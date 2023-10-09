世界遺產京都下鴨神社：在古老森林中鎮守一方平安

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下鴨神社坐落在京都市左京區，是京都市最古老的神社之一，院內生長著大片原始森林。這裡以每年例行舉辦的豐富多彩的慶典活動及美麗的建築群聞名，很多地方都值得一看。近年來又成為人氣旺盛的能量場，可以向各方神靈祈福，求姻緣，祈禱消災辟邪。
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古老神社中的夏日慶典——葵祭

葵祭與祇園祭、時代祭並稱「京都三大祭」，其正式名稱為「賀茂祭」，是下鴨神社和上賀茂神社（京都市北區）每年例行舉辦的慶典活動。葵祭已有約1500年的歷史，自平安時代起，天皇每年都會派遣勅使出席慶典，因此其規格提升為「勅祭」。在每年5月15日舉行的遊行儀式「路頭之儀」中，以慶典的女主人公「齋王代」為首，由500人組成的遊行隊伍身著宮廷服飾緩緩行進，這番景象宛如一幅平安時代的畫卷。

齋王是在賀茂社侍奉神明的皇女，現代由「齋王代」代為出席慶典
齋王是在賀茂社侍奉神明的皇女，現代由「齋王代」代為出席慶典

齋王代的頭髮及遊行者的服裝上點綴著由連香樹的小枝條與雙葉葵的葉子編成的飾品。舉辦「路頭之儀」時，下鴨神社的參道及京都御所設有收費觀眾席
齋王代的頭髮及遊行者的服裝上點綴著由連香樹的小枝條與雙葉葵的葉子編成的飾品。舉辦「路頭之儀」時，下鴨神社的參道及京都御所設有收費觀眾席

下鴨神社與上賀茂神社合稱「賀茂社」，是古代豪族賀茂氏的氏族神社，坐落在這個家族生活的鴨川流域。位於下游的下鴨神社供奉著賀茂氏的宗神，因此其正式名稱為「賀茂御祖神社」。

據神社社傳記載，下鴨神社的創建可追溯到西元前。在神社內部的原始森林「糺之森」中，曾出土過繩文時代的祭祀場遺址，可見自上古時代起，這裡便是神聖之地。神社全域被列為日本文化遺產，1994年作為古都京都的文化遺產，入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。

下鴨神社坐落在鴨川與高野川交匯處鴨川三角洲對面的森林裡。過了東側的橋便是最近的車站出町柳站（PIXTA）
下鴨神社坐落在鴨川與高野川交匯處鴨川三角洲對面的森林裡。過了東側的橋便是最近的車站出町柳站（PIXTA）

下鴨神社是京都最古老的神社之一，向這裡的神明祈願非常靈驗，裡面的很多地方也值得一看。相傳主祭神賀茂建角身命曾化身為八咫烏，在第一代天皇神武天皇遠征大和（今奈良縣）時為其引路。因此，下鴨神社以祈求消災辟邪和出行安全靈驗而聞名。此外，下鴨神社還供奉著賀茂建角身命的女兒玉依媛命，她是上賀茂神社的主祭神賀茂別雷大神的母親，被視為保佑安產和育兒的神明。

供奉著兩尊神明的本殿共有東西兩棟建築，均被認定為「國寶」。扁柏樹皮屋頂採用日本神社傳統的建築形式「流造」，正面向前方延伸，形成優美的弧線，這種建築形式一直傳承至今。本殿一般不對外開放，只能在7-9月的「本殿及大炊殿特別開放」等活動時前來參觀。

左側是西本殿，右側是東本殿（均為「國寶」）
左側是西本殿，右側是東本殿（均為「國寶」）

包括本殿在內，神社建築群美觀獨特，樓門、舞殿等共53座建築入選日本重要文化遺產。部分神殿的支撐結構十分獨特，沒有將柱子埋入地下，而是架在石質基座之上。據說這樣設計是為了便於拆卸，因為神社每隔21年舉行一次「式年遷宮」儀式，對建築進行修繕，這一傳統已經延續了上千年。

神社全域占地面積達12.4萬平方公尺，供奉著各方神明的攝社和末社散佈其間。院內有神樹、聖水和靈驗的護身符，遊客可以在各能量場之間漫步遊覽。

鮮豔的朱紅色樓門（重要文化遺產），高13公尺
鮮豔的朱紅色樓門（重要文化遺產），高13公尺

言社

言社（重要文化遺產）供奉著十二生肖守護神
言社（重要文化遺產）供奉著十二生肖守護神

本殿前的7座「言社」中供奉著十二生肖守護神。祈願時，需在與自己的生年相對應的神社前雙掌合十。

這7座神社的主祭神是日本開國神話中的大國主命及其化身，他們的名稱各不相同，有著不同的功德和護佑作用，分別擔任一到兩個生肖的守護神。

授與所

每個「媛守」的圖案各不相同
每個「媛守」的圖案各不相同

中門左側是神社內最大的授與所（購買護身符的地方——譯註），在這裡可以買到各種各樣的護身符。其中，「蕾絲護身符」和「媛守」（女性的護身符）很受女性歡迎。蕾絲護身符繡有銀線刺繡，可以帶來幸運；媛守則使用縐紗製作而成，保佑人們實現心願。而男性的護身符「彥守」則用時尚的牛仔布料製成，備受好評。

井上社

位於正殿東側的御手洗池，其標誌為朱紅色的拱橋（PIXTA）
位於正殿東側的御手洗池，其標誌為朱紅色的拱橋（PIXTA）

位於中門東側的井上社供奉著消災避禍的神明。相傳在7月的土用醜日，將腳浸泡在「御手洗池」中，可以免受傳染病侵襲。每年這個時候會舉辦「御手洗祭」，池中擠滿赤足入水的參拜者。擔任權禰宜的大塚建議道：「這是齋王代在葵祭前洗手淨身消除不詳的地方。在參拜本殿之前，可以先到這裡來。」

日式糕點中的經典款「御手洗團子」就起源於下鴨神社，據說最初是模仿御手洗池底部冒出的氣泡製作而成的。各位一定要在這裡品嘗最為正宗的「御手洗團子」。

在御手洗授與所求到的「水神簽」。上面印著下鴨神社的神紋雙葉葵，浸入池水中則浮現出預測運勢的文字，等待結果的過程既緊張也令人期待
在御手洗授與所求到的「水神簽」。上面印著下鴨神社的神紋雙葉葵，浸入池水中則浮現出預測運勢的文字，等待結果的過程既緊張也令人期待

相生社

相生社是求姻緣的神社。供奉用於祈願的木牌「繪馬」時，男女的儀式有所不同，請按照提示進行
相生社是求姻緣的神社。供奉用於祈願的木牌「繪馬」時，男女的儀式有所不同，請按照提示進行

樓門旁的末社相生社中供奉著祈求姻緣、保佑安產育兒和家庭和睦的神明。兩棵樹幹相互纏繞的「連理賢木」是祈求戀愛成功的神樹，也是很有人氣的能量場。

護身符設計精美，很受歡迎。如印有《源氏物語》中和歌的「姻緣神簽」，以雙葉葵為主題設計的「葵繩」等等（PIXTA）
護身符設計精美，很受歡迎。如印有《源氏物語》中和歌的「姻緣神簽」，以雙葉葵為主題設計的「葵繩」等等（PIXTA）

河合神社

日本三大隨筆集之一《方丈記》的作者鴨長明在這裡度過童年時代
日本三大隨筆集之一《方丈記》的作者鴨長明在這裡度過童年時代

河合神社是最南端的攝社，這裡供奉著神武天皇的母親。相傳，這位女神美麗如玉，被奉為保佑容顏美麗、安產育兒和姻緣美滿的女性守護神。

神社中擺放著手持鏡形狀的繪馬，名為「鏡繪馬」。在正面化上自己理想的妝容，背面寫下願望，就可以得到美麗的面孔了。在這裡還能買到供奉給神的稻米，與普通白米一起煮後食用，說不定身心都會變得更美好呢。

設有為鏡繪馬化妝的房間
設有為鏡繪馬化妝的房間

糺之森

林中多為榆科落葉喬木，近年來受氣候變化的影響，櫟樹等常綠樹增加（PIXTA）
林中多為榆科落葉喬木，近年來受氣候變化的影響，櫟樹等常綠樹增加（PIXTA）

糺之森覆蓋了神社的大部分區域，是一個巨大的能量場。林中保存著大量與繩文時代相同的植被類型，如櫸樹、樸樹等榆科喬木，其中還有樹齡高達600年的巨樹。此外，這裡還棲息著野鴨等野鳥及瀕危甲蟲等昆蟲。

糺之森自古以來便為文人墨客所喜愛。《源氏物語》中描寫了主人公光源氏蒙冤離開京都時吟詩的場景，將辨明是非的希望寄予糺之森的神明——「一任神明判是非」。鐮倉時代，河合神社的禰宜之子、《方丈記》的作者鴨長明也曾在歌中盛讚流經森林的「蟬之溪」的清澈水流。自古以來，神明棲息的這片神秘森林便備受人們喜愛，即使到了現代，依然為人們帶來慰藉和靈感。

每年6月初舉辦「螢火茶會」，在小溪旁放飛600隻螢火蟲
每年6月初舉辦「螢火茶會」，在小溪旁放飛600隻螢火蟲

茶歇處「Saruya」

申餅與和豆茶（溫）。飲茶後，可以將茶壺中的黑豆倒入小碟，撒上鹽後享用 在神社內漫步時若想稍事休息，不妨去茶店「Saruya」坐坐。在這裡可以一邊欣賞四季風景，一邊喝茶並品嘗美味的茶點。
申餅與和豆茶（溫）。飲茶後，可以將茶壺中的黑豆倒入小碟，撒上鹽後享用 在神社內漫步時若想稍事休息，不妨去茶店「Saruya」坐坐。在這裡可以一邊欣賞四季風景，一邊喝茶並品嘗美味的茶點。

「申餅」是下鴨神社著名的特產，顏色酷似黎明時分天邊瞬間閃現的淡淡的橘紅色，味道甜而不膩，恰到好處。內餡由下鴨神社過去的領地丹波地區種植的紅豆「丹波大納言」製成。外皮的顏色則由煮紅豆的水染成。據說，直至近世，這種甜點都用作葵祭前一日，即申日招待天皇勅使的點心。

「豆茶」口感清爽，由丹波產黑豆泡制而成，過去是供神社祭司飲用的茶，被認為是一種良藥。適合在漫步遊覽中歇腳時飲用，可以説明人們調整身心狀態。

申餅與和豆茶可以外帶，是很好的伴手禮
申餅與和豆茶可以外帶，是很好的伴手禮

下鴨神社

  • 地址：京都府京都市左京區下鴨泉川町59
  • 參觀時間：上午6：30-下午5：00（特別參觀時間為上午10：00-下午4：00）　茶歇處「Saruya」：上午10：00-下午4：30
  • 參觀費：免費（大炊殿、御車舍、河合神社特別參觀費共500日圓）
  • 交通：在JR京都站搭乘開往「西賀茂車庫前」方向的京都市公車，在下鴨神社站下車後步行即到

採訪、撰文、攝影：Editplus

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