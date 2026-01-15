療癒人心的極品甜點與絕妙景色「La Collina近江八幡」：「甜點之鄉」成為滋賀第一的名勝
宛如吉卜力動畫的景致
八幡山坐鎮琵琶湖東南方，2015年「La Collina近江八幡」於其山麓開幕，連續9年穩坐滋賀縣內設施觀光客數第1名的寶座。在外國旅客之間也備受歡迎，今年設施迎接創立10週年，獲得了「COOL JAPAN AWARD 2025」獎項。
宛如自然公園的景色在約11萬5000平方公尺大的腹地內延展，此處正是從1872年（明治5年）開始製造並販賣甜點的「種屋集團」的旗艦店。該公司從「種屋」發跡，是一間以甘栗豆沙包（栗饅頭）、最中、銅鑼燒闖出名號的日式甜點店，戰後也開始著手製作西式甜點，80年代在東京跨出第一步，接著進駐全國的百貨公司。西洋甜點品牌「CLUB HARIE」獲得佳評的年輪蛋糕更是著名，也經營麵包專賣店。「La Collina」擺滿各種極品甜點品項，還能參觀製作過程，其名稱是義大利語的「山丘」之意，堪稱「甜點之鄉」。
La Collina的另一個魅力在於獨特的建物和裝飾工藝品。是建築師，也是建築史家的藤森照信先生設計出與山林景觀互相協調的建築，將入口處主商店的屋頂蓋滿綠草。屋內擺滿種屋和CLUB HARIE的經典商品，二樓的咖啡廳則是可以享用生銅鑼燒和飲品。回程很適合在這裡慢慢挑選土產。
穿過主商店後，會看到一片以水田為中心，覆蓋青草的建築和梯田。沿路可見以年輪蛋糕為形象的圓柱形工廠、有著圓形銅製屋頂的總公司建築、帶有小門和小窗戶的土塔等等吸睛特色建築。這般充滿奇幻風味的光景，在社群平臺上引發話題，被說是「宛如吉卜力的世界」。
參觀工廠，美味倍增
La Collina最受歡迎的甜點是「剛出爐的年輪蛋糕 mini」。自開幕就大受好評，2023年新建了「年輪工廠」，因能在工廠嚐到剛出爐的年輪蛋糕，掀起話題。
年輪蛋糕起源於德國，名稱意為「樹木蛋糕」，因此蛋糕特色如其名，切面就像是年輪一樣。麵團以麵粉、奶油、蛋、砂糖為基底，薄薄塗在軸心棒上，再以烤箱旋轉烘烤至定型，然後再反覆塗抹，堆疊出「年輪」。
CLUB HARIE的年輪蛋糕會放一個晚上，口感更加溼潤，但「剛出爐的」咬起來很鬆軟，是當日限定的滋味，只有在這裡才買得到的「極稀有」甜點。在看過手續繁複的製造過程後享用，想必更加美味。
在以車庫為形象的禮品商店中，也有CLUB HARIE在彥根市經營的麵包工坊「J’oublie le temps」的店鋪。而旁邊的美食廣場和餐車則有霜淇淋和糯米丸子，也有販賣使用近江牛的油飯、當地特產紅蒟蒻湯，以及義大利的米飯可樂餅。午餐以輕食帶過，就能享受整天品評各種甜點的樂趣。
露臺座位圍繞著田園設置，美味的甜點與和煦的景色療癒人心。「春天可以賞花，夏天有田野的綠意盎然，秋天有紅葉，冬天的雪景更是美麗。」一如公關室的上原有香小姐所說，此處與既有的食物主題樂園有所不同，有很多回頭客是來欣賞此處隨著季節變換的風貌。
成功源自「三贏」的精神
La Collina這塊綠意豐饒的土地，直到2009年為止，還是附有飯店、游泳池、高爾夫球練習場的安養中心。種屋集團重新開發遺址，制定「為了持續製作安全的食物，就必須『向自然學習』」的方針，從取回近江八幡當地的山林景致展開行動。先將土地夷平，接著反覆進行整地、植樹。
如今員工還會親自栽種無農藥的稻米，還有450種以上的山野草。另外，也會舉辦在設施內植樹或在梯田種米的體驗活動，以及手作課程，致力於飲食與農業的未來。La Collina因此成為以五感享受的「自然體驗型甜點之鄉」，近年高漲的永續觀念也推波助瀾，讓此處成為縣內首屈一指的名勝。
上原小姐自豪地表示：「近江八幡的商人很重視『賣方滿意，買方滿意，社會滿意』的『三贏』精神。自敝公司創業以來，多虧承襲了這樣的精神，才能打造如此深得眾人青睞的設施。」
日牟禮八幡宮就在La Collina附近，是支撐近江商業得以繁榮的水運的八幡堀與近江八幡地名的由來。參拜道上也有種屋和CLUB HARIE的店鋪，散發著古典的氛圍。在大啖近江知名甜點的同時，也能欣賞歷史景觀。
La Collina近江八幡
- 地址：滋賀縣近江八幡市北之庄町615-1
- 營業時間：上午9點～下午6點（美食廣場 上午10點～下午5點）
- 公休日：1月1日
- 交通方式：至JR「近江八幡」站轉乘近江鐵路公車，約10分鐘在「北之庄La Collina前」下車
- 官方網站：https://taneya.jp/la_collina/
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部