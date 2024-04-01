可見昔日受到海嘯威脅的舊防災對策廳舍與南三陸的311回憶錄：卻同時也能在三三商店街感受到海洋的恩惠

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宮城縣南三陸町的舊防災對策廳舍中，有43名職員和居民因東日本大地震引發的海嘯喪生。南三陸町原本夾在「看了很難受」的遺族感情和呼籲保留災害教訓的兩難中，不過卻在2024年3月1日——也就是地震後即將滿13年的前夕公布，未來將會保留這個地震遺構。廳舍位於「南三陸震災復興祈念公園」中，而「南三陸311紀念館」這個傳承設施就在隔壁，將把震災的紀錄、記憶，還有防災的重要性流傳後世。

留下防災對策廳舍的南三陸復興祈念公園 宮城縣南三陸町在東日本大地震的海嘯中，有多達831位居民喪生。媒體也經常報導防災對策廳舍的悲劇，當時有許多職員留在那裡，持續呼籲居民避難，卻因此被海嘯吞沒。在建築物幾乎被沖走的荒野中，只留下跟瓦礫、漁具交纏的紅色鋼筋佇立在原地，那是一幅象徵海嘯威脅的風景。 現在防災對策廳舍的周圍，已經整備成「南三陸町震災復興祈念公園」。位於東側的八幡川對岸也有「南三陸311紀念館」這個東日本大地震的傳承設施，以及「南三陸三三商店街」。那裡現在已成為用來悼念罹難者、傳承海嘯災害的地方，同時也是品嚐新鮮海產的景點，來訪人潮增加中。

左側可見的就是舊防災對策廳舍，看板的右後方是「祈禱之丘」。

2011年6月上旬拍攝的防災對策廳舍。此時距離震災已經過了快三個月，但海嘯造成的傷痕依舊非常鮮明。

南三陸311紀念館，建築物使用的木材令人印象深刻。越過左後方的「中橋」後，就是震災復興祈念公園。

隈研吾的名建築幫復興推了一把 位在公園東側的八幡川，建立了一座鋼木混構的人行天橋「中橋」。這座橋的構造很罕見，將拱橋和衍架橋合為一體，出自代表日本的建築家隈研吾之手。 南三陸311紀念館和南三陸三三商店街也是由他設計。也有不少建築迷造訪此地，都是為了一睹這座大量使用當地杉材的嶄新構思。

中橋的兩端為橋的頂端，往中央走，則會經過衍架橋的底部。

並排在橋樑下方侵入口的木製高欄支柱令人印象深刻。夜晚會點上美麗的燈光。 南三陸311紀念館的建築物外觀是黑色的牆壁，位於入口的中央通道用木材以放射線狀設置。入館的人會感覺自己彷彿被吸入時光隧道一樣，這是一種讓人將思緒回歸2011年3月11日的設計。走上中央通道的樓梯後，就能從瞭望平臺一望中橋、震災復興祈念公園與志津川灣。

讓人感到時空扭曲的南三陸311紀念館。左側像鳥嘴一樣突出的部分就是瞭望平臺。

可以免費爬上瞭望平臺的景緻。 館內的免費入場區有南三陸町從受災到復興的資料，以及攝影師和居民合力拍攝的作品展，還有在交流空間的企畫展，值得細細觀看的地方很多。 只不過，如果可以，希望大家都能前往付費區域，聽災民寫實描述的證詞，並參加互動學習自然災害的學習程式。之後再去眺望舊災害對策廳舍，一定就能真實地想像當時的狀況，提高防災意識。

免費區域也有充實的地震相關資料與展示照。右側就是入場券販賣窗口與付費區域的入口。

在學習劇場，能在觀賞完訪談影片後，和其他參加的人一起思考、交換意見。