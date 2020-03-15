【賞櫻名勝百選】埼玉 長瀞

賞櫻名勝百選

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在長瀞附近，栽種著3,000多棵櫻花樹。 3月下旬至4月下旬各式各樣的櫻花爭妍綻放，一片奼紫嫣紅。在著名的「櫻花隧道」可以觀賞到約500棵31種的八重櫻。賞櫻季節裡並有夜間點燈活動，供民眾觀賞夜櫻。

埼玉縣 長瀞

櫻花種類： 染井吉野櫻、枝垂櫻、八重櫻

染井吉野櫻、枝垂櫻、八重櫻 數量： 大約3,000棵

大約3,000棵 歷年賞花佳期： 3月下旬至4月下旬

3月下旬至4月下旬 開園時間： 全日開放（「櫻花隧道」為9:00～17:00）

全日開放（「櫻花隧道」為9:00～17:00） 門票： 免費（「櫻花隧道」收費200日元）

免費（「櫻花隧道」收費200日元） 地址： 埼玉縣秩父郡長瀞町長瀞

埼玉縣秩父郡長瀞町長瀞 官網： 長瀞町觀光協會

在長瀞，4月上旬至中旬正是染井吉野櫻盛開的時節，荒川河邊有「北櫻花道」、「南櫻花道」和「寶登山參道」等，城鎮中處處可見櫻花並木道。而法善寺的枝垂櫻樹齡大約100年，樹枝東西伸展可達16公尺長。

此外，長瀞的小舟順流而下非常著名。一邊搭小船順荒川激流而下，一邊觀賞被指定為國家特別天然紀念物的重疊岩石景觀，是非常受到觀光客歡迎的活動。賞櫻季節也可以從船上觀賞盛開的櫻花，別有一番風情。

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標題圖片：一般社團法人長瀞町觀光協會提供