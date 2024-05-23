新潟縣
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新潟縣以大雪、觀賞鯉和佐渡島而聞名，其中佐渡島歷史上曾經是流放罪犯的地方，如今成為的棲息地。
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新潟縣位於日本西海岸的北陸地區，其地形狹長，沿著日本海從東北向西南延伸。新潟縣與其他縣交界處以山地為主，而面對大海的一側則地勢平坦。著名的佐渡島也隸屬於新潟縣。此外，日本最長的河流信濃川從這裡匯入日本海。新潟縣冬季多雪，川端康成的小說《雪國》就是以這裡為背景而創作的，這一小說後來被Edward Seidensticker翻譯成英文。
新潟縣概況
- 創建時間：1876年（歷史上曾先後隸屬於越後國和佐渡國）
- 地方政府所在地：新潟市
- 人口：220.1萬人（截至2020年10月）
- 面積：1萬2584平方公里
歷史上，佐渡島曾經是日本流放罪犯的地方，但現在則是聞名遐邇的旅遊勝地。在這裡，遊客可以探索廢棄的金礦。這裡的金礦曾經是江戶時代幕府的經濟支柱。該島還是朱鷺棲息地，這一物種在日本滅絕，之後從中國引進並成功地在佐渡島上回歸自然。位於該縣內陸地區的湯澤以滑雪勝地和自然溫泉而著稱，附近的谷川岳則是知名的登山勝地。然而，這裡登山的挑戰性也很大，因事故而喪生的登山者數量比日本其他任何山峰都要多。
長久以來，新潟縣以出產品質優良的稻米而聞名，尤其是著名的越光米。當地以稻米為原料的產品，比如清酒，也非常有名。這裡還是錦鯉之鄉，很多品種廣受海外錦鯉愛好者歡迎。雖然日本能源主要依賴進口，但該縣也擁有一些石油和天然氣資源。
當地名人
- 田中角榮（1918–1993年），日本政治家。他曾於1972年至1974年擔任日本首相。他在任期間，日本與中國實現戰後邦交正常化。此外，他曾捲入洛克希德事件。
- 渡邊謙（1959年– ），日本男演員。他在日本成名後，開始進軍國際影壇，成為全球知名的影星。
- 平野步夢（1998年– ），日本單板滑雪運動員。他曾3次獲得單板滑雪男子U型場地技巧項目奧運獎牌，包括2022年冬奧該項目的金牌。
（原文英文）
標題圖片：一輛行駛在新潟縣茫茫雪原上的上越新幹線列車（PIXTA）