大阪章魚燒主題體驗館：現場教授如何製作美味章魚燒

40年老店，至今依然門庭若市

大阪不僅有章魚燒，還有大阪燒、炒麵、豬肉包子、餃子、烏龍麵以及拉麵等各種以麵粉為原料的食物，它們深受大阪在地人「浪速子」的喜愛。這些食物被統稱為「粉物」，其中最具代表性的當屬章魚燒。在章魚燒專用烤盤的半球形凹槽中倒進調好的麵糊，加入切塊的章魚，烤成圓形，趁熱享用。這種家常的味道在大阪深入人心，甚至有種說法是「大阪沒有誰家沒有章魚燒盤」，足見其受歡迎的程度。

位於大阪市中央區的道頓堀被稱為「粉物聖地」，聚集了大約30家章魚燒店，食客們常常站在路邊，大口享受熱騰騰的美味。將這片區域變為章魚燒大本營的一大功臣，便是1985年在核心街區道頓堀商業街開始營業的「章魚家道頓堀KUKURU」。這家店的門口招牌是一條巨大的立體章魚，彎彎扭扭的章魚腿極具視覺衝擊力。不過它的最大賣點還是味道——外皮鬆軟，內裡綿密，再加上肉質Q彈的章魚塊，獨特的口感吸引了無數「浪速子」。KUKURU的口碑迅速擴展至全國，目前已開設了51家分店。



KUKURU總店的標誌性章魚招牌（上）。從店家背後的戎橋上也能看到章魚的身影（下）

在戎橋一旁的格力高看板前拍照時，畫面右側「無意中」出現了一隻章魚。這實際上是KUKURU總店的背面，除了排長隊的店鋪正面，背面的章魚招牌也在為店鋪招攬顧客。

2011年，KUKURU在距離總店東側100公尺處的餐飲聚集地開了旗艦店「道頓堀KUKURU粉物博物館」。這是一家兼具美食與文化體驗的主題館，在這裡，遊客不僅能吃到章魚燒，還能在專業人士的指導下製作正宗章魚燒，體驗粉物的歷史文化。



粉物博物館位於飯店林立的商業街中心區域，遊客在館前排起了長隊。館內還透過展板介紹粉物文化