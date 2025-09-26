「東尋坊」：日本最著名的斷崖絕壁，奇岩勝景

從25公尺高的懸崖俯瞰絕美風景

位於福井縣北部坂井市的「東尋坊」，堪稱日本最著名的斷崖絕壁。最高達到25公尺的柱狀節理懸崖，常常作為取景地出現在電影和電視劇中，或成為殺人、自殺的場所，或成為警察追捕犯人的地點。日本海的洶湧波濤拍打著高聳的岩壁，這一景象給人以驚心動魄之感，即便未曾踏足此地，也會對此留下深刻印象。

柱狀節理是火山噴發的熔岩在冷卻過程中，因收縮凝固而形成的多邊形柱狀裂隙。東尋坊的景觀是大約1300萬年前的火山熔岩，在怒濤激浪的侵蝕下形成的複雜而美麗的景致。



「名勝 東尋坊」石碑。右上方漂浮的是神之島「雄島」



從海上眺望東尋坊。斷崖絕壁以正中央的海灣「大池」為最高

這裡不僅是國家級名勝和自然紀念物，還被指定為越前加賀海岸准國立公園的特別保護區。出於對自然景觀和景致的考量，這裡沒有設置圍欄，遊客可以走到斷崖絕壁的邊緣。雖然令人膽戰心驚，兩腳發軟，但那壯觀的風景，絕對值得一看。

這裡有階梯通往「千疊敷」海灘的岩石區，遊客可以一邊漫步，一邊從側面仔細觀賞複雜的柱狀節理的形狀。在電視劇中，這裡常常是屍體被海浪沖上岸邊的取景地。



攝于「大池」絕壁邊緣。地勢險要，務必格外小心！



前往「千疊敷」的一路，可謂是東尋坊徒步遊的最精彩之處。右上方漂浮的是奇石「軍艦岩」



「千疊敷」的地面情況對較好，帶孩子的遊客也能放心前往