外皮酥脆、內餡多汁的福島市當地美食「圓盤餃子」：出自滿州引揚者之手，70年不變的滋味

Guideto Japan

發祥自中國的餃子，在日本發展出獨特的「煎餃」文化，全國各地都有知名的煎餃店，有的地區甚至成為當地美食而大力推銷。近年，福島市的「圓盤餃子」因IG的美食照而爆紅。本文採訪創業70年的老店，公開圓盤餃子誕生的背後故事以及獨門作法等秘聞。

正宗口味加上IG美食照的加持而爆紅 用麵粉做成的餃子皮，包上由絞肉、魚貝類、切碎的蔬菜等組成的內餡，再用平底鍋煎熟食用的煎餃，是日本的餐桌上常見的料理之一。搭配醬油加上醋或辣油調製的沾醬，和白米飯一起吃，簡直是絕配。 在發祥地的中國，餃子基本上是指水餃，被稱為「鍋貼」的煎餃並非主流。而且，餃子皮是用碳水化合物的麵粉製成的，所以通常是單吃，不會作為白飯的配菜。也就是說，煎餃配白飯吃是日本獨特的吃法。舉凡餃子大小，餃皮厚薄，餡料的種類、搭配方式等，每家店及每個地區都各有特色，抑或像櫪木縣的「宇都宮餃子」或靜岡縣的「濱松餃子」，甚至成為具有集客力的當地美食。 近年，把正宗口味的鍋貼排成圓形的「圓盤餃子」在福島市大受歡迎。約20～30顆左右的餃子在平底鍋裡緊密地排列成圓形，把底部煎至金黃色後，直接倒翻至大盤子裡，圓盤餃子就大功告成了。一整面滿滿的煎餃，蔚為壯觀，很適合IG的美食照。 光是市區，就有十幾間的專賣店和中華料理店提供圓盤餃子，有的甚至在開店前就可以看到排隊人潮。尤其是與JR福島車站相通的「餃子照井」，客人以出差的上班族居多，也有不少年輕女性為了拍IG美食照而來，店門口排隊候位的人潮絡繹不絕。

「餃子照井 福島車站東口店」有很多遊客或是出差的上班族前來光顧，熱鬧不已

煎餃外皮像是油炸過般的酥脆口感，是照井餃子的一大特色