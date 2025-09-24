傳遞西伯利亞戰俘歷史記憶的「舞鶴引揚紀念館」：對遣返者及舞鶴市民而言，戰後80年尚未來到

Guideto Japan

戰後歷經約13年，京都府舞鶴港陸續迎接了來自各地遣返者回國的船隻，其中以西伯利亞戰俘為主。「舞鶴引揚紀念館」內，記錄著西伯利亞戰俘被拘禁在「戰俘營」內的艱苦生活、以及他們對故鄉與家人日益加深的思念，透過館內保存的實物與重現的歷史場景，再次反思戰後80年的意義。

遣返者戰後人生的起點——舞鶴 「舞鶴引揚紀念館的誕生，來自那些經歷過西伯利亞戰俘營艱苦生活的人們，對於『邁出戰後人生第一步的舞鶴』的深切情感。」 從館內員工的開場介紹，使人內心感受到一股微妙的震撼。京都北部臨日本海的舞鶴港，自1945（昭和20）年至1958年間，迎接了共約66萬名遣返者歸國。 1945年8月15日，昭和天皇透過廣播宣布接受《波茨坦宣言》之無條件投降，同時宣告戰爭結束。今年，多家媒體以「戰後80年」為主題製作特別報導，對於那些直到踏上故鄉土地才真實感受到戰爭結束的西伯利亞戰俘來說，距離戰爭結束其實尚未滿80年，有可能才經過77年、也有可能才69年，因每個人歸國時程不同，心中所感，亦千差萬別。 舞鶴市民持續13年不間斷地迎接遣返者歸國，他們用熱情聲音喊著「歡迎回家！」、「辛苦了」，並準備熱茶和蒸地瓜真心款待，歡迎同胞返國。實體戰爭雖已結束，但對他們而言，無形的戰爭並未劃下句點，那段時光或許還不算是所謂的「戰後」吧。

2015年重新整修後的舞鶴引揚紀念館

常設展入口。在碼頭熱情歡迎遣返者的人潮令人印象深刻

始終熱情迎接遣返者的舞鶴市民。在引揚援護局（日本戰後協助返國與安置的政府機構）的慰問表演（中央展示板大圖）、在東舞鶴車站提供茶水（右方展示板左圖） 1980年代後，步入高齡的西伯利亞戰俘們吐露心聲「我們想在作為戰後人生起點的舞鶴建立一座紀念館」、「如能吸引更多人來此參觀，將可報答那些溫暖迎接我們的舞鶴市民」等。來自全國各地遣返歸國者和舞鶴市民高達7400萬日圓的善心捐款，促成了這樁美意。 再加上京都府的補助金2000萬日圓，市政府投入總經費2億4000萬日圓興建了舞鶴引揚紀念館，於1988年正式開幕。共有超過1萬6000件史料來自各界捐贈，目前常設展中則有千件以上館藏品輪流展出。

西伯利亞戰俘在當地手工製作的筷子和湯匙等生活用品。這些珍貴史料不僅展現日本人精巧的手藝，也傳達出即便食物匱乏，仍然保有強韌、不向困境屈服的生命力。

戰俘們拚命活下來的證明 2015年，該館收藏眾多文物中的570件，由聯合國教科文組織登錄為世界記憶遺產。 其中有一份「白樺日誌」是極為珍貴的史料，它記載了戰俘營內的嚴酷生活與對祖國的深切思念。用來記錄日誌的筆尖以空罐頭加工製成，墨水則以煤灰加水調製，在36片白樺樹皮上書寫了超過200首俳句及短歌。這份珍貴的日誌，是1947年瀨野修先生自西伯利亞遣返時帶回舞鶴的。

白樺日誌展示區 在戰俘營內，戰俘寫筆記或日記被視為間諜行為，查到將全數被沒收。而那些幸運未被沒收之物，還有兩大難關要過，那就是上遣返船前的蘇聯軍隊檢查、及抵達舞鶴港後的美軍檢查。當軍方認定攜帶物品可視為蘇聯軍內部資料時，將盡數沒收。 白樺日誌長9公分、寬12.5公分，可輕易放手上捲起藏匿，便於隨身攜帶，奇蹟般地逃過一劫，因此得以向世人傳達戰爭的殘酷真相。

即使歷經80年歲月，纖細文字依然清晰未褪色。日誌傳達出書寫者透過改良筆尖與墨水，拚了命也要將所見所感留存下來的堅定意志 紀念館亦收藏並展示戰俘營同伴的通訊錄及家書等。透過文字，戰俘們再次加深對故鄉和家人的真切思念，持續咬牙撐過並等待那遙不可知的歸鄉時刻。 展品中也有當時戰俘們為了暫時逃離痛苦現實所製作的娛樂用品。像是手工麻將，展現了日本人靈巧手藝和不畏繁瑣工序的特質。在艱苦生活中，或許正是依靠這些微小的樂趣與希望，才得以堅強活下去吧。

記載戰俘營期間死亡者住址的通訊錄等文物，已登錄為世界記憶遺產

整齊收納於盒內的木製麻將牌

讓引揚之町聞名全國的「碼頭之母」 戰敗後不久，日本全國共有18個港口迎接遣返船隻，但自1950年後，僅剩舞鶴港擔任此項任務。每當船隻入港，從全國各地來迎接遣返者的家人朋友紛紛湧入，擠滿了碼頭邊。 當中不乏懷抱希望的親友，儘管家人名字未在乘船名單上，卻仍帶著「也許他會出現」的一絲希望，多次前來舞鶴港等待家人歸來。碼頭旁的婦人們像是在大海中抓到浮木似地向下船的人尋求協助，不停問著「你認識我兒子嗎？」、「我在找我丈夫⋯⋯」等，後來，人們便稱呼她們為「碼頭之母」或「碼頭之妻」。

五條海岸為那些在碼頭引頸期盼親人歸來的母親與妻子所設立的紀念碑

從遣返船轉搭小型接駁船後，於碼頭上岸。碼頭後方的建築物是引揚援護局 來自東京的端野伊勢女士，自1950年起，每當有遣返船回國，她必定會到舞鶴港等待在滿州失蹤、音訊全無的兒子歸來，連續六年毫無間斷地往返東京與舞鶴間。1954年，以端野女士為原型的歌謠曲《碼頭之母》蔚為流行。1970年改編為歌謠浪曲，人氣日漸攀升，再度成為熱門金曲。後來也被改編為電影和電視劇。 然而，直到端野女士1981年逝世前，始終無緣與兒子重逢。對她而言，「戰後」或許從未真正到訪。

「碼頭之母」專區展示端野女士的書信、及兒子新二的死亡通知書

引揚紀念公園內《碼頭之母》歌碑（左）。歌詞首句「母親來了，今天也來了」感動了無數人心