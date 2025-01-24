了解鮪魚的種類和特點，帶給你意想不到的發現

Guideto Japan

近年來，隨著「和食」熱以及人們健康意識的提高，「壽司配料之王」鮪魚風靡全球。不過，人們對鮪魚的種類、漁場以及在日本流通形態的多樣性知之甚少。本文將結合近期的生產情況和市場動態，為讀者介紹鮪魚的種類及特點。

2022年的鮪魚捕獲量居世界第5 鮪魚是製作壽司和生魚片的必備材料。此前日本一直被視為世界最大的鮪魚消費國，但最近有人指出，由於被鮭魚等魚類壓住趨勢，其人氣開始下降。 直到20世紀80年代，日本的鮪魚類捕獲量一直穩居世界第1名，但從壽司逐漸在國外流行的90年代開始，臺灣、東南亞、墨西哥、西班牙等地逐漸嶄露頭角。根據聯合國糧農組織（FAO）的統計，2022年日本以11.6萬噸的捕獲量排在第5名，而位居第1的印尼的漁獲量達到34.3萬噸，約為日本的3倍。

靜岡縣靜岡市的清水港，從漁船上卸下的南方黑鮪（漁業資材製造商「丸新商店」提供） 儘管如此，太平洋黑鮪的價格仍然保持高位，也深受訪日外國遊客的歡迎。除此之外，鮪魚還有其他種類，如南方黑鮪、短鮪魚等，不僅種類繁多，而且以天然或養殖、國產或進口、生鮮、冷凍等各種不同形態在市場上流通。 事實上，出人意料的是，即使日本人也不清楚每種魚的特點和產地等情況，更何況訪日遊客，甚至有人認為所有鮪魚都叫「Tuna」（鮪魚），是同一個品種。為了能準確評鑒鮪魚，本文為您介紹每種鮪魚的特點以及最近的捕獲情況。