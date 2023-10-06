世界遺產「姬路城」：全方位欣賞著名城堡之美景
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從不同角度欣賞由四座天守構成的美景
日本現有12座城堡建於江戶時代以前且帶有「天守」，姬路城便是其中之一。位於東南面的大天守和西小天守、乾（西北的意思）小天守、東小天守等相連組成「連立式天守」，於江戶初期的1609年落成。姬路城被譽為近世城堡建築的最高峰，在1931年被指定為日本「國寶」。
除4座天守外，城堡還有眾多城門、「渡櫓」（連接各天守的望樓——譯註）、石牆等，配置錯綜複雜，眺望的角度不同，欣賞到的景色也各異。無論從哪個方向看都十分美麗壯觀，因此有「八方皆正面」的美譽。姬路城擁有眾多絕佳的觀景點，為紀念姬路城於1993年被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，當地市民還評選出了「世界遺產姬路城十景」。
自「世界遺產姬路城十景」選出至今，已過去近30年。現在，又有新的人氣觀景點誕生。如果你想欣賞姬路城的不同美景，徒步比較耗費時間，建議使用共用單車「姬自行車」。租賃點遍佈車站和姬路城周圍，十分方便。
■「大手前通」（世界遺產姬路城十景之一）
走出姬路站北口（姬路城出口），眼前是一條包括寬闊的人行道在內的50公尺寬的主幹道「大手前通」。坐落在大手前通盡頭的，就是姬路城的大天守。
大天守宏偉壯觀，給人近在咫尺的感覺。其實，從車站到天守的直線距離約有1.4公里。現代化的城市街景和江戶時代的城堡相得益彰，被列為「世界遺產姬路城十景」之首。
■Castle View觀景臺
與姬路站相連的觀景臺「Castle View」於2013年啟用，站在這裡，可以遠望大手前通盡頭的姬路城，是近年來的一個人氣景點。觀景臺位於2樓，不受行道樹遮擋，因此，視線開闊，能夠清楚地看見西小天守和乾小天守。觀景臺內部為舒適的木空間，還設有座椅。遊客可在此放鬆身心，欣賞壯美景色。
■三丸廣場 （世界遺產姬路城十景之一）
走過內護城河上的櫻門橋，再穿過大手門，眼前便是三丸廣場。來到如此靠近姬路城的廣場，你可以清楚地看到天守四周的渡櫓、城門和石牆，讓人越發感受到這是一座「牢不可破之城堡」。三丸廣場無需門票，可自由出入，因此對於想近距離欣賞夜間燈光秀的遊客來說，也是一個很好的去處。
■Egret Himeji（白鷺姬路）
Egret Himeji面對位於姬路城南面的大手前公園，是一座以城堡石牆為主題的綜合文化設施。設施名稱裡的「egret」，在英文中是白鷺的意思，源自姬路城的別稱「白鷺城」。5樓是免費開放的屋頂觀景庭院。從這裡望去，天守甚是雄偉壯觀。
■城見臺公園（世界遺產姬路城十景之一）
位於姬路城東南的城見臺公園，園內設有石牆狀的眺望臺和大天守鯱瓦裝飾作品。從鯱瓦中間眺望姬路城，宛如一幅裱框畫作。
■姬路市立美術館 前庭（世界遺產姬路城十景）
姬路市立美術館，是一座建於1905年的古色古香的紅磚建築，原為日本陸軍的武器庫。該建築在大正時期進行了擴建，戰後成為姬路市政府辦公樓，並於1983年變為美術館。姬路城屹立在這座紅磚美術館身後，釀造出「日西合璧」之美。
■Shirotopia紀念公園（世界遺產姬路城十景之一）
Shirotopia紀念公園位於姬路城北側，占地廣闊，是為紀念市政一百周年舉辦的「1989姬路Shirotopia博覽會」的舊址。許多遊客會錯過天守北側的風景，但此處有大天守、東小天守和乾小天守與下方充滿曲線美感的「多門櫓（建於城堡石牆上的長排望樓——譯注）」層疊交相，更顯雄偉壯觀。
■男山配水池公園 （世界遺產姬路城十景之一）
鎮守姬路城的神社「男山八幡宮」所在的男山，是一座海拔57.5公尺的山岡。通往山頂男山配水池公園的階梯相當陡峭，但卻是欣賞這座連立式天守閣的最佳觀景點，不妨登高一望。以位於西北方向的乾小天守為中心，四座天守一覽無餘。
■景福寺公園 （世界遺產姬路城十景之一）
從姬路城西側的景福寺公園，可以看見3座小天守中最大的乾小天守與大天守並排而立的景致。西小天守和東小天守規模相當，但東小天守略小一些。幕末時期，新政府軍圍攻姬路城時，大炮就設置在景福山。炮轟如此壯美的城堡，不知他們是怎麼想的。
借姬路城之景的好古園
世界遺產姬路城十景，還有西面的名古山、北面的增位山和姬路站南側的手柄山入選。不過，對徒步或騎自行車觀光的遊客來說，距離有些遠了。
雖然無法看見姬路城全貌，但借大天守和望樓「櫓」之景的好古園也不可錯過。為紀念市政100週年，在姬路城西南側的「西御屋敷遺址」建造了這座占地約3萬3058平方公尺的日本庭園。好古園由九處情趣各異的庭院組成，以眾多古裝電影和電視劇的外景地而聞名。你可以來這裡體驗一把穿越到江戶時代的感覺，一邊散步，一邊眺望遠處的天守和西之丸的櫓（望樓）群。
採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部