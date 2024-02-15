Guideto Japan

千葉縣以岩礁嶙峋的綿長海岸線而著稱，這裡海產品非常新鮮，而且是海濱休閒勝地。千葉縣還是東京迪士尼度假區和東京地區主要國際機場之一成田機場的所在地。

千葉縣位於日本太平洋沿岸，西靠東京，主要由房總半島組成，沿太平洋和東京灣的海岸線長達531公里。除了南部地勢較低的房總丘陵外，內陸地區大多相對平坦。該縣的西北部地區，包括地方政府所在地千葉市，屬於大東京地區。千葉縣的人口在日本全國排名第6。

千葉縣概況

創建時間：1873年（歷史上曾先後隸屬於下總國、上總國、阿波國）

地方政府所在地：千葉市

人口：628.4萬人（截至2020年10月）

面積：5157平方公里

千葉縣是成田國際機場的所在地，因此它成為很多國際遊客踏上日本國土的第一站。東京迪士尼樂園和迪士尼海洋樂園坐落在該縣的浦安市。千葉縣綿長的海岸線讓它成為日本最受歡迎的休閒勝地之一。九十九里浜和岩井海岸吸引了衝浪愛好者和享受海灘時光的遊客。在銚子、勝浦等港口城市，人們不僅可以欣賞迷人的風光，還可以品嘗各類海鮮。



成田機場附近的新勝寺內，矗立著一座3層寶塔（PIXTA）

千葉縣土地肥沃，農產品種類豐富，尤其以花生聞名。它還是日本的一個重要漁業中心，工業也是當地經濟的一大支柱，其中化工生產、石油煉化、鋼鐵製造企業主要集中在東京灣沿岸的京葉工業區。



位於房總半島南端的野島崎燈塔（PIXTA）

當地名人

（原文英文）

標題圖片：太平洋沿岸的御宿町海濱，岩礁共海水一色（PIXTA）