述說80年前那場悲劇的「原爆圓頂館」與「廣島和平紀念資料館」：悼念罹難者，祈求沒有核武的世界

1945年8月6日上午8點15分，廣島遭受原子彈轟炸，透過被爆建築的遺跡、受難者的遺物跟記錄，血淋淋地傳達出核武帶來的威脅。如今世界各地戰火四起，廣島市的和平紀念公園更彰顯了存在感，海內外的訪客絡繹不絕。

道出負面歷史的廢墟「原爆圓頂館」 原爆圓頂館佇立於和平紀念公園的東北方，是世界上唯一一座仍保留原子彈轟炸後毀損狀態的建築物。這裡是全國學生在畢業旅行時必定造訪的廣島知名地，自從1996年被聯合國教科文組織列為世界遺產之後，世界各地的旅客也絡繹不絕，欲將這份全人類的「負面遺產」銘記在心。

從元安川西岸眺望過去的景色。一旁緊鄰的「紙鶴塔」（照片中央偏右）的12～13樓設有展望區

磚牆被燒燬崩塌，原本是銅板覆蓋的圓頂屋頂鋼架裸露在外 「廣島縣產業獎勵館」於1915（大正4）年落成，本是蒐集並陳列各項物產的設施。由捷克建築師所設計的摩登外型是當時引以為傲的一大亮點，然而30年後卻發生了人類史上前所未有的悲劇，奪走超過14萬人的性命。距離爆炸中心地僅僅160公尺的這棟建築物幾乎全毀。

即使是雨天，參訪者依然絡繹不絕 戰後不久的時期，也有人認為這棟建築會喚起悲慘的記憶而主張拆除。然而來到1960年代，保存運動正式展開，訴求該建築應該保存下來，作為核武威脅的象徵傳達給後世，修復工程也隨之啟動。

不少人會對著立於東側的慰靈碑合掌悼念

園內南側曾是一片西式庭園。噴水池的遺跡（照片中間）令人遙想過往情景 現在雖然無法進入建築物內部，還是可以隔著圍欄，從西側河川沿岸一窺受到風吹日曬的內部構造。園內四處都是鬱鬱蔥蔥的草地及綠樹，與那無機質的廢墟形成強烈對比，讓人更加深刻體認到原爆的威脅，以及戰爭的殘酷。

夜晚點燈下散發聖潔的莊嚴感

原封不動地保留下來的崩落瓦礫格外真實震撼

傳達被爆真相並祈求和平的殿堂「原爆資料館」 位於和平紀念公園南側，會與原爆圓頂館一併參訪的，正是廣島和平紀念資料館（通稱原爆資料館）。自從1955年開設以來，70年間透過原爆受害者的遺物及照片，不斷呼籲「戰爭與核武的威脅」。

照片中間的本館與左側的東館有連通道路相接。右手邊為廣島國際會議中心

從本館的窗戶看過去，「原爆罹難者慰靈碑」與原爆圓頂館就在同一條直線上 隨著2023年G7高峰會期間各國首腦的參訪，以及「日本原水爆受害者團體協議會」在2024年獲得諾貝爾和平獎的影響，讓資料館在國際上受到更大的矚目。2024年度的參觀人數超過226萬人，當中來自海外的參訪者則有72萬人，占比超過3成，兩者都創下歷史新高。

以焦土的全景照片為背景，透過CG重現原爆瞬間的「前導展示」

也增設了聚焦於外國人原爆受害者的展區 隨著2019年的大規模裝修，展示內容從核心概念進行全面翻新。本館聚焦於每一位原爆受害者的個人故事，整體設計成無論國籍或文化背景，旨在傳達出「原爆真相」的構成。 遺物展示中包括燒焦的學生制服、時間停在8點15分的時鐘等物，每件物品都附上物主的照片及故事。其中有個展示深入介紹儘管在原爆中倖存下來，卻因為輻射的影響，幾年後病逝的原爆受害女性的故事，格外撼動人心。讓觀者鮮明且強烈地感受到核武的殘酷無情，以及生命的貴重與脆弱。

展示的各項遺物附有遺照與背景故事，即使是生活在現代的少年少女也能感同身受。許多館藏可以在該館的和平資料庫中線上瀏覽

館內提供英語等多種語言服務，也有附帶手語解說的影像展示 早一步在2017年完成翻新的東館分成三大主題展區，分別是利用廣島街景立體模型投影出原爆當下CG影像的「前導展示」、解說原子彈研發與投放背景的「核武危險性」，以及追溯從戰爭時期到現今的核裁軍運動（Campaign for Nuclear Disarmament）的「廣島軌跡」。各展區以直觀視覺展示為主軸，使用觸控式螢幕展示出紀實照片及影像資料等，同時重視整體觀展友善程度。 按時序觀展後，在明白短時間內從焦土復興的過程中，同時亦不斷傳達「戰爭絕不能重蹈覆轍」的理念。想必任誰都能對於成為「祈求和平的象徵」的廣島感同身受吧。

動線從「前導展示」開始，朝著本館的「原爆真相」、「核武危險性」（上）、「廣島軌跡」（下）的方向前進

館內也備有供視障人士觸摸的模型