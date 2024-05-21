鮪魚之鄉青森大間：極品鮪魚大脂，價格不到銀座的一半
Guideto Japan飲食 觀光旅遊
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
在豐洲新年首次競拍中聲名遠揚的頂級品牌「大間鮪魚」
在2024年東京都江東區豐洲市場的首次競拍交易中，大間鮪魚以1億1424萬日圓（238公斤）的超高價成交。大間鮪魚已連續13年榮獲新春第一鮪魚殊榮，更在2019年以歷年最高、一尾3億3360萬日圓（278公斤）的天價競拍成功，成為國內外的熱議話題。
現已馳名世界的鮪魚產地大間位於本州最北端，青森縣下北半島的前端，是一座人口約5000人的小鎮。
從最近的JR下北站（陸奧市）乘車1個多小時抵達，從青森市出發約3個小時，雖然作為觀光地交通並不方便，但也有很多美食家為了品嚐極品鮪魚而特意前往。報導節目的粉絲們長年累月地與指望一夜暴富的大間漁人密切接觸，他們到訪當地的次數似乎也多起來。
最近，經由函館到達的路線也很受歡迎，乘坐津輕海峽渡輪需要約1個半小時。如果能在函館品嚐螃蟹、鮭魚卵和海膽，大快朵頤之後再渡海到大間盡情享受鮪魚的美味，那將是一次無比奢侈的旅行。
本州最北端之地「大間崎」，美食與特產都很豐富
在大間遊覽不可錯過面向津輕海峽的大間崎，這裡屹立著刻有「此處為本州最北端之地」的石碑。石碑旁邊是曾經在大間漁港捕獲的、重達440公斤的巨型鮪魚的紀念碑，是拍照留念的絕佳地點。
津輕海峽連接著太平洋與日本海，在大間的太平洋一側，日本暖流（黑潮）和千島寒流（親潮）相交會，此處又有對馬海流（津輕暖流）流入。在浮游生物等營養素豐富的海域，棲息著很多可成為鮪魚食物的小魚和烏賊。
鮪魚洄游至大間海域的時間是晚夏到冬天。魚在海水溫度下降的同時會積蓄脂肪，因此，冬天的大間鮪魚吃足了青魚（魚體為青色的魚）和烏賊，其大脂和中脂的肉質格外肥美。
在大間崎，可以看到對岸函館市東部的山巒。近處的海面上坐落著一座島嶼，名為弁天島，島上聳立著被選為「日本50座燈塔」的大間埼燈塔。塔身黑白兩色，與鮮紅的弁天神社正殿形成對比，看上去很美。
據說在這座燈塔建成之前，歌人石川啄木曾從大間崎眺望弁天島，吟誦了一首著名短歌：「在東海的小島之濱，我淚流滿面，在白沙灘上與螃蟹玩耍著。」也有啄木迷為了一睹刻有這首和歌的石碑而特意到訪此地。
大間崎附近，特產店和飲食店鱗次櫛比。大間觀光特產中心除了水產加工品之外，還有大間鮪魚貼紙和毛絨玩具等當地商品，種類豐富。特別是大間町觀光協會發行的「本州最北端大間崎到達證明」，一定會成為您旅行的美好回憶。
在名為「漁人之店 食魚的Omanzoku」餐飲店中，除了鮪魚丼和生魚片之外，價格適中的「炸鮪魚套餐」（含稅1320日圓）也很受歡迎。雖然厚厚的魚肉塊分量感十足，但口感柔軟，味道也很清淡，讓人食欲大增。
在大間漁港附近盡情品嚐鮪魚握壽司
在鮪魚洄游期，運氣好的話在大間漁港可以看到漁船歸港卸魚的場景。如果不妨礙作業，遊客可以在漁協前的碼頭等處參觀和拍照。大間的捕魚法主要有兩種，一種是用一根釣竿釣魚，另外一種稱為「延繩釣」，從帶浮子的長繩上垂下很多釣魚線。與魚網捕魚不同，用釣魚法捕魚，魚體不易受傷，所以市場評價更高。
在港口的倉庫「舊冰箱」裡，盂蘭盆節期間會舉辦「藍色海洋慶典」，9到10月間還會舉辦週日限定活動「週日鮪魚日」，屆時遊客可以觀看鮪魚解體表演。根據這個時間來安排行程也不錯。
提到品嚐大間鮪魚，肯定有人會說「當然還是要吃握壽司！」。那麼為您推薦「舊冰箱」附近的壽司店「濱壽司」。招牌菜品「藍鰭鮪魚握卷拼盤」定價5940日圓（含稅），包括大脂、中脂和赤身的握壽司和切成段的一根壽司卷，非常實惠。
掌櫃伊藤晶人自信滿滿地說：「這道壽司在東京價錢可能要翻一倍以上，在銀座大概要3倍的價錢。也有客人說『吃不了這麼多』，但大間鮪魚肉質肥美，最終大家都會吃得一乾二淨呢。」當然其他食材也很新鮮，海鮮丼的種類也很豐富。
順便去趟佛浦和下風呂溫泉
濱壽司店附近洋溢著昔日漁人街的風情。小酒吧和酒館林立的街道被稱為「親富幸街」，是大間夜晚的社交場所。
往南步行不遠，就到了大間稻荷神社。這是一間比較罕見的神社，裡面除日本本土神祇外，還供奉著航海及漁業的守護神天妃神。天妃神亦稱「天妃媽祖大權現」，是集中國和臺灣、東南亞的信仰為一體的道教中的神祇。7月的「海之日」（第三個星期一）舉辦的天妃神巡遊活動充滿異域風情，非常有名。
如果行程的時間比較寬裕，還可以順便去國家名勝、被指定為天然紀念物的佛浦（佐井村）和下風呂溫泉（風間浦村）等地。
佛浦的巨大岩石呈綠白色，形狀奇特，讓人聯想到西方極樂世界。從4月下旬到10月末，從海上航行的觀光船上眺望佛浦是必不可少的旅遊項目。冬天也可以從眺望台俯瞰，或者通過散步道下到岩石處，近距離欣賞絕佳風景。
下風呂溫泉鄉所在的風間浦村是文豪井上靖的小說《海峽》的背景地。可當日往返的溫泉設施「海峽之湯」就是因這部小說而創建的，在這裡可以輕鬆享受被認為「包治百病」的溫泉泡浴。
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：本州最北端大間崎的鮪魚紀念碑和大間埼燈塔