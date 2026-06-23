不可不知的日本自行車交通「新」制：未暫停、未依規定右轉、撐傘騎車都要罰款！
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自行車是行人好朋友嗎？
在日本，大約每兩個人就擁有一輛自行車，使用率高達12%，僅次於荷蘭、德國與丹麥等歐洲國家(*1)。不過，對來自自行車先進國家的遊客而言，或許會對日本都市的交通現況感到驚訝，因為經常可見自行車騎上人行道，在行人之間穿梭的景象。依據日本《道路交通法》規定，自行車與機車同屬「車輛」的一種，但自行車與行人之間的「使用範圍界定」卻相當模糊。
1970年，日本當年的交通事故死亡人數達1萬6765人，創下歷史新高，當時政府修改了道路交通法，允許自行車可於人行道通行。熟悉自行車交通法規的本田聰律師解釋：「那正是汽車迅速普及的年代，因交通事故頻傳，而有『交通戰爭』之稱。當年的修正案，其實是一項為了保障自行車安全的特別措施。」
近年來，交通事故數量逐漸下降，2025年事故件數為28萬7023件，死亡人數2547人，創下歷史新低。然而，與自行車相關的事故占比卻升高至近4分之1，尤以「人車擦撞」事故呈增加趨勢。在自行車相關的死亡或重傷事故中，有4分之3起因皆為違反自行車交通規則(*2)。
過去，警方多針對自行車的惡意或危險違規行為開立「紅單」（違規通知單）。騎士須移送刑事程序，若經法院判決有罪，將留下前科紀錄。雖然輕微違規多經警方勸導或口頭警告便可結案，但自2026年4月起，日本警方為加強民眾遵守交通法規的意識，正式導入了「藍單」（交通違規罰單）制度。騎士若繳納罰鍰，即可避免留下前科，若拒絕繳納或置之不理，則會轉為刑事程序辦理。
日本道路交通法規定的自行車違規事項多達113項。除了與事故直接相關的「闖入平交道」（罰鍰7000日圓）、「闖紅燈」（罰鍰6000日圓）、「設備不符規定」（罰鍰5000日圓）之外，也包含許多街頭常見狀況。例如：將購物袋懸掛於手把、單手撐傘、配戴耳機或其他難以聆聽周圍環境音的裝備騎車，皆可能構成「違反公安委員會規定」（罰鍰5000日圓）或「違反安全駕駛義務」（罰鍰6000日圓）。
藍單的適用對象為16歲以上的違規者，包含外籍人士。本田律師指出：「由於日本未加入《維也納道路交通公約》，因此國內有些規則和標誌與國際標準不同。」為了避免民眾在不知情下受罰，以下整理幾個需要特別注意的重點。
特別留意「人行道通行」的例外規定
首先，自行車的大原則是「在車道上行駛」及「靠左通行」，必須與汽車行進方向一致，並行駛於車道最左側。
僅在設有「此人行道可騎乘自行車」標誌的路段，或是安全上有不得已之情形下，才准許於人行道騎乘，並須遵守靠車道側緩行（時速約6至8公里或以下）的規定。同時，必須秉持「行人優先」原則；若因人潮擁擠而狂按車鈴催促行人「讓開！」，即屬違規（罰鍰3000日圓）。穿越斑馬線時也請下車牽行，以策安全。
在部分國家，自行車通過十字路口只需確認安全即可通行，但在日本，只要看到「停止」標誌，就必須讓車輪完全靜止。由於自行車事故中，有五成屬路口擦撞意外，因此「未暫停」列為嚴格取締項目（罰鍰5000日圓）。
「行人與車輛分離式號誌」是將車道與行人穿越道的綠燈時間錯開的設計，行駛於人行道時，必須遵守行人專用號誌；行駛於車道時，則必須遵守車輛用號誌。若騎在車道上卻跟著行人號誌一起通行過馬路，可能會被視為闖紅燈，務必留意。
此外，務必澈底遵守「兩段式右轉」的規定。所謂「兩段式右轉」，係是指先直行通過路口，在對側轉向右方，等待前方號誌轉為綠燈後再繼續通行。雖然部分國家允許自行車在路口提前靠右右轉，但在日本，「路口兩段式右轉」是鐵則。即使趕時間也不可違規直接轉彎或斜向穿越斑馬線（罰鍰6000日圓）。
近年來，「邊騎自行車邊滑手機」也與開車時同樣被視為危險行為。若騎車邊講電話或分心看手機，將面臨藍單制度中最高額的1萬2000日圓罰鍰；若單手持手機導致意外，更會直接開立紅單。因此，操作手機導航或通話時，請務必停靠於安全地點。
此外，更嚴重的違規行為則是「酒駕」。這是絕不可原諒的行為，一旦查獲將直接開立紅單，而非藍單，並面臨與汽車駕駛同等級的重罰，拒絕酒測亦有相同罰則。
藍單取締成效如何？
根據日本警察廳統計，藍單制度導入後的一個月內，全國共開立了2147件藍單、833件紅單(*3)。儘管總取締件數較去年同期減少了41%，但警告單卻增加了約35%，高達13萬5855件。由此可見，目前的取締方針是聚焦於可能導致重大事故的違規行為，並以推廣注重交通規則。
近期，假冒警察以「罰款」名義詐取現金的「藍單詐欺」新聞受到社會矚目。實際上，罰鍰並非「當場繳納」，而是自收單隔日起算7日內至金融機構繳納。警方取締時，會透過身分證件或聯繫家屬等方式確認身分。若為外國人，外出時務必依規定隨身攜帶護照或在留卡，以免觸法。
此外，近年東京都內使用電動滑板車等「特定小型電動二輪車」的數量逐步增加。雖其屬於電動二輪車的一種，但只要年滿16歲以上無需駕照即可騎乘。在訪日旅客也能使用的共享單車服務中，也提供合法可行駛於人行道的車種。此類車輛雖然方便，但交通違規亂象層出不窮已然成為新的社會問題。2024年取締件數超過4萬件，相當於「每台車有1.8件違規」，遠高於自行車的違規比例(*4)。
日本「對抗」交通事故已超過半世紀，熟悉交通規則便是最佳「武器」，並可安心安全地享受騎乘自行車的樂趣。
監修：本田聰（HONDA Satoshi）
律師。任職於鳥飼綜合法律事務所，主要處理公司法務相關業務。每日騎乘公路自行車往返通勤20公里。於自行車協會「ENJOY SPORTS BICYCLE」連載自行車規則相關專欄。
採訪撰文及攝影（未標示來源之圖片）：nippon.com編輯部
標題插圖：佐藤正
(*3) ^ 警察廳「關於自行車交通反則通告制度導入後一個月之運用狀況」
(*4) ^ 警察廳「特定小型電動二輪車之交通違規取締狀況」