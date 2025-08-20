述說80年前那場悲劇的「原爆圓頂館」與「廣島和平紀念資料館」：悼念罹難者，祈求沒有核武的世界
道出負面歷史的廢墟「原爆圓頂館」
原爆圓頂館佇立於和平紀念公園的東北方，是世界上唯一一座仍保留原子彈轟炸後毀損狀態的建築物。這裡是全國學生在畢業旅行時必定造訪的廣島知名地，自從1996年被聯合國教科文組織列為世界遺產之後，世界各地的旅客也絡繹不絕，欲將這份全人類的「負面遺產」銘記在心。
「廣島縣產業獎勵館」於1915（大正4）年落成，本是蒐集並陳列各項物產的設施。由捷克建築師所設計的摩登外型是當時引以為傲的一大亮點，然而30年後卻發生了人類史上前所未有的悲劇，奪走超過14萬人的性命。距離爆炸中心地僅僅160公尺的這棟建築物幾乎全毀。
戰後不久的時期，也有人認為這棟建築會喚起悲慘的記憶而主張拆除。然而來到1960年代，保存運動正式展開，訴求該建築應該保存下來，作為核武威脅的象徵傳達給後世，修復工程也隨之啟動。
現在雖然無法進入建築物內部，還是可以隔著圍欄，從西側河川沿岸一窺受到風吹日曬的內部構造。園內四處都是鬱鬱蔥蔥的草地及綠樹，與那無機質的廢墟形成強烈對比，讓人更加深刻體認到原爆的威脅，以及戰爭的殘酷。
傳達被爆真相並祈求和平的殿堂「原爆資料館」
位於和平紀念公園南側，會與原爆圓頂館一併參訪的，正是廣島和平紀念資料館（通稱原爆資料館）。自從1955年開設以來，70年間透過原爆受害者的遺物及照片，不斷呼籲「戰爭與核武的威脅」。
隨著2023年G7高峰會期間各國首腦的參訪，以及「日本原水爆受害者團體協議會」在2024年獲得諾貝爾和平獎的影響，讓資料館在國際上受到更大的矚目。2024年度的參觀人數超過226萬人，當中來自海外的參訪者則有72萬人，占比超過3成，兩者都創下歷史新高。
隨著2019年的大規模裝修，展示內容從核心概念進行全面翻新。本館聚焦於每一位原爆受害者的個人故事，整體設計成無論國籍或文化背景，旨在傳達出「原爆真相」的構成。
遺物展示中包括燒焦的學生制服、時間停在8點15分的時鐘等物，每件物品都附上物主的照片及故事。其中有個展示深入介紹儘管在原爆中倖存下來，卻因為輻射的影響，幾年後病逝的原爆受害女性的故事，格外撼動人心。讓觀者鮮明且強烈地感受到核武的殘酷無情，以及生命的貴重與脆弱。
早一步在2017年完成翻新的東館分成三大主題展區，分別是利用廣島街景立體模型投影出原爆當下CG影像的「前導展示」、解說原子彈研發與投放背景的「核武危險性」，以及追溯從戰爭時期到現今的核裁軍運動（Campaign for Nuclear Disarmament）的「廣島軌跡」。各展區以直觀視覺展示為主軸，使用觸控式螢幕展示出紀實照片及影像資料等，同時重視整體觀展友善程度。
按時序觀展後，在明白短時間內從焦土復興的過程中，同時亦不斷傳達「戰爭絕不能重蹈覆轍」的理念。想必任誰都能對於成為「祈求和平的象徵」的廣島感同身受吧。
悼念受難者並發誓反戰的「和平紀念公園」
資料館前的廣場上，設立了存放受難者名簿的拱形「原爆罹難者慰靈碑」。上頭刻有「請安息吧，因為我們不會再重蹈覆轍」的碑文，許多人都會在這裡合掌悼念。
石碑前搖曳著「和平之燈」，原爆圓頂館就聳立於後方。這盞燈火是自從1964年8月1日點燈以來，直到核武徹底廢除的那一刻絕對不會熄滅的「反核夙願象徵」。
附近還有傳承設施「國立廣島原爆罹難者追悼和平紀念館」，以及納有多達7萬具無名罹難者遺骨的「原爆供養塔」，整座園區盡是祈禱的空間。
和平紀念公園占地12萬2100平方公尺，園內綠意盎然，過去曾是4400人居住的熱鬧市中心。公園內外各地還有其他被爆建築物遺跡或是慰靈碑。只要隨處走走，廣島那些沉默的受難者，在在傾訴著和平的重要性。
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部