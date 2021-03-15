賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】青森 弘前公園

Guideto Japan

弘前公園內的櫻花樹，主要多為染井吉野櫻，另有枝垂櫻、八重櫻等，大約有50種近2,600棵櫻花樹。當染井吉野櫻花花瓣飄落時，落櫻覆蓋著護城河水面緩緩流去，人們稱之為「花筏」，而將護城河完全覆蓋的花瓣群，也有「櫻花地毯」之美名，相當受到民眾喜愛。

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