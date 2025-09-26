「東尋坊」：日本最著名的斷崖絕壁，奇岩勝景
Guideto Japan觀光旅遊 自然環境
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
從25公尺高的懸崖俯瞰絕美風景
位於福井縣北部坂井市的「東尋坊」，堪稱日本最著名的斷崖絕壁。最高達到25公尺的柱狀節理懸崖，常常作為取景地出現在電影和電視劇中，或成為殺人、自殺的場所，或成為警察追捕犯人的地點。日本海的洶湧波濤拍打著高聳的岩壁，這一景象給人以驚心動魄之感，即便未曾踏足此地，也會對此留下深刻印象。
柱狀節理是火山噴發的熔岩在冷卻過程中，因收縮凝固而形成的多邊形柱狀裂隙。東尋坊的景觀是大約1300萬年前的火山熔岩，在怒濤激浪的侵蝕下形成的複雜而美麗的景致。
這裡不僅是國家級名勝和自然紀念物，還被指定為越前加賀海岸准國立公園的特別保護區。出於對自然景觀和景致的考量，這裡沒有設置圍欄，遊客可以走到斷崖絕壁的邊緣。雖然令人膽戰心驚，兩腳發軟，但那壯觀的風景，絕對值得一看。
這裡有階梯通往「千疊敷」海灘的岩石區，遊客可以一邊漫步，一邊從側面仔細觀賞複雜的柱狀節理的形狀。在電視劇中，這裡常常是屍體被海浪沖上岸邊的取景地。
從遊覽船上眺望奇景與奇岩
從海上仰望東尋坊也是不錯的選擇，非常推薦。在擁有最高崖壁的海灣「大池」旁邊，就有東尋坊觀光船的碼頭，前往距離約1.5公里的北部小島雄島，乘船30分鐘即可一個來回。許多絕美的景點和奇岩怪石，都是只有在船上才能觀賞到的。
雄島是越前海岸的最大島嶼，自古以來就被尊為「神之島」。雖然是無人島，但島上有相傳建於7世紀中葉的大湊神社和雄島燈塔。
這裡同樣能觀賞到柱狀節理，45度傾斜的「波型岩」以及仿佛是柱子懸掛在岩石上的「蜂巢岩」等，構成了有別於東尋坊的神秘景象。
夕陽名勝
從海上看到的奇岩怪石各有其名，船長會為遊客講解。除了「獅子岩」「蠟燭岩」「六枚屏風岩」 等，還有最近新發現的恐龍形狀的岩石，其昵稱為「暴龍坊」，取自暴龍。福井縣以日本最大的恐龍化石出土地而聞名，自詡「恐龍王國」，其大力宣介的這處新名勝，從發現至今僅4年左右時間，就已成為東尋坊備受矚目的景點。
在風平浪靜的日子，觀光船會駛入「大池」深處，讓遊客近距離觀賞巨大的柱狀節理。
相傳，東尋坊的名字源自過去在平泉寺（福井縣勝山市）的一位僧人。傳說他是個力大無窮、作惡多端的暴徒。有一次，與東尋坊成為情敵的僧人，約他去海邊觀景，在視野絕佳的懸崖上設宴飲酒。東尋坊被不斷勸酒，最終醉倒，被推下懸崖落入海中。這個猶如當代懸疑劇般的故事橋段，讓這位被殺的惡僧的名字，作為北陸地區首屈一指的名勝而廣為人知，令人頗感心情複雜。
北陸新幹線開通了金澤至敦賀區間後，在「蘆原溫泉」設站停靠。這裡有前往東尋坊的公車站。東尋坊還被列入了全日本「夕陽百選」中，預計今後在日落前到訪這裡欣賞夕陽美景，夜晚入住溫泉旅館品嘗海鮮、享受溫泉的遊客會越來越多。
東尋坊
- 地址：福井縣坂井市三國町安島64-1
- 交通：從JR「蘆湖溫泉」站乘坐京福巴士「東尋坊方向」，約45分鐘
從越前鐵道「三國」站乘坐京福巴士「東尋坊方向」，約15分鐘
從北陸自動車道金津IC出口駕車約15分鐘
- 東尋坊觀光遊覽船：時間：9:00-16:00（4月-10月）；9:00-15:30（11月-翌年3月）
休息：每週三
票價：國中生以上1800日圓／人；小學生900日圓／人
採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部
標題圖片：夕陽下的東尋坊絕壁。