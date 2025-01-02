漫步葛飾區四木，感受《足球小將翼》的世界

Guideto Japan

2024年4月，足球漫畫的巔峰之作《足球小將翼》完結，結束了在雜誌上長達43年的連載。其作者高橋陽一的故鄉——東京都葛飾區四木一帶有許多可以讓人重溫動漫經典場景的地方，包括以作品角色和經典畫面裝飾的京成電鐵四木站和多座立有角色銅像的公園等。請大家跟著我們一起漫步其中吧。

一下車就進入大空翼的世界 從東京晴空塔附近的押上站出發，乘坐京成押上線列車約5分鐘即可到達四木站。車門一開，首先映入眼簾的是畫在牆壁上的主角大空翼倒掛金鉤等《足球小將翼》經典場景。列車進站的背景音樂是大家耳熟能詳的動畫片主題曲《燃燒吧英雄》，站內廣播則出自大空翼和日向小次郎的配音演員。站在月臺上，仿佛置身於動漫的世界。

京成電鐵四木站月臺。迎接下車乘客的是大空翼等角色的大幅圖像 ⓒ高橋陽一／集英社 足球小將翼第二季世少篇製作委員會 從月臺通往站廳的四處樓梯，牆壁上都噴塗著作品中的各個角色，並用英文、中文、西班牙文等多種語言寫著歡迎標語。 一名來自泰國的《足球小將翼》粉絲四處拍照留念，他說：「雖然連載結束讓人感到很遺憾，但我非常喜歡這部動漫作品，這個地方讓我熱血沸騰。」

四木站月臺的臺階。在早晚高峰時段以外的時間，經常有外國遊客駐足拍照 ⓒ高橋陽一／集英社 足球小將翼第二季世少篇製作委員會

車站設計一新，新增海外勁敵角色 葛飾區四木是《足球小將翼》作者高橋陽一的故鄉。作品中主角大空翼度過小學和國中時期的靜岡縣「南葛市」，就是以高橋陽一的高中母校——東京都立南葛飾高中的簡稱命名的。 四木站的主題裝飾是由京成電鐵與葛飾區政府、出版方集英社合作，於2019年開始實施的。2023年11月，為配合動畫片新作《足球小將翼第二季世少篇》的播出，車站設計全面換新。除了以大空翼為首的日本代表隊球員角色外，新增了德國、阿根廷等充滿個性的海外勁敵角色，同時增加了大量經典畫面的展板。 《足球小將翼》自1981年開始在漫畫雜誌《週刊少年Jump》上連載，描繪了足球少年大空翼與日本全國各地的對手切磋球技、不斷成長的故事。作品中各具個性的角色們呈現了許多扣人心弦的球技，這是作品的看點之一。《足球小將翼》在全球掀起熱潮，連同動畫片在內，作品被翻譯成多種語言，全球累計發行量超過9000萬冊。不僅日本，各國都有國家級足球明星在年少時期是這部作品的忠實讀者。 隨著疫情的影響消退，四木站迎來了越來越多的海外遊客。這也得益於四木站優越的地理位置。遊客從這裡前往淺草、東京晴空塔等熱門景點或成田機場、羽田機場都很方便。四木站站長丸高進稱：「這座因《足球小將翼》而聞名的車站正逐漸成為海外遊客的旅遊目的地之一。今後，我們將繼續與本地居民一道，推動《足球小將翼》主題車站的發展。」

臺階藝術和天花板上的「雙人射門」 四木站內，從地面到天花板，甚至洗手間，《足球小將翼》的元素無處不在。 從1樓站廳抬眼可見藝術臺階。利用臺階垂直面畫就的角色形象以氣勢十足的動作宣傳著「請勿搶上搶下」等車站禮儀。

四木站的臺階。兩側牆壁整面都是《足球小將翼》中的角色 ⓒ高橋陽一／集英社 足球小將翼第二季世少篇製作委員會 站廳地面上繪有草坪和白線，營造出足球場的氛圍；仰頭看天花板，大空翼和岬太郎同時踢球的必殺技「雙人射門」令人震撼；驗票閘門外的天花板上也畫著大空翼倒掛金鉤的場景；洗手間入口畫著球門；播報站內廣播的還有大空翼「應援團」中澤早苗的配音演員。

四木站的站廳被設計成足球場。畫在天花板上的必殺技「雙人射門」令人震撼 ⓒ高橋陽一／集英社 足球小將翼第二季世少篇製作委員會

四木站的驗票閘門口被設計成足球場的入口，極具氛圍感 ⓒ高橋陽一／集英社 足球小將翼第二季世少篇製作委員會 站內一角還展示了作者高橋陽一、西班牙前國腳安德烈斯·伊涅斯塔（眾所周知的《足球小將翼》迷）、日本前國腳稻本潤一（當地足球俱樂部「南葛SC」的簽約隊員）、日本女足前國腳澤穂希的簽名。

西班牙前國腳安德烈斯·伊涅斯塔等足球運動員的簽名 ⓒ高橋陽一／集英社 足球小將翼第二季世少篇製作委員會 四木站的工作人員當中也有《足球小將翼》的狂熱粉絲。一名40多歲的男性工作人員表示，自己從小就是這部漫畫的忠實讀者，「能向來自外國的客人介紹角色故事，是一種幸福」。