【賞櫻名勝百選】秋田 角館武家屋敷通大道／檜木內川堤

賞櫻名勝百選

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角館是江戶時代城堡周邊的小城鎮，又有「陸奧小京都」之稱。武家屋敷通大道的枝垂櫻和檜木內川堤綿延近2公里的染井吉野櫻，兩處的櫻花樹均被列為賞櫻名勝百選之地。

秋田縣 角館武家屋敷通大道／檜木內川堤

櫻花種類： 染井吉野櫻（檜木內川堤）、枝垂櫻（武家屋敷通大道）

染井吉野櫻（檜木內川堤）、枝垂櫻（武家屋敷通大道） 數量： 檜木內川堤 大約400棵、武家屋敷通大道 大約450棵

檜木內川堤 大約400棵、武家屋敷通大道 大約450棵 歷年賞花佳期： 4月下旬至5月上旬

4月下旬至5月上旬 開園時間： 全日開放

全日開放 門票： 免費

免費 地址： 秋田縣仙北市角館町

秋田縣仙北市角館町 官網： 田澤湖角館觀光協會

武家屋敷通大道的枝垂櫻，據說最早的3棵櫻花樹苗，是17世紀藩主的妻子從京都嫁過來時，當作嫁妝所帶來的。如今人們在這裡可以看到大約450棵枝垂櫻，當中有162棵被指定為國家天然紀念物。

檜木內川堤的成排櫻花樹，是1934年為了紀念上皇（當時是皇太子）誕辰而栽種的。當地居民親手栽植了大約2公里長的櫻花隧道，十分壯觀，百看不厭。

而每年賞櫻季節時，當地會舉辦「櫻花祭」活動，整個小鎮熱鬧非凡。

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標題圖片：（一社）田澤湖 角館觀光協會提供