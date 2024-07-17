鮪魚「血合肉」有助身心健康：抗氧化物質和Selenoneine含量豐富，在三崎港研發新吃法

Guideto Japan

日本是世界上獨一無二的鮪魚消費大國。過去，鮪魚的邊角料血合肉一直被丟掉。現在，其不為人知的保健功能得到證實，在鮪魚基地、三崎港（神奈川縣三浦市）的料理店，作為只能在當地吃到的地方美食，正在被不斷地開發出新吃法。

從過去只是邊角料的血合肉中發現了新的營養保健功能 鮪魚作為壽司和海鮮丼的食材，具有不可動搖的人氣。眾所周知，鮪魚非常美味，從健康方面來看也是優質的食材。鮪魚中富含的EPA和DHA能使血流通暢，有預防動脈硬化和心肌梗塞等疾病的效果。此外，它還能抑制中性脂肪，可以有效預防代謝症候群，具有減肥功效。 最近，關於上述「健康食品鮪魚」，發表了值得關注的研究結果。據悉，鮪魚的血合肉中含有高濃度的抗氧化物質「Selenoneine」，它不僅可以預防所有的生活方式病，對減輕壓力和抗衰老也有很好的效果。

富含Selenoneine的鮪魚血合部分（筆者） 含有大量血液的血合肉，紅中帶黑，不僅外觀難看，而且很快就會變得腥臭。血合肉很少在市場上流通，在批發商、水產加工廠、鮮魚店等場所大多做廢棄處理。這種部位含有豐富的有效成分，該消息一經發表，就在水產業界引發了轟動。 日本屈指可數的鮪魚基地三崎港所在的神奈川縣三浦市，在對血合肉的利用上尤其積極。主要經營冷凍大眼鮪魚的水產加工廠家「丸福水產」的青木淳一社長說，「以前血合肉賣不出價，我們這裡每月廢棄的血合數量以噸為單位計算」。從SDGs的觀點出發，也想以有效利用為目標而努力，他接著推薦道，「實際上，新鮮的血合肉做成生魚片也很好吃。和赤身(瘦肉)一起，像肝臟刺身那樣蘸上加鹽的香油來吃的話，簡直就是極品」。另外，如果在消費者中普及有益健康的知識，那麼「有機會賣到與赤身同樣的價格水準，達到1公斤1000日圓左右」，青木社長顯得幹勁十足。

面前擺著冷凍鮪魚的血合肉，青木社長暢談對未來的展望。他還擔任鮪魚未病改善效果研究會的副會長

切成血合與赤身各占一半的生魚片。其濃郁的味道非常適合做「下酒魚」