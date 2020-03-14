【賞櫻名勝百選】神奈川 小田原城址公園
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小田原城是戰國時代小田原北條氏所居住的城堡。小田原城遺址公園裡栽種有大約300多棵櫻花樹。小田原市以公園為中心，在市內各地舉辦「小田原櫻花祭」活動。活動期間會舉辦「穿和服逛街」、「幼兒古裝遊行隊伍」等各種活動。
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神奈川縣 小田原城址公園
- 櫻花種類：染井吉野櫻、枝垂櫻、山櫻等
- 數量：大約300棵
- 歷年賞花佳期：3月下旬至4月上旬
- 開園時間：全日開放（天守閣9：00〜17：00櫻花祭期間可能會延長）
- 門票：免費（天守閣510日元、天守閣、SAMURAI館、NINJA館三處通票800日元）
- 地址：神奈川縣小田原市城內
- 官網：牢不可破之城 小田原城
小田原最著名的特產是魚板「蒲鉾」。櫻花盛開時節會舉辦「小田原蒲鉾櫻花祭」活動。有名人手工製蒲鉾表演、蒲鉾趣味猜謎、與蒲鉾墊板積木「蒲鉾墊板一夜城大賽」等，並出售只有在節日期間限售的商品，供人們賞櫻時盡興歡樂。
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標題圖片：小田原城綜合管理事務所提供