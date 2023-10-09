世界遺產京都下鴨神社：在古老森林中鎮守一方平安
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古老神社中的夏日慶典——葵祭
葵祭與祇園祭、時代祭並稱「京都三大祭」，其正式名稱為「賀茂祭」，是下鴨神社和上賀茂神社（京都市北區）每年例行舉辦的慶典活動。葵祭已有約1500年的歷史，自平安時代起，天皇每年都會派遣勅使出席慶典，因此其規格提升為「勅祭」。在每年5月15日舉行的遊行儀式「路頭之儀」中，以慶典的女主人公「齋王代」為首，由500人組成的遊行隊伍身著宮廷服飾緩緩行進，這番景象宛如一幅平安時代的畫卷。
下鴨神社與上賀茂神社合稱「賀茂社」，是古代豪族賀茂氏的氏族神社，坐落在這個家族生活的鴨川流域。位於下游的下鴨神社供奉著賀茂氏的宗神，因此其正式名稱為「賀茂御祖神社」。
據神社社傳記載，下鴨神社的創建可追溯到西元前。在神社內部的原始森林「糺之森」中，曾出土過繩文時代的祭祀場遺址，可見自上古時代起，這裡便是神聖之地。神社全域被列為日本文化遺產，1994年作為古都京都的文化遺產，入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。
下鴨神社是京都最古老的神社之一，向這裡的神明祈願非常靈驗，裡面的很多地方也值得一看。相傳主祭神賀茂建角身命曾化身為八咫烏，在第一代天皇神武天皇遠征大和（今奈良縣）時為其引路。因此，下鴨神社以祈求消災辟邪和出行安全靈驗而聞名。此外，下鴨神社還供奉著賀茂建角身命的女兒玉依媛命，她是上賀茂神社的主祭神賀茂別雷大神的母親，被視為保佑安產和育兒的神明。
供奉著兩尊神明的本殿共有東西兩棟建築，均被認定為「國寶」。扁柏樹皮屋頂採用日本神社傳統的建築形式「流造」，正面向前方延伸，形成優美的弧線，這種建築形式一直傳承至今。本殿一般不對外開放，只能在7-9月的「本殿及大炊殿特別開放」等活動時前來參觀。
包括本殿在內，神社建築群美觀獨特，樓門、舞殿等共53座建築入選日本重要文化遺產。部分神殿的支撐結構十分獨特，沒有將柱子埋入地下，而是架在石質基座之上。據說這樣設計是為了便於拆卸，因為神社每隔21年舉行一次「式年遷宮」儀式，對建築進行修繕，這一傳統已經延續了上千年。
神社全域占地面積達12.4萬平方公尺，供奉著各方神明的攝社和末社散佈其間。院內有神樹、聖水和靈驗的護身符，遊客可以在各能量場之間漫步遊覽。
言社
本殿前的7座「言社」中供奉著十二生肖守護神。祈願時，需在與自己的生年相對應的神社前雙掌合十。
這7座神社的主祭神是日本開國神話中的大國主命及其化身，他們的名稱各不相同，有著不同的功德和護佑作用，分別擔任一到兩個生肖的守護神。
授與所
中門左側是神社內最大的授與所（購買護身符的地方——譯註），在這裡可以買到各種各樣的護身符。其中，「蕾絲護身符」和「媛守」（女性的護身符）很受女性歡迎。蕾絲護身符繡有銀線刺繡，可以帶來幸運；媛守則使用縐紗製作而成，保佑人們實現心願。而男性的護身符「彥守」則用時尚的牛仔布料製成，備受好評。
井上社
位於中門東側的井上社供奉著消災避禍的神明。相傳在7月的土用醜日，將腳浸泡在「御手洗池」中，可以免受傳染病侵襲。每年這個時候會舉辦「御手洗祭」，池中擠滿赤足入水的參拜者。擔任權禰宜的大塚建議道：「這是齋王代在葵祭前洗手淨身消除不詳的地方。在參拜本殿之前，可以先到這裡來。」
日式糕點中的經典款「御手洗團子」就起源於下鴨神社，據說最初是模仿御手洗池底部冒出的氣泡製作而成的。各位一定要在這裡品嘗最為正宗的「御手洗團子」。
相生社
樓門旁的末社相生社中供奉著祈求姻緣、保佑安產育兒和家庭和睦的神明。兩棵樹幹相互纏繞的「連理賢木」是祈求戀愛成功的神樹，也是很有人氣的能量場。
河合神社
河合神社是最南端的攝社，這裡供奉著神武天皇的母親。相傳，這位女神美麗如玉，被奉為保佑容顏美麗、安產育兒和姻緣美滿的女性守護神。
神社中擺放著手持鏡形狀的繪馬，名為「鏡繪馬」。在正面化上自己理想的妝容，背面寫下願望，就可以得到美麗的面孔了。在這裡還能買到供奉給神的稻米，與普通白米一起煮後食用，說不定身心都會變得更美好呢。
糺之森
糺之森覆蓋了神社的大部分區域，是一個巨大的能量場。林中保存著大量與繩文時代相同的植被類型，如櫸樹、樸樹等榆科喬木，其中還有樹齡高達600年的巨樹。此外，這裡還棲息著野鴨等野鳥及瀕危甲蟲等昆蟲。
糺之森自古以來便為文人墨客所喜愛。《源氏物語》中描寫了主人公光源氏蒙冤離開京都時吟詩的場景，將辨明是非的希望寄予糺之森的神明——「一任神明判是非」。鐮倉時代，河合神社的禰宜之子、《方丈記》的作者鴨長明也曾在歌中盛讚流經森林的「蟬之溪」的清澈水流。自古以來，神明棲息的這片神秘森林便備受人們喜愛，即使到了現代，依然為人們帶來慰藉和靈感。
茶歇處「Saruya」
「申餅」是下鴨神社著名的特產，顏色酷似黎明時分天邊瞬間閃現的淡淡的橘紅色，味道甜而不膩，恰到好處。內餡由下鴨神社過去的領地丹波地區種植的紅豆「丹波大納言」製成。外皮的顏色則由煮紅豆的水染成。據說，直至近世，這種甜點都用作葵祭前一日，即申日招待天皇勅使的點心。
「豆茶」口感清爽，由丹波產黑豆泡制而成，過去是供神社祭司飲用的茶，被認為是一種良藥。適合在漫步遊覽中歇腳時飲用，可以説明人們調整身心狀態。
下鴨神社
- 地址：京都府京都市左京區下鴨泉川町59
- 參觀時間：上午6：30-下午5：00（特別參觀時間為上午10：00-下午4：00） 茶歇處「Saruya」：上午10：00-下午4：30
- 參觀費：免費（大炊殿、御車舍、河合神社特別參觀費共500日圓）
- 交通：在JR京都站搭乘開往「西賀茂車庫前」方向的京都市公車，在下鴨神社站下車後步行即到
採訪、撰文、攝影：Editplus