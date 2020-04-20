【賞櫻名勝百選】北海道 松前公園
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松前公園的櫻花，據傳最初是江戶時代，從本州移居到此地的人，因懷念家鄉而種下的。時至今日，每到春天可以看到大約有250多種近一萬多棵櫻花樹盛開，其中在松前進行品種改良的新品種，大概有100種左右。
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北海道 松前公園
- 櫻花種類：染井吉野櫻、里櫻、枝垂櫻等250種
- 數量：大約1萬棵
- 歷年賞花佳期：4月下旬至5月中旬
- 開園時間：全日開放（松前城、松前城史料館9：00〜17：00，最終入館時間16:30）
- 門票：免費（松前城、松前城史料館360日元）
- 地址：北海道松前郡松前町字松城
- 官網：北海道松前町
松前公園的「賞櫻本園」與「新賞櫻本園」裡，有從全國各地收集而來的珍貴品種，以及經過品種改良的新品種，種類應有盡有，是活著的櫻花百科。亦保存許多此處才有的櫻花樹種。
松前公園的中心是松前城，興建於1854年，是最後一座日本式城堡。1960年以後展開復原工程，恢復了舊時模樣。天守閣內部目前為資料館，並對外開放參觀。
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標題圖片：松前町役場提供