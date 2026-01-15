療癒人心的極品甜點與絕妙景色「La Collina近江八幡」：「甜點之鄉」成為滋賀第一的名勝

宛如吉卜力動畫的景致

八幡山坐鎮琵琶湖東南方，2015年「La Collina近江八幡」於其山麓開幕，連續9年穩坐滋賀縣內設施觀光客數第1名的寶座。在外國旅客之間也備受歡迎，今年設施迎接創立10週年，獲得了「COOL JAPAN AWARD 2025」獎項。

宛如自然公園的景色在約11萬5000平方公尺大的腹地內延展，此處正是從1872年（明治5年）開始製造並販賣甜點的「種屋集團」的旗艦店。該公司從「種屋」發跡，是一間以甘栗豆沙包（栗饅頭）、最中、銅鑼燒闖出名號的日式甜點店，戰後也開始著手製作西式甜點，80年代在東京跨出第一步，接著進駐全國的百貨公司。西洋甜點品牌「CLUB HARIE」獲得佳評的年輪蛋糕更是著名，也經營麵包專賣店。「La Collina」擺滿各種極品甜點品項，還能參觀製作過程，其名稱是義大利語的「山丘」之意，堪稱「甜點之鄉」。



擔任入口門面的主商店。左側的火炬是當地日牟禮八幡宮的「八幡祭」上的裝飾物



西式甜點賣場也介紹能在設施內品嚐的甜點

La Collina的另一個魅力在於獨特的建物和裝飾工藝品。是建築師，也是建築史家的藤森照信先生設計出與山林景觀互相協調的建築，將入口處主商店的屋頂蓋滿綠草。屋內擺滿種屋和CLUB HARIE的經典商品，二樓的咖啡廳則是可以享用生銅鑼燒和飲品。回程很適合在這裡慢慢挑選土產。



有傳統保證的日式甜點非常適合當伴手禮



生菓子與甜饅頭用的木製模具宛如藝術品，被裝飾在牆上

穿過主商店後，會看到一片以水田為中心，覆蓋青草的建築和梯田。沿路可見以年輪蛋糕為形象的圓柱形工廠、有著圓形銅製屋頂的總公司建築、帶有小門和小窗戶的土塔等等吸睛特色建築。這般充滿奇幻風味的光景，在社群平臺上引發話題，被說是「宛如吉卜力的世界」。



動線規劃就像是圈出農地的田間小路



建築物覆蓋著綠草堆，與大地融為一體



到處都有的「小門」成為拍照熱點