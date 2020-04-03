【賞櫻名勝百選】福井 足羽川櫻花／足羽山公園

賞櫻名勝百選

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足羽山公園，以流過福井市中心的足羽川沿岸、與附近高台上的足羽神社為中心所修建而成，河岸旁成排的櫻花樹，被選為賞櫻名勝百選之一。尤其綿延約2.2公里長河岸兩旁的櫻花樹，其規模為日本屈指可數。

福井縣 足羽川櫻花／足羽山公園

櫻花種類： 染井吉野櫻、山櫻、枝垂櫻

染井吉野櫻、山櫻、枝垂櫻 數量： 足羽川櫻花大約600棵，足羽山公園大約3,500棵

足羽川櫻花大約600棵，足羽山公園大約3,500棵 歷年賞花佳期： 4月上旬

4月上旬 開園時間： 全日開放

全日開放 門票： 免費

免費 地址： 足羽川櫻花（福井市九十九）、足羽山公園（福井市山奧町58-97）

足羽川櫻花（福井市九十九）、足羽山公園（福井市山奧町58-97） 官網： 福井市城市指南

福井市於1945年第二次世界大戰末期遭受了空襲，1948年又遭到了大地震的破壞。足羽山公園的櫻花的種植起源是為了復興工作，因此於福井復興博覽會時，由市民一同捐款栽種。1989年紀念市政100週年的時候，又栽種了大約1,400棵，現今規模約有3,500棵左右。

此外，足羽山亦有茶屋與咖啡廳等，一邊欣賞夜櫻一邊品嚐當地美酒，相當受到民眾歡迎。

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標題圖片：公益社團法人福井縣觀光聯盟提供