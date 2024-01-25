豐洲市場開春競標，今年再度由「大間鮪魚」以1億1424萬日圓天價售出：即使穩座日本第一，也面臨捕撈配額限制的高牆

Guideto Japan

2024年1月5日開春鮪魚競標於東京豐洲市場（江東區）登場。青森縣大間町的鮪魚再次獲得「日本第一鮪魚」殊榮，並以超過1億日圓的高價售出。儘管鮪魚捕撈給人日進斗金的風光印象，但也並非只有好消息，像去年就發生了隱瞞鮪魚漁獲事件。筆者至當地進行取材，探究鮪魚捕撈的現況。

洄游季的優質大腹肉及中腹肉 筆者於去年12月中旬走訪當地，了解鮪魚捕撈現況及其人氣歷久不衰的原因。 位於本州最北端的大間崎一早氣溫便低於零度，凜冽寒風襲來，彷彿預告嚴冬即將來臨。 眼前的津輕海峽連接日本海與太平洋，在黑潮暖流、對馬洋流及親潮（千島寒流）各洋流交會下，相當適合浮游生物繁殖，其豐富的營養價值吸引了各式小魚群或魷魚前來覓食，形成優質的鮪魚漁場。

從下北半島北端的大間崎眺望津輕海峽。弁天島大間埼燈塔後方隱約可見些許陸地，那是戶井漁港所在的北海道函館市 每年夏末至一月是鮪魚的洄游季節，鮪魚從太平洋北上洄游至津輕海峽。隨著海水溫度下降，魚體內會貯存大量脂肪，因此每年正值寒冬的年底至新春期間正是大間鮪魚最鮮美的季節。 大間並非津輕海峽唯一能捕獲鮪魚的漁場。除了下北半島的大畑、奧戶、和尻勞之外，津輕半島的三廄及其對岸的函館、戶井的漁夫，都在同一個海域捕撈鮪魚。儘管如此，豐洲市場競標者仍對大間鮪魚品質掛保證表示，「大間漁船上使用破壞魚神經並放血、取出內臟後置入冰塊等保鮮處理方式，自古以來便備受好評。另外，因捕撈配額也比其他人多，未來應該很難出現另一個能取代大間鮪魚的漁場」。

大間崎鮪魚裝置藝術。據說是以過去曾捕獲超過400公斤的鮪魚為原型製作而成 儘管海相惡劣無法捕撈鮪魚，漁港也不擔心 儘管這天風很大，我們仍在上午11點多抵達大間漁港，碼頭邊停靠著許多小船，漁港附近很安靜，沒有人聲鼎沸的熱鬧氣氛。當地漁業協同組合（下稱「漁協」）人員表示，滿載鮪魚的船隻通常會在中午前到傍晚這段期間回到港口，但因前一天下午開始出現暴風雨，大多數漁船都沒有出海捕魚。 「在年底及1月3日至4日這段期間，即使天候不佳，也有船隻看準捕條大魚好過年的時機而出海捕魚。只要能在1月4日前把漁獲裝箱上卡車，就能趕上5日清晨豐洲市場的新春競標會。但12月中旬左右，漁民還不會把自己逼得太緊，接近年底時每艘船隻都需再調整捕撈配額。」

閑靜無人的大間漁港。捕獲鮪魚後，會使用起重機將其吊至碼頭上。 業界人士經常提到的「捕撈配額」現已成為了解日本鮪魚捕撈現況的一個重要關鍵字。近年來，為了恢復太平洋的黑鮪魚資源，中西太平洋漁業委員會（WCPFC）決議分配各國的總漁獲可捕撈量（TAC）。TAC同樣適用於沿岸漁業，在日本，從2018年開始，根據最近幾年的平均實際漁獲量，依序分配數量給各都道府縣→各漁協→乃至各漁船。換句話說，即使有大量黑鮪魚洄游經過，也不能想捕多少就捕多少。 以縣市來看，青森縣分配到的捕撈配額最高，2023年捕獲重量超過30公斤的大型魚種約565噸。其中大間漁協分配到221噸，佔比約4成，遙遙領先排名第二位的三廄漁協83噸。捕撈配額越高者，當然越有機會在新春競標會中勝出。換句話說，TAC這項制度讓大間優質鮪魚的形象更加穩若磐石。

漁船上貼著引以為傲的日本最高品質證明