世界遺產「姬路城」：全方位欣賞著名城堡之美景

從不同角度欣賞由四座天守構成的美景

日本現有12座城堡建於江戶時代以前且帶有「天守」，姬路城便是其中之一。位於東南面的大天守和西小天守、乾（西北的意思）小天守、東小天守等相連組成「連立式天守」，於江戶初期的1609年落成。姬路城被譽為近世城堡建築的最高峰，在1931年被指定為日本「國寶」。

除4座天守外，城堡還有眾多城門、「渡櫓」（連接各天守的望樓——譯註）、石牆等，配置錯綜複雜，眺望的角度不同，欣賞到的景色也各異。無論從哪個方向看都十分美麗壯觀，因此有「八方皆正面」的美譽。姬路城擁有眾多絕佳的觀景點，為紀念姬路城於1993年被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄，當地市民還評選出了「世界遺產姬路城十景」。

自「世界遺產姬路城十景」選出至今，已過去近30年。現在，又有新的人氣觀景點誕生。如果你想欣賞姬路城的不同美景，徒步比較耗費時間，建議使用共用單車「姬自行車」。租賃點遍佈車站和姬路城周圍，十分方便。



三丸廣場的「世界遺產姬路城十景」石碑。在30年裡，石碑受損嚴重，現已被修復

■「大手前通」（世界遺產姬路城十景之一）

走出姬路站北口（姬路城出口），眼前是一條包括寬闊的人行道在內的50公尺寬的主幹道「大手前通」。坐落在大手前通盡頭的，就是姬路城的大天守。

大天守宏偉壯觀，給人近在咫尺的感覺。其實，從車站到天守的直線距離約有1.4公里。現代化的城市街景和江戶時代的城堡相得益彰，被列為「世界遺產姬路城十景」之首。



從姬路站可以遠望天守的南面

■Castle View觀景臺

與姬路站相連的觀景臺「Castle View」於2013年啟用，站在這裡，可以遠望大手前通盡頭的姬路城，是近年來的一個人氣景點。觀景臺位於2樓，不受行道樹遮擋，因此，視線開闊，能夠清楚地看見西小天守和乾小天守。觀景臺內部為舒適的木空間，還設有座椅。遊客可在此放鬆身心，欣賞壯美景色。



Castle View觀景臺的建造與大天守的保存修繕工程同時進行



大天守的左邊是西小天守。其左後方是乾小天守



Castle View觀景臺24小時開放，是拍攝燈光秀下和朝霞中城堡的絕佳地點

■三丸廣場 （世界遺產姬路城十景之一）

走過內護城河上的櫻門橋，再穿過大手門，眼前便是三丸廣場。來到如此靠近姬路城的廣場，你可以清楚地看到天守四周的渡櫓、城門和石牆，讓人越發感受到這是一座「牢不可破之城堡」。三丸廣場無需門票，可自由出入，因此對於想近距離欣賞夜間燈光秀的遊客來說，也是一個很好的去處。



攝於三丸廣場西側。多座天守和渡櫓共同交織的美景



從日落至午夜12點，可近距離欣賞燈光秀。不同季節和紀念日的特別演出資訊可在官方網站查詢

■Egret Himeji（白鷺姬路）

Egret Himeji面對位於姬路城南面的大手前公園，是一座以城堡石牆為主題的綜合文化設施。設施名稱裡的「egret」，在英文中是白鷺的意思，源自姬路城的別稱「白鷺城」。5樓是免費開放的屋頂觀景庭院。從這裡望去，天守甚是雄偉壯觀。



2001年開幕的Egret Himeji，玻璃帷幕牆時尚美觀



大手前公園佔地廣闊，可看到對面的姬路城



因視線較高，讓人有一種與天守正對面的感覺，很值得一看

■城見臺公園（世界遺產姬路城十景之一）

位於姬路城東南的城見臺公園，園內設有石牆狀的眺望臺和大天守鯱瓦裝飾作品。從鯱瓦中間眺望姬路城，宛如一幅裱框畫作。



以實物尺寸復原的大天守鯱瓦是人氣拍照點

■姬路市立美術館 前庭（世界遺產姬路城十景）

姬路市立美術館，是一座建於1905年的古色古香的紅磚建築，原為日本陸軍的武器庫。該建築在大正時期進行了擴建，戰後成為姬路市政府辦公樓，並於1983年變為美術館。姬路城屹立在這座紅磚美術館身後，釀造出「日西合璧」之美。



位於姬路城東側的姬路市立美術館（國家有形文化遺產）



美術館屋頂使用的是日式磚瓦，與背後的姬路城融為一體。與大天守右側相連的是東小天守

■Shirotopia紀念公園（世界遺產姬路城十景之一）

Shirotopia紀念公園位於姬路城北側，占地廣闊，是為紀念市政一百周年舉辦的「1989姬路Shirotopia博覽會」的舊址。許多遊客會錯過天守北側的風景，但此處有大天守、東小天守和乾小天守與下方充滿曲線美感的「多門櫓（建於城堡石牆上的長排望樓——譯注）」層疊交相，更顯雄偉壯觀。



天守下方的渡櫓，曾用來儲備戰時所需的鹽，因此又被稱為「鹽櫓」



從姬路站出發去城堡時，北面相當於姬路城的背面。因此，許多遊客都忽略了從北側去欣賞天守的全貌。北側的景色與南側截然不同，希望大家前去一看

■男山配水池公園 （世界遺產姬路城十景之一）

鎮守姬路城的神社「男山八幡宮」所在的男山，是一座海拔57.5公尺的山岡。通往山頂男山配水池公園的階梯相當陡峭，但卻是欣賞這座連立式天守閣的最佳觀景點，不妨登高一望。以位於西北方向的乾小天守為中心，四座天守一覽無餘。



從男山配水池公園望去，姬路城宛如浮現在一片綠林之上，城堡後方是市區



從姬路城的西北側，可以清楚地分辨出四座天守的佈局

■景福寺公園 （世界遺產姬路城十景之一）

從姬路城西側的景福寺公園，可以看見3座小天守中最大的乾小天守與大天守並排而立的景致。西小天守和東小天守規模相當，但東小天守略小一些。幕末時期，新政府軍圍攻姬路城時，大炮就設置在景福山。炮轟如此壯美的城堡，不知他們是怎麼想的。



與西小天守（中央右下）相比，乾小天守（左）相當高大



從世界遺產姬路城十景的石碑後遠望姬路城。原本可以一覽西之丸的望樓群，但拍攝時被茂林所遮擋