乘道頓堀水上觀光船，感受濃鬱的大阪風情

Guideto Japan

五光十色的霓虹燈，極富視覺衝擊力的巨型立體看板，飄散在大街小巷的章魚燒、大阪燒的香氣，構成了大阪的象徵性城市特色。近年來，道頓堀（大阪市中央區）的水上觀光船大受外國遊客歡迎，成為感受大阪風情的絕佳方式。