大阪章魚燒主題體驗館：現場教授如何製作美味章魚燒
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40年老店，至今依然門庭若市
大阪不僅有章魚燒，還有大阪燒、炒麵、豬肉包子、餃子、烏龍麵以及拉麵等各種以麵粉為原料的食物，它們深受大阪在地人「浪速子」的喜愛。這些食物被統稱為「粉物」，其中最具代表性的當屬章魚燒。在章魚燒專用烤盤的半球形凹槽中倒進調好的麵糊，加入切塊的章魚，烤成圓形，趁熱享用。這種家常的味道在大阪深入人心，甚至有種說法是「大阪沒有誰家沒有章魚燒盤」，足見其受歡迎的程度。
位於大阪市中央區的道頓堀被稱為「粉物聖地」，聚集了大約30家章魚燒店，食客們常常站在路邊，大口享受熱騰騰的美味。將這片區域變為章魚燒大本營的一大功臣，便是1985年在核心街區道頓堀商業街開始營業的「章魚家道頓堀KUKURU」。這家店的門口招牌是一條巨大的立體章魚，彎彎扭扭的章魚腿極具視覺衝擊力。不過它的最大賣點還是味道——外皮鬆軟，內裡綿密，再加上肉質Q彈的章魚塊，獨特的口感吸引了無數「浪速子」。KUKURU的口碑迅速擴展至全國，目前已開設了51家分店。
在戎橋一旁的格力高看板前拍照時，畫面右側「無意中」出現了一隻章魚。這實際上是KUKURU總店的背面，除了排長隊的店鋪正面，背面的章魚招牌也在為店鋪招攬顧客。
2011年，KUKURU在距離總店東側100公尺處的餐飲聚集地開了旗艦店「道頓堀KUKURU粉物博物館」。這是一家兼具美食與文化體驗的主題館，在這裡，遊客不僅能吃到章魚燒，還能在專業人士的指導下製作正宗章魚燒，體驗粉物的歷史文化。
道地的口味：學得開心，吃得美味
粉物博物館地上3樓、地下1樓，入口處有章魚燒的現場製作和售賣，陣陣誘人的香味飄來，吸引遊客排隊購買。1樓和2樓的用餐區有關於粉物的展板介紹，讀完這些內容，你也能成為一名「粉物通」。
根據館內展示的「鐵板粉物譜系圖」，章魚燒可以追溯到昭和初期在大阪街頭流行的「收音機燒」。這種小吃因當時流行的收音機而得名，使用牛筋肉和蒟蒻等作為餡料。當時，兵庫縣明石市盛產章魚，當地有一種以章魚為餡料、名為「蛋燒（明石燒）」的小吃。大阪的「收音機燒」受此影響，也開始加入章魚作為主要配料。
在地下的面對面製作台，KUKURU工作人員現場教如何做章魚燒。先往章魚燒烤盤的凹槽中倒入8分滿的麵糊，然後均勻放入章魚塊和其他喜歡的配料。接著用剩餘的麵糊完全覆蓋凹槽，再加入調味料。麵糊稍微凝固後，將溢出的部分去掉並挨個翻面，旋轉使其形狀變圓，烤至金黃色即可。
透過使用專業的銅製章魚燒烤盤、獨家麵粉以及一對一指導，遊客可以製作出與店鋪同樣口感的鬆軟綿密的章魚燒。完成後，遊客還會獲得象徵章魚燒職人的原創日式頭巾作為認證。如果成功掌握訣竅，也能自己在家製作更高級別的章魚燒了！
製作台旁的留言簿上用多種語言寫滿了遊客的感想——「沒想到章魚竟然這麼美味！」「回國後也想自己試著做一做」…來這裡的遊客以中國、韓國和東南亞居多，歐美遊客也不少。館內的講師說，「教做章魚燒的時候，通常只需要一些手勢和簡單的英語，比如『Like this！』，大家就基本明白了。」可見店家非常歡迎外國遊客的到來。
博物館3樓的章魚燒食品模型製作體驗區深受孩子們的喜愛。講師說：「只要把融化的蠟倒入模具中就能完成，這比做真的章魚燒更容易成功。透過搭配不同的顏色和裝飾，製作出來的食物模型獨具創意。暑假期間會有很多小學生來體驗製作，以完成自由創作的作業。」食品模型是日本特有的文化，目前在海外也很受歡迎，許多遊客都慕名而來。
以世博會為契機，將章魚燒文化傳播到世界
館內不時播放著改編自韓德爾《哈利路亞大合唱》的歌曲《章魚燒哈利路亞》，由於曲調非常熟悉，讓人不由自主地跟著哼唱。這首歌是2010年KUKURU參加上海世博會時的宣傳曲。短短半年內，KUKURU在世博會售出50萬份章魚燒，掀起章魚燒熱，並以此為契機同年進入中國市場。
在2025年即將舉辦的大阪關西世博會上，KUKURU將再次登場。憑藉對食材的嚴苛要求和對製作過程的精益求精，KUKURU將用美味的日本章魚燒款待來自世界各地的遊客。
詳情請見「粉物博物館」官方網站
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部