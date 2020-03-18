賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】茨城 平和通大道／神峰公園

Guideto Japan

從日立市到JR日立車站前的平和通大道、以及神峰公園，都被指定為賞櫻名勝百選之一。平和通大道上，大約一公里的路程，種植了120多棵染井吉野櫻花並木道，風景美不勝收。而神峰公園裡也有22種不同的櫻花樹，將近1,000棵，供民眾觀賞。

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