【賞櫻名勝百選】茨城 平和通大道／神峰公園
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從日立市到JR日立車站前的平和通大道、以及神峰公園，都被指定為賞櫻名勝百選之一。平和通大道上，大約一公里的路程，種植了120多棵染井吉野櫻花並木道，風景美不勝收。而神峰公園裡也有22種不同的櫻花樹，將近1,000棵，供民眾觀賞。
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茨城縣 平和通大道／神峰公園
- 櫻花種類：八重櫻、染井吉野櫻等
- 數量：平和通大道大約120棵、神峰公園大約1,000棵
- 歷年賞花佳期：4月上旬
- 開園時間：日立市神峰動物園9:00～17:00（最終入園時間16:15）、神峰度假樂園9:00～17:00（均為3～10月）
- 門票：日立市神峰動物園520日元（兒童100日元）、神峰度假樂園450日元（兒童200日元）、動物園與度假樂園入園優惠通票820日元（兒童200日元）
- 地址：平和通大道 日立市鹿島町1丁目地內、神峰公園 茨城縣日立市宮田町5丁目2-22
- 官網：日立市觀光物產協會
神峰公園內部設施包含了擁有70多種動物的動物園、雲霄飛車、與摩天輪等休閒娛樂設施，以及適合孩子們的遊樂園、市民游泳池等，是市民的休閒場所。園內還有日立市作為宣布櫻花開花的「標準樹」，當賞花季節來臨時，賞花遊客熙熙攘攘熱鬧非凡。
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標題圖片：（一社）日立市觀光物產協會事務局提供