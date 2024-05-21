鮪魚之鄉青森大間：極品鮪魚大脂，價格不到銀座的一半

Guideto Japan

由於壽司熱潮席捲全球，如今不只日本國內，甚至國外的美食家也皆知「大間鮪魚」。大間鮪魚的捕撈地青森縣大間町位於本州最北端，這裡也是吸引國內外遊客的旅遊勝地。

本州最北端之地「大間崎」，美食與特產都很豐富 在大間遊覽不可錯過面向津輕海峽的大間崎，這裡屹立著刻有「此處為本州最北端之地」的石碑。石碑旁邊是曾經在大間漁港捕獲的、重達440公斤的巨型鮪魚的紀念碑，是拍照留念的絕佳地點。

「此處為本州最北端之地」紀念碑 津輕海峽連接著太平洋與日本海，在大間的太平洋一側，日本暖流（黑潮）和千島寒流（親潮）相交會，此處又有對馬海流（津輕暖流）流入。在浮游生物等營養素豐富的海域，棲息著很多可成為鮪魚食物的小魚和烏賊。 鮪魚洄游至大間海域的時間是晚夏到冬天。魚在海水溫度下降的同時會積蓄脂肪，因此，冬天的大間鮪魚吃足了青魚（魚體為青色的魚）和烏賊，其大脂和中脂的肉質格外肥美。

紀念碑展現了與440公斤重的巨型鮪魚搏鬥的大間漁人的英姿 在大間崎，可以看到對岸函館市東部的山巒。近處的海面上坐落著一座島嶼，名為弁天島，島上聳立著被選為「日本50座燈塔」的大間埼燈塔。塔身黑白兩色，與鮮紅的弁天神社正殿形成對比，看上去很美。 據說在這座燈塔建成之前，歌人石川啄木曾從大間崎眺望弁天島，吟誦了一首著名短歌：「在東海的小島之濱，我淚流滿面，在白沙灘上與螃蟹玩耍著。」也有啄木迷為了一睹刻有這首和歌的石碑而特意到訪此地。

大間埼燈塔的左後方為弁天神社正殿。島嶼的遠處，函館的山巒隱約可見。大間崎與對岸函館市的汐首岬相距僅17.5公里

大間崎的石川啄木歌碑。也有說法認為這些短歌是在函館大森海濱吟誦的，所以建議喜愛啄木的朋友們乘坐輪渡遊覽 大間崎附近，特產店和飲食店鱗次櫛比。大間觀光特產中心除了水產加工品之外，還有大間鮪魚貼紙和毛絨玩具等當地商品，種類豐富。特別是大間町觀光協會發行的「本州最北端大間崎到達證明」，一定會成為您旅行的美好回憶。 在名為「漁人之店 食魚的Omanzoku」餐飲店中，除了鮪魚丼和生魚片之外，價格適中的「炸鮪魚套餐」（含稅1320日圓）也很受歡迎。雖然厚厚的魚肉塊分量感十足，但口感柔軟，味道也很清淡，讓人食欲大增。

大間觀光特產中心（左上）店內（下），大間的商品琳琅滿目。此外，還有與因電視節目而為人熟知的不走運的漁人山本合作開發的商品。右上為本州最北端大間崎到達證明（含稅200日圓）

在「食魚的Omanzoku」（左上），由大脂、中脂、赤身組成的「三色鮪魚套餐」（右上，含稅3960日圓）和「三色鮪魚丼」（含稅3960日圓）為固定菜品。下為用大間鮪魚製作的「炸鮪魚套餐」

在大間漁港附近盡情品嚐鮪魚握壽司 在鮪魚洄游期，運氣好的話在大間漁港可以看到漁船歸港卸魚的場景。如果不妨礙作業，遊客可以在漁協前的碼頭等處參觀和拍照。大間的捕魚法主要有兩種，一種是用一根釣竿釣魚，另外一種稱為「延繩釣」，從帶浮子的長繩上垂下很多釣魚線。與魚網捕魚不同，用釣魚法捕魚，魚體不易受傷，所以市場評價更高。 在港口的倉庫「舊冰箱」裡，盂蘭盆節期間會舉辦「藍色海洋慶典」，9到10月間還會舉辦週日限定活動「週日鮪魚日」，屆時遊客可以觀看鮪魚解體表演。根據這個時間來安排行程也不錯。

大間漁協前的碼頭

用吊車吊起鮪魚的卸貨場景。傷口不多的美麗魚體值得一看（Amazing AOMORI）

在「舊冰箱」裡舉辦的「週日鮪魚日」解體表演（Amazing AOMORI） 提到品嚐大間鮪魚，肯定有人會說「當然還是要吃握壽司！」。那麼為您推薦「舊冰箱」附近的壽司店「濱壽司」。招牌菜品「藍鰭鮪魚握卷拼盤」定價5940日圓（含稅），包括大脂、中脂和赤身的握壽司和切成段的一根壽司卷，非常實惠。 掌櫃伊藤晶人自信滿滿地說：「這道壽司在東京價錢可能要翻一倍以上，在銀座大概要3倍的價錢。也有客人說『吃不了這麼多』，但大間鮪魚肉質肥美，最終大家都會吃得一乾二淨呢。」當然其他食材也很新鮮，海鮮丼的種類也很豐富。

藍鰭鮪魚握卷拼盤，可盡情享用大間鮪魚的美味。配上青森當地的酒，簡直是幸福之至

伊藤將大間鮪魚的美味發揮到了極致