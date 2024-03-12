毀於關東大地震的吉原遊郭：數百名遇難者葬身的弁天池遺跡百年後啟動修繕
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在關東大地震中，多人在吉原弁天池遇難
1923（大正12）年9月1日11時58分發生了關東大地震，死亡及失蹤人數達10萬5000人。2023年是關東大地震100週年。
關東大地震的震源位於相模灣北部，震級芮氏規模7.9，最高震度為7。當時，東京也發生了震度為6的強烈地震，逾20萬戶人家的房屋倒塌或損毀，其中17萬6500戶房屋被燒毀。地震剛好發生在人們做午飯的時間，因此引發了嚴重火災。
當時，首都東京滿目瘡痍的照片傳遍了全國。其中，頭部掉落的上野公園大佛和倒塌的淺草淩雲閣（俗稱「淺草十二階」）的照片還被製成了明信片。因為上野和淺草是東京知名景點，所以震災留下的痕跡可能會更加觸目驚心。
為了充分表明那場震災的重創，我們不得不提及臺東區（當時的淺草區）的一處遊樂場所，這就是位於淺草北部的吉原遊郭（現在的臺東區千束4丁目）。
吉原遊郭四面環水，裡面的遊女屋（當時的青樓）櫛比鱗次，受災情況自然十分嚴重。房屋倒塌起火後，熊熊燃燒的火炎瞬間吞沒整片遊郭。為了躲避熱浪，那些未被壓在房屋下的人們紛紛跑至花園公園（新吉原公園）的弁天池。然而，火炎和濃煙無情襲來，人們走投無路接連跳入水中，最後有500多人橫屍弁天池。
整修水池，向世人展示精彩紛呈的吉原文化
筆者自稱「浮世攝影師」，和許多浮世繪作品所描繪的吉原頗有緣分。為了拍攝和進行實地調查，筆者曾多次探訪吉原，並在作品發表後受邀參加與吉原相關的活動。
如今，筆者擔任燈虹塾的理事，這是一家志工組織，致力於推進吉原歷史文化的調查與傳播工作。此外，筆者還負責吉原商店會發行的導遊手冊《吉原細見》的編輯工作，以及設計吉原神社的御朱印。
如今，在吉原神社的奧宮吉原弁財天域內，還保留著一小部分弁天池。2023年，為了配合關東大地震100週年法事活動，正在進行弁天池的整修工作。
兼任吉原神社代表大會和吉原地區町會聯合會會長的吉原達雄表示：「我們將在弁天池中建造一個小瀑布，讓這裡成為吉原的新景點。迄今為止吉原舉辦的許多活動和策劃的項目都是為了祭奠地震和戰爭中的遇難者，或為遊女們做佛事。在關東大地震100週年之際，我們希望消除人們對吉原的陰暗印象，向世人展現出江戶時代精彩紛呈的吉原文化。」
近年，吉原成為動漫《鬼滅之刃》的背景地後，越來越多的國內外年輕遊客前來參觀。當地的町會和商店會通過重新舉辦4月的花魁遊行和9月的「吉原俄」活動，逐步恢復吉原昔日的活力。當地還希望借此機會宣傳吉原和弁天池的歷史、關東大地震的受災情況及當前採取的措施。
江戶文化的發源地——吉原遊郭
吉原遊郭於1617年設立，是江戶幕府唯一承認的花街。遊郭起初設在現在的中央區人形町附近，後隨著人口成長，作為江戶擴建計畫的一部分，於1657年遷移至淺草田圃（現在的臺東區千束4丁目）。對當時的江戶人來說，新址交通不便，但隨著太平盛世的持續，當地成為戲劇表演的舞臺，從而發展成江戶最熱鬧的街區。
現代人傾向於認為遊郭是單獨秘密前往的地方，但吉原遊郭卻是男性的社交場所，文化人也經常聚集在這裡舉辦沙龍活動。有修養、受過良好教育的遊女和傳統藝術的男女表演者們為宴會增光添彩。源自吉原的戲劇、音樂、書籍、時裝風靡了整座江戶城。
明治和大正時代仍是東京名勝
進入明治時代後，曾繁華一時的新吉原也發生了改變。受歐美思潮影響，明治政府於1872（明治5）年發佈《藝娼妓解放令》。表面上從事自由職業「娼妓」的遊女們與「藝妓（藝者）」被明確區分開來，在宴會上表演的機會減少，連知名的花魁遊行活動也逐漸衰落。
明治中期，在毗鄰吉原遊郭西南側的花園公園內修建了弁天池，成為在吉原工作的人們和附近居民的休閒場所。
到了大正時代，人們的人權意識提升。吉原知名的「張見世」，即客人透過格子欄挑選遊女的行為被禁止，西洋建築的增加也改變了街道的風貌。即便如此，始於江戶時代的吉原名氣依舊，仍出現在當時許多以東京名勝為題材的明信片上。
受災時的吉原慘狀與流言蜚語
關東大地震摧毀了吉原。吉原密佈著在當時的東京也很少見的3樓建築，不難想像有多少人被壓在倒塌的樓房下。大量的木建築導致火災瞬間蔓延，遇難者人數增加。
不過，關於吉原受災的情況，有許多不實資訊。其中一則經常耳聞目睹的假消息是，吉原唯一的出入口「大門」被關閉，裡面的人無法向外逃生，490名遊女命喪弁天池。但實際情況是，當時的大門並沒有設置門扇，6處緊急逃生門也是開放的。地震發生在上午，即使是在江戶時代，這也是大門開放的時間段。此外，弁天池位於吉原遊郭的周邊，「大門關閉，裡面的人無法逃生」這種說法實屬無稽之談。
遊女遇難人數也過於誇張。當地警察署當時公佈的弁天池遇難者人數是「五百幾十名」，可見傳聞中的遊女遇難人數占比過高。當地工會張貼的公告提供了更詳細的遇難者資訊：遊郭內部人員155名（妓院經營者家屬38人、娼妓88人、藝妓8人、傭人21人），遊郭外部人員490名。也就是說，遊女遇難人數明明不滿百人，但卻被「遊郭外部人員」的遇難人數替換，製造出許多遊女死於非命的假像。同一公告中還指出，「流言橫生，給遊郭帶來極大困擾」。
對照當時的明信片，可以看出吉原震後受災情況嚴重，但其中也有照片讓人產生「不愧是吉原」的感慨。
下面這張照片拍攝於10月23日，距離地震發生還不足兩個月。在大火燒過的一片原野上，搭建起一座簡易木板房，房前插著一面旗幟，上面寫著「本鄉酒吧」。這張照片充分體現出「隨時隨地不忘享樂」的吉原特色，同時也表現了災民們不屈不撓的精神。
震後百年，逐漸恢復昔日生機
關東大地震翌年的9月1日，吉原弁天池舉辦了追悼遇難者的法事。3年後的大正15年，一座祭奠遇難者的觀音像在弁天池池畔落成。此後每年當地都會舉辦祭奠死者的法事。
吉原達雄告訴筆者：「我小時候弁天池的面積還很大，但在1959（昭和34）年被填埋了。在吉原神社境內重建的就是現在這座小弁天池。」
吉原在太平洋戰爭的空襲中也遭受了重創，加之1958年（昭和33年）頒佈了禁止性交易的法律，東京名勝吉原的昔日生機一去不復返了。不過，近年來人們重新認識到吉原作為江戶文化發源地的重要性，前來散步的遊客數量也在增加。2024年3月，東京藝術大學美術館將舉辦「大吉原展」。
吉原達雄興致勃勃地表示，在弁天池整修結束後，「還想恢復曾經知名的『大門』景觀以及盂蘭盆節時仲之町那一排排『玉菊燈籠』。此外還想策劃一些活動，讓更多人了解吉原的歷史和傳統，並享受到觀光的樂趣」。在那場使東京遭受重創的關東大地震發生100年後，吉原正在重新煥發活力，敬請諸位關注。
攝影：浮世攝影師 喜千也