共53座建築入選日本重要文化遺產。部分神殿的支撐結構十分獨特，沒有將柱子埋入地下，而是架在石質基座之上。據說這樣設計是為了便於拆卸，因為神社每隔21年舉行一次「式年遷宮」儀式，對建築進行修繕，這一傳統已經延續了上千年。

神社全域占地面積達12.4萬平方公尺，供奉著各方神明的攝社和末社散佈其間。院內有神樹、聖水和靈驗的護身符，遊客可以在各能量場之間漫步遊覽。



鮮豔的朱紅色樓門（重要文化遺產），高13公尺