日本最大規模的溶洞「秋芳洞」：秋吉台國定公園地下的神秘世界
秋吉台與秋芳洞：雙重「特別天然紀念物」的天然瑰寶
「秋吉台」位於山口縣中西部的美禰市，是一片海拔約300公尺的石灰岩台地。它的起源可追溯至3.5億年前的海底火山活動——海底珊瑚礁長年堆積形成石灰岩層，最終露出地表。
石灰岩容易溶解，在地下水的長期侵蝕下形成鐘乳石洞，造成地表塌陷。這裡窪地遍佈、地形多變，散佈著被雨水侵蝕出的奇岩怪石，讓秋吉台得以獲選為「特別天然紀念物」的殊榮。
秋吉台的地下分布著400多處鐘乳石洞，其中最為巨大的就屬同樣被列為特別天然紀念物的秋芳洞。它全長達10.7公里，僅次於岩手縣安家洞的23.7公里，位列日本第二。其中約1公里長的區域，目前已開發為觀光路線，成為山口縣數一數二的熱門景點。
穿過岩縫，巨大的鐘乳石洞展現於眼前
秋芳洞共有三個入口，分別是南側的主入口、北側的黑谷口，以及觀光途中可直達喀斯特觀景台附近的電梯口。當然，多數遊客都選擇走主入口。商店街一直延伸到出售門票的秋芳洞遊客中心，沿途熙熙攘攘，氣氛很熱鬧。
秋芳洞的主入口，是映入眼簾的第一道絕美景觀。高約20公尺、寬8公尺的岩縫中，清澈的地下水如瀑布般傾瀉而下。因此，一直到大正時代末，秋芳洞都被稱為「瀧穴（意為『瀑布之穴』）」。
1926年（大正15年），當時的皇太子（後來的昭和天皇）造訪此地，認為「瀧穴」一名有失風雅，因此賜名「秋芳洞」。雖在日語中，這個名字的讀音「Akiyoshi」與秋吉台相同，但因「吉」與「芳」的漢字之差，洞名也可讀作「Shūhōdō」。受此影響，當地行政區劃名為「秋芳町秋吉（Shūhōchō-Akiyoshi）」，導航時請留意輸入方式。
看點豐富，盡享鐘乳石洞奇觀
步入洞內，首先映入眼簾的是被稱作「青天井」的開闊空間。陽光從岩縫照射水面，其反射光將洞頂映照成青白色。遊覽線路上遍佈各色擁有暱稱的景點，約1小時的往返旅程處處充滿驚喜。
其中最令人歎為觀止的就屬「百枚皿」。在鐘乳石洞中，水中物質沉積，形成邊緣石灰石圍繞著水窪邊緣，猶如堤壩一般。「百枚皿」是因水沿斜坡流下而造就出的梯田般的奇幻景觀。這片「梯田」的層數遠遠超過100層，甚至多達500餘層，堪稱鬼斧神工。
洞內還遍佈著巨型石柱和形態酷似動物的奇岩。秋芳洞的標誌性景觀「黃金柱」是一個高約15公尺、直徑4公尺的巨型石灰華柱，如地下神殿的支柱般巍然矗立；在盡顯存在感的同時，因洞頂滴落的水在其表面凝結，宛如蕾絲裝飾，還為它增添了華麗的紋路。
石灰華還造就出「石灰華瀑布」、「水母躍瀑」等別具一格的景象。由滴落到地面的水中成分逐漸堆積，縱向「生長」而成的石筍，被冠以「岩窟王」、「瑪利亞觀音」等名稱，有些看上去如人類一般。
結束洞內遊覽後，建議從電梯口出來，然後前往秋吉台。在步行7-8分鐘即可到達的喀斯特觀景台，您既可遠眺秋吉台，亦可徒步山野，感受這片歷經了3.5億年雕琢的大自然的鬼斧神工。
觀景台旁的Mine秋吉台地質公園中心「Karstar」，設有附設免費休憩的咖啡館。遊客還可租賃自行車或微型電動車，南北縱貫秋吉台，盡情馳騁喀斯特公路。
國家特別天然紀念物：秋芳洞
- 地址：山口縣美禰市秋芳町秋吉3449-1
- 營業時間：3月～11月 08:30-18:30；12月～2月 08:30-17:30
（閉洞前1小時停止入場，黑谷口與電梯口16:30停止入場）
- 公休：無（全年無休）
- 門票：高中生以上 1,300日圓；國中生 1,050日圓；小學生 700日圓
- 交通方式：從JR「新山口」站搭乘防長巴士前往「秋芳洞巴士中心」，車程約40分鐘。
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：秋芳洞的人氣之最「百枚皿」