不可不知的日本自行車交通「新」制：未暫停、未依規定右轉、撐傘騎車都要罰款！

自行車是行人好朋友嗎？

在日本，大約每兩個人就擁有一輛自行車，使用率高達12%，僅次於荷蘭、德國與丹麥等歐洲國家(*1)。不過，對來自自行車先進國家的遊客而言，或許會對日本都市的交通現況感到驚訝，因為經常可見自行車騎上人行道，在行人之間穿梭的景象。依據日本《道路交通法》規定，自行車與機車同屬「車輛」的一種，但自行車與行人之間的「使用範圍界定」卻相當模糊。

1970年，日本當年的交通事故死亡人數達1萬6765人，創下歷史新高，當時政府修改了道路交通法，允許自行車可於人行道通行。熟悉自行車交通法規的本田聰律師解釋：「那正是汽車迅速普及的年代，因交通事故頻傳，而有『交通戰爭』之稱。當年的修正案，其實是一項為了保障自行車安全的特別措施。」



東京都通勤尖峰時段，斑馬線上川流不息的行人與自行車

近年來，交通事故數量逐漸下降，2025年事故件數為28萬7023件，死亡人數2547人，創下歷史新低。然而，與自行車相關的事故占比卻升高至近4分之1，尤以「人車擦撞」事故呈增加趨勢。在自行車相關的死亡或重傷事故中，有4分之3起因皆為違反自行車交通規則(*2)。

過去，警方多針對自行車的惡意或危險違規行為開立「紅單」（違規通知單）。騎士須移送刑事程序，若經法院判決有罪，將留下前科紀錄。雖然輕微違規多經警方勸導或口頭警告便可結案，但自2026年4月起，日本警方為加強民眾遵守交通法規的意識，正式導入了「藍單」（交通違規罰單）制度。騎士若繳納罰鍰，即可避免留下前科，若拒絕繳納或置之不理，則會轉為刑事程序辦理。

日本道路交通法規定的自行車違規事項多達113項。除了與事故直接相關的「闖入平交道」（罰鍰7000日圓）、「闖紅燈」（罰鍰6000日圓）、「設備不符規定」（罰鍰5000日圓）之外，也包含許多街頭常見狀況。例如：將購物袋懸掛於手把、單手撐傘、配戴耳機或其他難以聆聽周圍環境音的裝備騎車，皆可能構成「違反公安委員會規定」（罰鍰5000日圓）或「違反安全駕駛義務」（罰鍰6000日圓）。

藍單的適用對象為16歲以上的違規者，包含外籍人士。本田律師指出：「由於日本未加入《維也納道路交通公約》，因此國內有些規則和標誌與國際標準不同。」為了避免民眾在不知情下受罰，以下整理幾個需要特別注意的重點。



設置在單行道出口的「禁止車輛進入」標誌。雖多數會附上「自行車除外」的輔助字樣，但對外國人而言可能難以理解



由上而下分別為德國、波蘭、義大利的交通標誌，明確傳達自行車可通行（Photo AC）