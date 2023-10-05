Guideto Japan

山形縣位於日本東北地區，冬季多雪。著名的出羽三山便雄踞於山形縣境內，這三座聖山構成了日本最古老的傳統山嶽信仰的核心。

山形縣地處日本東北部，位於日本海沿岸。它北靠秋田縣，東臨宮城縣，南接新潟縣和福島縣。按面積計算，它是日本第9大縣，但其人口數量僅在全國排名第35位。這裡人口稀少，遍佈巍峨的高山，其中出羽三山被修驗道信徒奉為聖地，修驗道是日本最古老的本土宗教之一。

山形縣概況

創建時間：1876年（歷史上曾隸屬於出羽國）

地方政府所在地：山形市

人口：106.8萬人（截至2020年10月）

面積：9323平方公里

山形市地處內陸，是山形縣地方政府所在地和最大城市，但人口卻不足25萬人；北部海濱城市鶴岡和酒田以及南部的米澤市的人口數量在該縣排名緊隨山形市之後。整體上看，山形縣大部分地區屬於農村，自然公園占該縣總面積的17%。橫亙在其東部邊界的奧羽山脈是日本最長的山脈。烏海山位於該縣最北面，最高海拔為2236公尺。



羽黑山五重塔是日本東北地區最古老的木塔（PIXTA）

北越後山脈位於山形縣中心地帶，包括羽黑山（海拔1984公尺）、湯殿山（海拔1504公尺）和月山（海拔414公尺）。這三座山被統稱為「出羽三山」，如今仍是修驗道最為重要的修行聖地。與此同時，出羽三山也是佛教聖地。「山寺」是一處由數十座殿堂組成的宏大建築群，正式名稱為「寶珠山立石寺」，於西元860年由當時的日本佛教天臺宗領袖慈覺大師（794-864年）創建。歷史上，佛教密宗孕育了所謂的「即身佛」傳統，即僧人在世時就將自己製成木乃伊。這一傳統多見於山形的寺廟。

山形縣的經濟在很大程度上依賴於通訊電子業、化學工業等現代工業，這些都建立在其採礦業傳統之上，並且，自中世紀以來，該縣的金屬鑄造業也十分發達。山形縣還是農業大縣，尤其以櫻桃（產量占日本全國總量的70%左右）和米澤牛（日本頂級地方特產之一）最為知名。



山形縣以盛產櫻桃而著稱（PIXTA）

1992年，隨著連接該縣地方政府所在地的山形新幹線的開通，山形縣與日本人口密集地區的聯繫變得更加緊密。1999年，山形新幹線進一步延伸到該縣北部的新莊市。這條支線從福島站開始與東北新幹線分離，跨過本州的山脊將乘客運送到該島的西部地區。



山形縣的吉祥物「請來君」（Kitekero-kun）在日本當地方言中意為「請上前來」。它的臉部造型酷似山形縣在地圖上的形狀，頭戴一頂飾有當地特產櫻桃的帽子（山形縣）

當地名人

緒方竹虎（1888-1956年），日本資深媒體人、政治家。在二戰爆發前夕以及二戰早期，他擔任《東京朝日新聞》總編輯和副社長，後來從政，曾在小磯國昭內閣（1944-1945年）和東久彌宮內閣（1945年）任職。戰後盟軍佔領日本期間，他遭到政治清洗，但又於1952至1953年間回到政壇，在吉田茂內閣任職。

井上廈（1934-2010年），日本作家。以劇作家身份成名，於1983年創建了自己的劇團「小松座」。他還是一名才華橫溢的小說家，於1972年憑藉小說《手鎖心中》獲得「直木獎」；1981年，他憑藉小說《吉里吉里人》獲得「讀賣文學獎」和「日本科幻大獎」。

加藤紘一（1939-2016年），日本政治家。他生於愛知，長於山形，1972年至2012年期間幾乎一直在日本國會擔任山形縣代表。2000年日本首相小淵惠三去世後，他發起了反對繼任首相森喜朗的「加藤之亂」，但因失敗而一度被逐出日本政壇。

（原文英文）

標題圖片：立石寺，別稱「山寺」，從這裡可以俯瞰山形縣的美麗風光（PIXTA）