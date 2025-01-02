漫步葛飾區四木，感受《足球小將翼》的世界
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一下車就進入大空翼的世界
從東京晴空塔附近的押上站出發，乘坐京成押上線列車約5分鐘即可到達四木站。車門一開，首先映入眼簾的是畫在牆壁上的主角大空翼倒掛金鉤等《足球小將翼》經典場景。列車進站的背景音樂是大家耳熟能詳的動畫片主題曲《燃燒吧英雄》，站內廣播則出自大空翼和日向小次郎的配音演員。站在月臺上，仿佛置身於動漫的世界。
從月臺通往站廳的四處樓梯，牆壁上都噴塗著作品中的各個角色，並用英文、中文、西班牙文等多種語言寫著歡迎標語。
一名來自泰國的《足球小將翼》粉絲四處拍照留念，他說：「雖然連載結束讓人感到很遺憾，但我非常喜歡這部動漫作品，這個地方讓我熱血沸騰。」
車站設計一新，新增海外勁敵角色
葛飾區四木是《足球小將翼》作者高橋陽一的故鄉。作品中主角大空翼度過小學和國中時期的靜岡縣「南葛市」，就是以高橋陽一的高中母校——東京都立南葛飾高中的簡稱命名的。
四木站的主題裝飾是由京成電鐵與葛飾區政府、出版方集英社合作，於2019年開始實施的。2023年11月，為配合動畫片新作《足球小將翼第二季世少篇》的播出，車站設計全面換新。除了以大空翼為首的日本代表隊球員角色外，新增了德國、阿根廷等充滿個性的海外勁敵角色，同時增加了大量經典畫面的展板。
《足球小將翼》自1981年開始在漫畫雜誌《週刊少年Jump》上連載，描繪了足球少年大空翼與日本全國各地的對手切磋球技、不斷成長的故事。作品中各具個性的角色們呈現了許多扣人心弦的球技，這是作品的看點之一。《足球小將翼》在全球掀起熱潮，連同動畫片在內，作品被翻譯成多種語言，全球累計發行量超過9000萬冊。不僅日本，各國都有國家級足球明星在年少時期是這部作品的忠實讀者。
隨著疫情的影響消退，四木站迎來了越來越多的海外遊客。這也得益於四木站優越的地理位置。遊客從這裡前往淺草、東京晴空塔等熱門景點或成田機場、羽田機場都很方便。四木站站長丸高進稱：「這座因《足球小將翼》而聞名的車站正逐漸成為海外遊客的旅遊目的地之一。今後，我們將繼續與本地居民一道，推動《足球小將翼》主題車站的發展。」
臺階藝術和天花板上的「雙人射門」
四木站內，從地面到天花板，甚至洗手間，《足球小將翼》的元素無處不在。
從1樓站廳抬眼可見藝術臺階。利用臺階垂直面畫就的角色形象以氣勢十足的動作宣傳著「請勿搶上搶下」等車站禮儀。
站廳地面上繪有草坪和白線，營造出足球場的氛圍；仰頭看天花板，大空翼和岬太郎同時踢球的必殺技「雙人射門」令人震撼；驗票閘門外的天花板上也畫著大空翼倒掛金鉤的場景；洗手間入口畫著球門；播報站內廣播的還有大空翼「應援團」中澤早苗的配音演員。
站內一角還展示了作者高橋陽一、西班牙前國腳安德烈斯·伊涅斯塔（眾所周知的《足球小將翼》迷）、日本前國腳稻本潤一（當地足球俱樂部「南葛SC」的簽約隊員）、日本女足前國腳澤穂希的簽名。
四木站的工作人員當中也有《足球小將翼》的狂熱粉絲。一名40多歲的男性工作人員表示，自己從小就是這部漫畫的忠實讀者，「能向來自外國的客人介紹角色故事，是一種幸福」。
街頭銅像與集章活動
2012年起，葛飾區開始圍繞《足球小將翼》主題推進相關的地區建設，比如在四木地區及與其相鄰的立石地區的公園等地設立了9座漫畫角色銅像，規劃了城市漫步路線，免費分發日文版和英文版觀光地圖。區政府表示，今年以來，英文版地圖的需求量增大。來自美國的動漫迷Noé Gomez（38歲）與朋友一起來四木旅遊。他說：「我從小就愛看《足球小將翼》動畫片。這裡是神作誕生的地方，我很享受這趟旅程。」
葛飾區政府還致力於推動與振興足球相關的地區建設。每年1月舉辦「足球小將翼葛飾盃」比賽，邀請與《足球小將翼》有淵源的各地球隊參賽。2023年秋天，區政府首次與當地足球俱樂部「南葛SC」（與作品中大空翼簽約的球隊同名）合作，開展了角色銅像、餐飲店和體育用品店等相關地點巡遊數位集章活動。葛飾區觀光科負責人稱：「大約有2400人參加了集章活動。我們正在探討也便於外國人參與的形式，希望今年秋天能夠吸引更多人。」
雜誌連載結束，後續內容將通過官網公開
《足球小將翼》以2024年4月4日發售的《足球小將翼雜誌vol.20》為節點結束了在雜誌上的連載。不過，作者高橋陽一在雜誌刊文表示：「雖然我從漫畫家的崗位上「退休」了，但我依然喜歡畫畫，喜歡構思故事，我將把故事延續下去。」故事的後續內容將以鉛筆分鏡稿的形式通過官方網站「足球小將翼WORLD」公開。
京成電鐵四木站
- 地址：東京都葛飾區四木1-1-1
- 交通：從淺草站乘坐都營地鐵淺草線或京成電鐵押上線直達，約9分鐘
- 車站入場券：成人150日圓，小學生80日圓，學齡前兒童免費
- 入場時間：首班車至末班車（工作日 上午4:30至次日淩晨0:45左右）
圖片：松本創一
標題圖片：京成電鐵四木站的正面入口。牆壁上繪有在足球場上叱吒風雲的《足球小將翼》角色們 ⓒ高橋陽一／集英社 足球小將翼第二季世少篇製作委員會