「波之伊八」：為葛飾北齋的創作帶來靈感的雕刻師

先於北齋表現海浪的藝術家

江戶後期的畫家葛飾北齋的畫作《富岳三十六景》之《神奈川沖浪裏》（以下簡稱《浪裏》）成為7月3日發行的新1000日圓鈔票的背面圖案。這幅作品俗稱《巨浪》，畫面中洶湧澎湃的海浪給人以深刻印象，被認為是世界上最有名的浮世繪作品。



葛飾北齋的畫作《富岳三十六景》之《神奈川沖浪裏》，大都會藝術博物館藏

繪製於19世紀30年代初期的《浪裏》描繪了翻卷的巨浪的內部形態，在當時是前所未有的創新，而在雕刻領域，卻有作品先於其20多年表現了這一景象，這就是1807-1808年間製作的千葉縣夷隅市行元寺的欄間雕刻《波上寶珠圖》（標題圖片）。

作者名為武志伊八郎信由（1752-1824年），比北齋大8歲。他以房總半島為中心進行創作，留下了100多件佛寺和神社的雕刻作品，因擅長對洶湧澎湃的海浪進行精工細雕，被人們親切地稱為「波之伊八」。



伊八曾經眺望的鴨川的大海。現在是衝浪聖地

伊八於1752年出生在今天的千葉縣鴨川市打墨。他曾師從勝浦的名門雕刻師，20歲左右出師。獨立後，他在家鄉建立了工坊，並經常凝望附近的大海。



伊八埋葬在武志家的舊居遺址。武志家的雕刻師到昭和年間共延續了5代



伊八在26歲到29歲間雕刻的《玉取龍》裝飾在金乘院（位於鴨川市）的正殿。這裡離武志家很近，從第3代到第5代的作品都有

伊八沒有被傳統束縛，他在神社和寺廟委託雕刻的龍和麒麟等聖獸形象中加入了海浪，開創了自己獨特的風格。在技術方面，隨著年齡的成長，他的雕工越來越精細，寫實性也不斷增強。

伊八在45歲左右進入職業生涯的轉折期，這一時期的代表作有夷隅市飯繩寺正殿的《波上飛龍》。左右一對飛龍，其面部表情和鱗片都刻畫得栩栩如生，看起來猶如真實存在的動物。飛龍掀起的驚濤駭浪如利爪般洶湧翻卷。



立體感強烈、震撼人心的《波上飛龍》局部。在《浪裏》問世前，伊八已經表現了翻卷的巨浪（伊八會提供，小田嶋信行攝影）



被一對飛龍環繞的天狗與牛若丸，背景雕刻細膩，木紋美麗。伊八在人物雕刻方面亦是天下第一（伊八會提供，小田嶋信行攝影）

進入50多歲成熟期，伊八的獨創性已是爐火純青。他在鴨川市大山寺不動堂的向拜（大殿正面突出的屋頂）天花板和橫樑上分別雕刻了「飛龍」和「地龍」。兩條龍一同面向畫面的右下方，背景的驚濤駭浪中升起的水柱化作空中的雲。伊八以大膽的空間藝術表現了一個古老的傳說——巨龍守護著東部米倉長狹平原並帶來甘霖。



除了兩條龍、海浪和雲之外，獅子和大象的雕刻也出自伊八之手



俗稱大山不動尊。從山中神社的院內可以一覽鴨川的大海