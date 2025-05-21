傳遞台灣最新科技的世博展館「TECH WORLD」：以「共好」精神與世界同行

Guideto Japan

在2025年大阪・關西世博中，介紹台灣最新數位技術的展館「TECH WORLD（科技世界）」。雖然是以民間企業名義參展，但除了展示世界最先進的半導體技術外，也傳達出台灣這片土地所孕育的自然、文化，以及充滿溫度的人們生活風貌。

從台灣出發的民間展館

2025年大阪・關西世博會已於4月13日在人工島夢洲（大阪市此花區）隆重開幕。作為會場象徵的「大屋頂環」，是全球最大規模的木造建築，其內部設置主題展館與各國展館，呈現「設計讓生命閃耀的未來社會」的世博主題，展示最新技術與各國文化外，更吸引大批遊客排隊入場參觀。

在大屋頂環外圍區域，除了EXPO大廳、日本館等主要設施外，還有13個民間展館並排設置。當中相對特別的一座展館就屬「TECH WORLD」館。這座展館的設計以壯麗山巒交疊的意象吸引眾人目光，但展館並未標示企業名稱。查詢出展單位後才發現，這是間名為「玉山數位科技」的公司，這名字對日本人而言，確實是較為陌生。



儘管是平日白天早上，TECH WORLD館門口仍是大排長龍

然而，這座展館實際上展示的，正是台灣的最新科技。這是由於台灣並非博覽會國際事務局（BIE）成員，因此是由台灣貿易中心（TAITRA）所設立的民間企業出展。

順帶一提，展館名稱中的「玉山」是指台灣最高峰玉山（海拔3952公尺）。台灣約有七成面積為山地，展館設計也因此以雄偉的山脈為靈感。名稱「TECH WORLD」的首字母，也正意味著台灣的國際代碼「TW」。



入口中央的擺設，讓人聯想到台灣的山巒地形，其醒目的深藍色象徵著漂浮在太平洋上的這座島嶼。

描繪台灣生命力的沉浸式劇場

TECH WORLD的設計概念是「共好」（Gong-Hao／Gung-Ho，意為「共同變好」）。展館內設有三個主題劇場：「生命」、「自然」與「未來」。參觀者會在入口戴上手環裝置，透過測量心跳等數據、來進行互動式參觀體驗。

第一座「生命劇場」中央聳立著一座巨型圓柱形螢幕，周圍環繞著560台華碩（ASUS）平板裝置。影片中登場的有台灣黑熊、梅花鹿、台灣鳳蝶等台灣特有種。平板會隨著音效和畫面震動與變化，整體如同「數位之花」綻放在巨木之上。影像結束後，參觀者可在平板上滑動蝴蝶圖像，蝴蝶便會飛入圓柱螢幕中自由翱翔。



在夢幻般的氛圍中展開的巨型樹木和花朵的數位劇場



孩子們開心地在平板電腦觸碰放出蝴蝶

「自然劇場」則在360度弧形牆面上投影高畫質4K影片，搭配煙霧效果，讓觀眾沉浸於以玉山為首的壯麗自然景觀。

「未來劇場」以「半導體之牆」為主題，呈現我們生活中離不開智慧型手機、每天透過家電、汽車與電車等，至少使用1000顆以上半導體的情境。參觀者觸摸內建互動感測器的LED顯示器後，便會顯示隱藏在半導體背後的立體影像，帶來強烈臨場感。



當遊客俯瞰雄偉的玉山後，煙霧會開始升起



讓遊客意識到無機體的半導體，背後是展示著人類生活

自然及歷史與數位科技的融合

在連結各劇場的空間中，也充滿台灣的數位科技、歷史與文化展示。例如「蘭花之道」展示台灣南部的特產蝴蝶蘭，藉由Micro LED技術，讓參觀者以裸眼觀看3D技術的蝴蝶在花間翩翩起舞、宛如精靈般的模樣。



裸眼3D蝴蝶在頂部蝴蝶蘭周圍飛舞

在「AI藝廊」中排列著多座直立8K螢幕，展示多位台灣知名畫家的藝術創作。從海洋與山巒交織的自然景觀、日治時期的建築、高樓林立的都市風景，到節慶與傳統藝陣的人文風貌，透過高度影像處理與加密技術，清晰呈現在觀眾眼前。

最後的展區則會根據手環記錄的心跳曲線，透過AI來分析參觀者最受感動的主題，並推薦最適合他們的台灣旅行景點。



遊客可透過人工智慧色調優化，欣賞台灣知名藝術家創作的風景畫



遊客可透過QR Code保存手環所推薦的台灣旅遊計劃

以科技與溫度連結世界

TECH WORLD最令人印象深刻的並非高科技半導體，而是台灣的自然、歷史與人文生活。這些蘊含溫度的軟實力與科技融合，形塑出台灣的現在與未來。縱使展館名稱相對曖昧，但參觀者所見的不是「無名之島」，而是透過科技對話全世界、以人情溫度包裹科技的「溫暖之島」。

在開幕前一個月，日本外務省還曾要求台灣方面「明確表示是民間企業出展」，雖曾引發爭議，但展館開幕後評價頗佳。4月22日的開幕典禮上，台灣貿易中心董事長兼玉山數位科技名譽董事長黃志芳也表示：「世博是一個跨越國界與人與人隔閡的場所，這次能夠出展，實在感到無比光榮」。



接受採訪的黃志芳

目前，台灣半導體龍頭台積電（TSMC）已於九州熊本進駐設廠，並在美國與德國建設新廠。其他企業也持續展開全球佈局。

正如黃志芳所言：「TECH WORLD展館要與世界共同前行。我們希望將這片美麗景色與人文風情分享給全球，並在科技領域與各國夥伴協力共好」。想必這座展館，無疑也將成為連結台灣與世界「共好」的重要證明吧。



台灣駐日本的代表李逸洋（左六）、與日本國際博覽會協會副秘書長（左五）等也出席剪綵儀式



遊客可在紀念商品店尋找台式紀念品並享用台灣美食

攝影：nippon.com日本網 編輯部

標題圖片：以台灣雄偉山脈為主軸的「TECH WORLD」展館及生命劇場數位展覽