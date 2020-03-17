【賞櫻名勝百選】愛知 岡崎公園

賞櫻名勝百選

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岡崎公園是一座歷史公園，以十七世紀開闢江戶幕府的德川家康誕生地之岡崎城為中心的一座公園。公園和附近的河邊，栽種了大約800棵染井吉野櫻，盛開時節，花瓣繽紛飄落的櫻花雨美麗動人。

愛知縣 岡崎公園

櫻花盛開時期，地方會舉辦「櫻花祭」活動。公開招募選拔700多名市民，裝扮成武士或公主組成「家康行列」行走在大街上，非常受到民眾歡迎。此外，夜間也有點燈活動。而目前，歷史資料館的岡崎城也延長其開放時間。

另外，岡崎公園也是知名的紫藤花景點。櫻花季節過後，4月下旬到5月下旬，公園內的紫藤花架上的紫藤花綻放，如紫色瀑布雨傾瀉而下，並舉辦「藤花祭」活動與民眾同歡。

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標題圖片：岡崎市提供