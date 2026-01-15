療癒人心的極品甜點與絕妙景色「La Collina近江八幡」：「甜點之鄉」成為滋賀第一的名勝

「La Collina近江八幡」原本是甜點老店的旗艦店，現在成為滋賀屈指可數的觀光地。除了各種西式甜點、悠閒的田園風景、獨特的建築，還可參觀工廠、體驗自然……讓我們一起直擊顧客屢屢回顧的魅力。
宛如吉卜力動畫的景致

八幡山坐鎮琵琶湖東南方，2015年「La Collina近江八幡」於其山麓開幕，連續9年穩坐滋賀縣內設施觀光客數第1名的寶座。在外國旅客之間也備受歡迎，今年設施迎接創立10週年，獲得了「COOL JAPAN AWARD 2025」獎項。

宛如自然公園的景色在約11萬5000平方公尺大的腹地內延展，此處正是從1872年（明治5年）開始製造並販賣甜點的「種屋集團」的旗艦店。該公司從「種屋」發跡，是一間以甘栗豆沙包（栗饅頭）、最中、銅鑼燒闖出名號的日式甜點店，戰後也開始著手製作西式甜點，80年代在東京跨出第一步，接著進駐全國的百貨公司。西洋甜點品牌「CLUB HARIE」獲得佳評的年輪蛋糕更是著名，也經營麵包專賣店。「La Collina」擺滿各種極品甜點品項，還能參觀製作過程，其名稱是義大利語的「山丘」之意，堪稱「甜點之鄉」。

擔任入口門面的主商店。左側的火炬是當地日牟禮八幡宮的「八幡祭」上的裝飾物
西式甜點賣場也介紹能在設施內品嚐的甜點
La Collina的另一個魅力在於獨特的建物和裝飾工藝品。是建築師，也是建築史家的藤森照信先生設計出與山林景觀互相協調的建築，將入口處主商店的屋頂蓋滿綠草。屋內擺滿種屋和CLUB HARIE的經典商品，二樓的咖啡廳則是可以享用生銅鑼燒和飲品。回程很適合在這裡慢慢挑選土產。

有傳統保證的日式甜點非常適合當伴手禮
生菓子與甜饅頭用的木製模具宛如藝術品，被裝飾在牆上
穿過主商店後，會看到一片以水田為中心，覆蓋青草的建築和梯田。沿路可見以年輪蛋糕為形象的圓柱形工廠、有著圓形銅製屋頂的總公司建築、帶有小門和小窗戶的土塔等等吸睛特色建築。這般充滿奇幻風味的光景，在社群平臺上引發話題，被說是「宛如吉卜力的世界」。

動線規劃就像是圈出農地的田間小路
建築物覆蓋著綠草堆，與大地融為一體
到處都有的「小門」成為拍照熱點
參觀工廠，美味倍增

La Collina最受歡迎的甜點是「剛出爐的年輪蛋糕 mini」。自開幕就大受好評，2023年新建了「年輪工廠」，因能在工廠嚐到剛出爐的年輪蛋糕，掀起話題。

年輪蛋糕起源於德國，名稱意為「樹木蛋糕」，因此蛋糕特色如其名，切面就像是年輪一樣。麵團以麵粉、奶油、蛋、砂糖為基底，薄薄塗在軸心棒上，再以烤箱旋轉烘烤至定型，然後再反覆塗抹，堆疊出「年輪」。

1天生產將近1000條年輪蛋糕 mini的專用工廠。從製作麵團到烘烤、包裝，都能隔著透明玻璃參觀
CLUB HARIE的年輪蛋糕會放一個晚上，口感更加溼潤，但「剛出爐的」咬起來很鬆軟，是當日限定的滋味，只有在這裡才買得到的「極稀有」甜點。在看過手續繁複的製造過程後享用，想必更加美味。

參觀路線展示著歷代包裝（左上）。可以吃到「剛出爐的」2樓咖啡廳的外觀是宛如年輪蛋糕本身的圓形空間
1樓的商店還販賣原木型態的「一整條年輪蛋糕」，以及將白餡包進混用年輪蛋糕麵團的「年輪甜饅頭」等罕見商品
在以車庫為形象的禮品商店中，也有CLUB HARIE在彥根市經營的麵包工坊「J’oublie le temps」的店鋪。而旁邊的美食廣場和餐車則有霜淇淋和糯米丸子，也有販賣使用近江牛的油飯、當地特產紅蒟蒻湯，以及義大利的米飯可樂餅。午餐以輕食帶過，就能享受整天品評各種甜點的樂趣。

充滿裝飾的倫敦巴士禮品商店。除了麵包和烤甜點，也有販賣原創雜貨
在蜂蜜蛋糕專門店「栗百本」的咖啡廳中，用了許多栗木
露臺座位圍繞著田園設置，美味的甜點與和煦的景色療癒人心。「春天可以賞花，夏天有田野的綠意盎然，秋天有紅葉，冬天的雪景更是美麗。」一如公關室的上原有香小姐所說，此處與既有的食物主題樂園有所不同，有很多回頭客是來欣賞此處隨著季節變換的風貌。

從美食廣場2樓眺望的景色。自然豐富的大地延伸至深山
成功源自「三贏」的精神

La Collina這塊綠意豐饒的土地，直到2009年為止，還是附有飯店、游泳池、高爾夫球練習場的安養中心。種屋集團重新開發遺址，制定「為了持續製作安全的食物，就必須『向自然學習』」的方針，從取回近江八幡當地的山林景致展開行動。先將土地夷平，接著反覆進行整地、植樹。

如今員工還會親自栽種無農藥的稻米，還有450種以上的山野草。另外，也會舉辦在設施內植樹或在梯田種米的體驗活動，以及手作課程，致力於飲食與農業的未來。La Collina因此成為以五感享受的「自然體驗型甜點之鄉」，近年高漲的永續觀念也推波助瀾，讓此處成為縣內首屈一指的名勝。

農作物由員工親自栽培
上原小姐自豪地表示：「近江八幡的商人很重視『賣方滿意，買方滿意，社會滿意』的『三贏』精神。自敝公司創業以來，多虧承襲了這樣的精神，才能打造如此深得眾人青睞的設施。」

日牟禮八幡宮就在La Collina附近，是支撐近江商業得以繁榮的水運的八幡堀與近江八幡地名的由來。參拜道上也有種屋和CLUB HARIE的店鋪，散發著古典的氛圍。在大啖近江知名甜點的同時，也能欣賞歷史景觀。

位於日牟禮八幡宮參拜道路上的八幡堀、種屋日牟禮乃舍
La Collina近江八幡

  • 地址：滋賀縣近江八幡市北之庄町615-1
  • 營業時間：上午9點～下午6點（美食廣場 上午10點～下午5點）
  • 公休日：1月1日
  • 交通方式：至JR「近江八幡」站轉乘近江鐵路公車，約10分鐘在「北之庄La Collina前」下車
  • 官方網站：https://taneya.jp/la_collina/

採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部

