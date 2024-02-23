外皮酥脆、內餡多汁的福島市當地美食「圓盤餃子」：出自滿州引揚者之手，70年不變的滋味
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正宗口味加上IG美食照的加持而爆紅
用麵粉做成的餃子皮，包上由絞肉、魚貝類、切碎的蔬菜等組成的內餡，再用平底鍋煎熟食用的煎餃，是日本的餐桌上常見的料理之一。搭配醬油加上醋或辣油調製的沾醬，和白米飯一起吃，簡直是絕配。
在發祥地的中國，餃子基本上是指水餃，被稱為「鍋貼」的煎餃並非主流。而且，餃子皮是用碳水化合物的麵粉製成的，所以通常是單吃，不會作為白飯的配菜。也就是說，煎餃配白飯吃是日本獨特的吃法。舉凡餃子大小，餃皮厚薄，餡料的種類、搭配方式等，每家店及每個地區都各有特色，抑或像櫪木縣的「宇都宮餃子」或靜岡縣的「濱松餃子」，甚至成為具有集客力的當地美食。
近年，把正宗口味的鍋貼排成圓形的「圓盤餃子」在福島市大受歡迎。約20～30顆左右的餃子在平底鍋裡緊密地排列成圓形，把底部煎至金黃色後，直接倒翻至大盤子裡，圓盤餃子就大功告成了。一整面滿滿的煎餃，蔚為壯觀，很適合IG的美食照。
光是市區，就有十幾間的專賣店和中華料理店提供圓盤餃子，有的甚至在開店前就可以看到排隊人潮。尤其是與JR福島車站相通的「餃子照井」，客人以出差的上班族居多，也有不少年輕女性為了拍IG美食照而來，店門口排隊候位的人潮絡繹不絕。
因應路邊攤的圓形炭烤爐而生的圓盤餃子
店門口掛著「元祖圓盤餃子」門簾的是位在舊福島城下町的總鎮守・福島稻荷神社附近的「滿腹」。二戰結束後不久的1953年，菅野かつゑ女士在稻荷神社周邊的「黑市」擺攤，開始賣煎餃和酒維生，當時還處在糧食短缺的時代，分量十足的煎餃滿足了許多人的心靈及肚子，2年後開了煎餃專賣店。
二戰前，かつゑ女士與身為鐵道技術人員的丈夫前往滿州（現在的中國東北地區），在異鄉第一次吃到餃子。水餃在當地是常見的家常菜，如果吃剩了，隔天就用鐵鍋重新煎過，做成鍋貼食用。敗戰後，回到福島，她靈機一動，想到要賣煎餃來餬口。
因為市區裡有不少的滿州引揚者，他們看到懷念的餃子都非常高興。1953年，與「滿腹」創業同一年，據說在飯坂溫泉街開店的「照井」也是從滿州回國的老闆為了重現正宗口味而作為招牌料理。之後，也有一些店向かつゑ女士學習煎餃做法，圓盤餃子因而逐漸擴展開來。
2010年，かつゑ女士以103歳的高齡過世，「滿腹」則由孫女椎野仁子繼承，從手工製作餃子皮開始到起鍋，她堅持祖母傳下來的獨門作法，用心經營這間店。
她說從祖母擺攤的時代開始，餃子就是排列成圓盤狀的，這是因為圓形炭烤爐需要花較長的時間才能煎熟，為了一次可以放很多餃子而想出來的點子。她一面說明：「為了符合圓形炭烤爐，平底鍋是用26公分大小的，剛好可以放30顆，」一面示範祖母直接傳授給她的煎餃子技巧。俐落地把一顆顆的餃子放入平底鍋排列整齊，剛好30顆，連數都不用數，完全憑手感。
遵守祖母的遺志，堅持正宗吃法
起鍋的煎餃底部金黃酥脆，另一面的口感滑嫩彈牙，一整盤的分量看似驚人，但是一顆顆小巧飽滿的煎餃吃起來不會覺得油膩，女生1個人就能夠吃光1盤，一點也不稀奇。
提供的酒類有啤酒、日本酒、沙瓦等種類豐富。另一方面，主食除了圓盤餃子之外，只有水餃和下酒菜等，即使是午餐時段也不提供白飯或麵類，堅持沿襲中國本地的正宗吃法。
椎野表示：「日本敗戰後，祖母也過著三餐不繼的生活，因此『希望用好吃的餃子和酒填飽客人的肚子』，店名『滿腹』也含有這樣的信念。」她遵守祖母的遺志，不隨波逐流。
致力推廣圓盤餃子的「福島餃子之會」
現在，圓盤餃子在日本全國打開知名度，不過當地飲食店家加盟的「福島餃子之會」會長塚原仁司表示：「目前『圓盤餃子』這個名字廣泛流傳，但是在當地很難說已經扎根下來。」他如此分析現況。
以每戶家庭在餃子上的支出金額來看，福島市為1769日圓，與宮崎市的4053日圓、宇都宮市的3763日圓、濱松市的3434日圓，並稱為「三大餃子之都」有很大的差距（根據2022年總務省統計局家庭經濟調查）。自從圓盤餃子在黑市誕生以來，作為「下酒良伴」為大家熟知，即使到現在也有很多加盟店只有晚上才營業。塚原說：「本會宗旨是希望美味的煎餃和酒可以為明天帶來活力，不過，當然也希望小孩子都能夠喜歡上圓盤餃子。」
不管是在活動上使用巨大平底鍋煎圓盤餃子，或者是會長親自開課跟小學生講述其歷史及作法，餃子之會致力於推廣圓盤餃子，「希望當地居民都能夠拍胸脯自豪地說，『福島市的特產是圓盤餃子』」。如果名副其實地成為福島市的靈魂食物，圓盤餃子的名字就能夠揚名海內外吧。
提供圓盤餃子的店家資訊，請上「福島餃子之會」官方網址（外部連結）確認
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部