Guideto Japan

滋賀縣整體上以琵琶湖為中心。琵琶湖是日本最大的淡水湖，滋賀鄉土料理「鮒壽司」便是用產自湖中的鯽魚製作而成，這是一種早期的發酵壽司。

滋賀縣地處關西地區，是日本為數不多的內陸縣之一，但這裡的琵琶湖是日本最大的淡水湖。琵琶湖完全位於滋賀縣境內，占其總面積的6分之1。從地形上看，滋賀縣四周群山環繞，只有中央地帶為平原。

滋賀縣概況

創建時間：1872年（前身為近江國）

地方政府所在地：大津市

人口：141.4萬人（截至2020年10月）

面積：4017平方公里

滋賀縣的彥根城始建於17世紀初，是日本保存最完好的古城堡之一。從這座位於山巔的城堡，人們可以眺望琵琶湖。彥根城是櫻花季節的熱門景點。作為古代交通樞紐，近江八幡這座小城有著悠久的歷史，其風景如畫的運河區如今也吸引著大量遊客。



近江八幡的人工運河「八幡堀」（PIXTA）

滋賀縣西部與京都府接壤，這裡的比叡山延曆寺是日本佛教天臺宗的祖庭。

第二產業是滋賀縣經濟的重要組成部分，該縣尤其以生產美髮用具、秤具等產品而聞名。作為一種早期的發酵壽司，鮒壽司用產自當地琵琶湖中的鯽魚製作而成，而當地的近江牛則是廣受好評的和牛品牌。



鮒壽司是滋賀縣的傳統美食（PIXTA）



滋賀縣的吉祥物Caffy是以琵琶湖中的鯰魚為原型創作的卡通形象（PIXTA）

当地名人

宇野宗佑（1922-1998年），日本自民党政治家。他曾於1989年6-8月出任日本首相，但僅在任68天便辭職，成為日本歷史上在位時間最短的首相之一。

桐生祥秀（1995年-），日本運動員。他是首位100公尺短跑成績進入10秒以內的日本選手。

（原文英文）

標題圖片：櫻花掩映下的彥根城（PIXTA）