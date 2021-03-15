【賞櫻名勝百選】青森 弘前公園
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弘前公園內的櫻花樹，主要多為染井吉野櫻，另有枝垂櫻、八重櫻等，大約有50種近2,600棵櫻花樹。當染井吉野櫻花花瓣飄落時，落櫻覆蓋著護城河水面緩緩流去，人們稱之為「花筏」，而將護城河完全覆蓋的花瓣群，也有「櫻花地毯」之美名，相當受到民眾喜愛。
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青森縣 弘前公園
- 櫻花種類：染井吉野櫻、枝垂櫻、八重櫻等
- 數量：大約2,600棵
- 歷年賞花佳期：4月下旬至5月中旬
- 弘前櫻花節：2021年4月23日～5月5日
- 收費區及收費時間：本丸北之郭（4/23～5/5為7:00～21:00、4/1～22・5/6～11/23為9:00～17:00 ）、弘前城植物園（4/23～5/5為9:00～18:00、4月中旬至22・5/6～11/23為9:00～17:00）
- 櫻花滿開日預測：4月24日（土）～4月27日（火）
- 門票：本丸北之郭320日圓、弘前城植物園320日圓、通票520日圓（本丸北之郭、弘前城植物園、藤田紀念庭園）
- 地址：青森縣弘前市下白銀町1
- 官網：弘前觀光會議協會
染井吉野櫻的壽命一般是60年到80年，而弘前公園裡有400多棵樹齡達上百年的老樹。據說園內現存的日本最老染井吉野櫻，是1882年由舊弘前藩士所捐贈的。此處讓老樹保有盛開美麗鮮花的種植管理技術，受到了高度評價。
本景點更加詳細內容如下
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標題圖片：（公社）弘前觀光會議協會提供