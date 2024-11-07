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靜岡縣地處本州中部，瀕臨太平洋，擁有日本最著名的自然景觀，以迷人的海濱風光和巍峨的富士山而聞名。

靜岡縣位於本州中部東海地區的太平洋沿岸。該縣東部以富士山和構成駿河灣東部邊界的伊豆半島為主，西部則以深谷、沙灘和濱名湖而聞名。

靜岡縣概況

創建時間：1876年（前身為伊豆國、駿河國和遠江國）

地方政府所在地：靜岡市

人口：363.3萬人（截至2020年10月）

面積：7777平方公里

靜岡是廣受歡迎的旅遊勝地，若從東京都市圈前往，交通十分便利。伊豆半島地勢崎嶇不平，擁有豐富的自然景觀、明媚的海濱風光以及著名的溫泉勝地，其中尤以熱海、伊東和修善寺溫泉最為出名。富士山吸引著來自世界各地的遊客，周邊地區擁有豐富的自然景觀和歷史遺跡，其中的富士山本宮淺間大社，是人們攀登富士山這座神聖山峰的傳統起點。大井川鐵道擁有一支小型的老式蒸汽機車隊，遊客可以乘坐蒸汽火車穿越山谷間的茶園。該縣西南部的海岸沙丘和湧浪吸引著無數衝浪愛好者。



緩緩駛過茶園的大井川鐵道蒸汽機車（PIXTA）

靜岡縣是日本綠茶、蜜柑橘和山葵的主要產地。該縣還以鰻魚養殖業及其林業聞名，其中鰻魚養殖以濱名湖等地為主。以濱松為中心的地區是金屬、機械、化學品、食品、營養品、醫療設備及樂器的重要製造基地。

山坡上的山葵梯田。靜岡縣擁有很多山谷，水資源豐富，十分利於種植山葵。以這種作物為原料製作的哇沙米被廣泛用作壽司、薯條等食物的蘸料（PIXTA）

靜岡縣官方吉祥物「Fujippi」的形象受該縣著名的富士山和蔚藍大海啟發設計而成（靜岡縣提供）

當地名人

清水次郎長（1820-1893年），日本企業家和傳奇幫派人物。對明治政府有很大的影響力。

豐田佐吉（1867-1930年），日本企業家。創辦的豐田紡織株式會社及其它企業後來發展成為今天的豐田集團。

井上靖（1907-1991年），日本著名歷史小說作家。出生於北海道，在靜岡縣長大，其代表作品包括《獵槍》《鬥牛》等。

（原文英文）

標題圖片：靜岡縣的柑橘樹和富士山（PIXTA）