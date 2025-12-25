日本最大規模的溶洞「秋芳洞」：秋吉台國定公園地下的神秘世界

Guideto Japan

全長達10.7公里的日本最大規模鐘乳石洞「秋芳洞」，被列為日本的國家級特別天然紀念物。這個位於秋吉台國定公園地下100公尺深處的神秘空間，吸引眾多遊客前來探訪。

秋吉台與秋芳洞：雙重「特別天然紀念物」的天然瑰寶 「秋吉台」位於山口縣中西部的美禰市，是一片海拔約300公尺的石灰岩台地。它的起源可追溯至3.5億年前的海底火山活動——海底珊瑚礁長年堆積形成石灰岩層，最終露出地表。 石灰岩容易溶解，在地下水的長期侵蝕下形成鐘乳石洞，造成地表塌陷。這裡窪地遍佈、地形多變，散佈著被雨水侵蝕出的奇岩怪石，讓秋吉台得以獲選為「特別天然紀念物」的殊榮。

從喀斯特觀景台拍攝的秋吉台國定公園 秋吉台的地下分布著400多處鐘乳石洞，其中最為巨大的就屬同樣被列為特別天然紀念物的秋芳洞。它全長達10.7公里，僅次於岩手縣安家洞的23.7公里，位列日本第二。其中約1公里長的區域，目前已開發為觀光路線，成為山口縣數一數二的熱門景點。

洞內空間氣勢磅礴。圖片是位於80公尺寬、175公尺長的「千疊敷」底部的「千町田」

千疊敷的洞頂懸掛著許多鐘乳石柱，被稱為「萬傘垂簾」

穿過岩縫，巨大的鐘乳石洞展現於眼前 秋芳洞共有三個入口，分別是南側的主入口、北側的黑谷口，以及觀光途中可直達喀斯特觀景台附近的電梯口。當然，多數遊客都選擇走主入口。商店街一直延伸到出售門票的秋芳洞遊客中心，沿途熙熙攘攘，氣氛很熱鬧。

主入口售票處

從黑谷口到喀斯特觀景台附近的「秋吉台」以及主入口附近的「秋芳洞」，三地間有接駁巴士服務。但僅週末運行，且每日只有5班，建議事先查詢時刻表。 秋芳洞的主入口，是映入眼簾的第一道絕美景觀。高約20公尺、寬8公尺的岩縫中，清澈的地下水如瀑布般傾瀉而下。因此，一直到大正時代末，秋芳洞都被稱為「瀧穴（意為『瀑布之穴』）」。 1926年（大正15年），當時的皇太子（後來的昭和天皇）造訪此地，認為「瀧穴」一名有失風雅，因此賜名「秋芳洞」。雖在日語中，這個名字的讀音「Akiyoshi」與秋吉台相同，但因「吉」與「芳」的漢字之差，洞名也可讀作「Shūhōdō」。受此影響，當地行政區劃名為「秋芳町秋吉（Shūhōchō-Akiyoshi）」，導航時請留意輸入方式。

楓葉季的主入口尤為驚豔