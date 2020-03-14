賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】神奈川 小田原城址公園

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小田原城是戰國時代小田原北條氏所居住的城堡。小田原城遺址公園裡栽種有大約300多棵櫻花樹。小田原市以公園為中心，在市內各地舉辦「小田原櫻花祭」活動。活動期間會舉辦「穿和服逛街」、「幼兒古裝遊行隊伍」等各種活動。

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