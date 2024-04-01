可見昔日受到海嘯威脅的舊防災對策廳舍與南三陸的311回憶錄：卻同時也能在三三商店街感受到海洋的恩惠
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留下防災對策廳舍的南三陸復興祈念公園
宮城縣南三陸町在東日本大地震的海嘯中，有多達831位居民喪生。媒體也經常報導防災對策廳舍的悲劇，當時有許多職員留在那裡，持續呼籲居民避難，卻因此被海嘯吞沒。在建築物幾乎被沖走的荒野中，只留下跟瓦礫、漁具交纏的紅色鋼筋佇立在原地，那是一幅象徵海嘯威脅的風景。
現在防災對策廳舍的周圍，已經整備成「南三陸町震災復興祈念公園」。位於東側的八幡川對岸也有「南三陸311紀念館」這個東日本大地震的傳承設施，以及「南三陸三三商店街」。那裡現在已成為用來悼念罹難者、傳承海嘯災害的地方，同時也是品嚐新鮮海產的景點，來訪人潮增加中。
當初預測海嘯高度是6公尺，但實際上卻有15.5公尺。
南三陸在1960年的時候，也曾經受到高5.5公尺的地震海嘯侵襲，當時有60名居民喪生。人們活用當時的教訓，在1995年時，於海拔1.7公尺處用鋼筋水泥建造防災對策廳舍。這個廳舍有三層樓，屋頂的高度是12公尺。而且已經事先預想一樓會被海嘯淹沒，所以把對策總部設置在二樓。
2011年3月11日，東日本大地震發生三分鐘後，氣象廳在下午2點49分發布海嘯警報，並預測海嘯高度將達6公尺。即使是廳舍二樓的地板，也稍高於海拔6公尺，因此町職員們認為「到三樓就不會有事」，便持續從廳舍的廣播室呼籲居民往高處避難。然而到了下午3點14分，大海嘯警報修正到「高度10公尺以上」，職員們於是急忙趕往屋頂。
下午3點33分，實際抵達防災對策廳舍的海嘯高度是15.5公尺。身在屋頂喪命的人有43人，其中有33人都是町職員。生還的人是被推擠及被夾在室外樓梯的10人，以及緊握天線的2人。還有一名男性被海浪吞噬，但緊抓著漂流過來的榻榻米，後來抵達志津川醫院。
海嘯退去後，現場簡直是地獄。當時氣溫降至冰點以下，還要頂著溼透的身體在外吹風，而且沒水也沒糧食。有些人甚至在屋頂俯視面目全非的城鎮，因為絕望和寒冷，企圖跳樓輕生。即使如此，災民依舊互相鼓勵，用奇蹟似沒溼透的百元打火機升火，勉強挺過黑夜，在隔天獲救。
抬高土地後，城鎮換了一張面孔，人們就在此地面向海洋祈禱。
志津川地區是南三陸町的中心地帶，因為復興工程，土地「被抬高」到海拔10公尺。因此，保留下來的防災對策廳舍一帶的土地，都變成低窪地了。
從沿海架設的國道45號線遙望，會發現三樓到屋頂的水平線和視線高度一樣，讓人親身體會到海嘯有多巨大，同時得知當時海浪比這個高度還要高的事實。
能更正確知曉海嘯高度的就是「祈禱之丘」，最高點是海拔20公尺。這裡設有「名簿安置碑」，獻上祈禱給因地震喪生的人們。從這裡看過去，可以一望海嘯灌入陸地的志津川灣。
而位在高度稍低一階的「高度之道」，則是可以在侵襲南三陸町的16.5公尺海嘯平均高度上，繞著走一圈。從這裡看，完全俯視舊防災對策廳舍，海嘯的可怕程度更直擊心底。希望參訪者能繞著走一圈，同時想像過去城鎮熱鬧的模樣。
隈研吾的名建築幫復興推了一把
位在公園東側的八幡川，建立了一座鋼木混構的人行天橋「中橋」。這座橋的構造很罕見，將拱橋和衍架橋合為一體，出自代表日本的建築家隈研吾之手。
南三陸311紀念館和南三陸三三商店街也是由他設計。也有不少建築迷造訪此地，都是為了一睹這座大量使用當地杉材的嶄新構思。
南三陸311紀念館的建築物外觀是黑色的牆壁，位於入口的中央通道用木材以放射線狀設置。入館的人會感覺自己彷彿被吸入時光隧道一樣，這是一種讓人將思緒回歸2011年3月11日的設計。走上中央通道的樓梯後，就能從瞭望平臺一望中橋、震災復興祈念公園與志津川灣。
館內的免費入場區有南三陸町從受災到復興的資料，以及攝影師和居民合力拍攝的作品展，還有在交流空間的企畫展，值得細細觀看的地方很多。
只不過，如果可以，希望大家都能前往付費區域，聽災民寫實描述的證詞，並參加互動學習自然災害的學習程式。之後再去眺望舊災害對策廳舍，一定就能真實地想像當時的狀況，提高防災意識。
地震後13年，正式決定保留防災對策廳舍
南三陸町在2013年，曾一度決定拆除防災對策廳舍。有人認為應該保留下來，好讓後世知道海嘯的威脅。但另一方面，有許多遺族覺得「看了很難受」，希望能拆除，加上維持及管理的費用很高。後來在2015年，縣提議的「直到地震滿20年都歸縣有」的方案通過，決定將廳舍編入震災復興祈念公園的一部分，但之後依舊持續議論「該保留還是該拆除」。直到2024年3月1日，再度正式公布該設施歸城鎮所有並進行管理，決定保留這個地震遺構。
即使南三陸的人們親眼見識到海嘯的可怕之處，未來依舊要與海洋共同生活下去。與南三陸311紀念館比鄰的商店街，就能感受到「海洋帶來許多美食」這件事。這裡有六棟平房，加上餐廳和海產店，共計28個店鋪，還附設一個大型停車場。希望大家務必來品嚐南三陸產的新鮮海產。
儘管災民抱著複雜的心情，依舊秉著「為了守護未來的生命」，留下建築物、證詞、紀錄，還有照片——只要多一個人造訪當地，知曉地震的威脅，就能提高防災意識。知曉南三陸的魅力，也能弔唁那些喪生的人吧。
南三陸31紀念館
- 地址：宮城縣南三陸町志津川字五日町200番地1
- 營業時間：上午9點～下午5點
- 休館日：每週星期二、年底年初（12月29日～1月3日）
- 入場費：大學生以上200圓，國小、國中、高中生100圓
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：隈研吾設計的南三陸311紀念館