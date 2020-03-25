【賞櫻名勝百選】鳥取 打吹公園

賞櫻名勝百選

Guideto Japan

打吹公園裡盛開著大約4,000棵櫻花，是山陰地方著名的賞櫻名勝。公園內的羽衣池水面上，櫻花倒影顯現出夢幻般的魅力。在賞櫻季節時，地方會舉辦「倉吉春天祭典」，將點亮大約500盞小燈籠。

鳥取縣 打吹公園

櫻花種類： 染井吉野櫻、枝垂櫻等

染井吉野櫻、枝垂櫻等 數量： 大約4,000棵

大約4,000棵 歷年賞花佳期： 3月下旬至4月上旬

3月下旬至4月上旬 開園時間： 全日開放

全日開放 飲食： 欲於園區烤肉者，需使用燒烤專區

欲於園區烤肉者，需使用燒烤專區 門票： 免費

免費 地址： 鳥取縣倉吉市仲之町

鳥取縣倉吉市仲之町 官網： 倉吉觀光資訊

傳說公園所在地的打吹山上，有個天女的故事。有一天，嫁給了凡俗男子的天女找到了飛天用的羽衣。她把羽衣一披在身上，就頓時忘記了在人間發生的所有事情，留下孩子和丈夫返回了天界。打吹公園裡的羽衣池就是因此傳說而得名。據說如果人們想要把過去的失敗和記憶忘掉的話，只要用400日元買一張「解脫紙」，把紙飄浮在水面上，過去就可以和紙一起溶解於水中消失無形。

附近的賞櫻景點

標題圖片：一般社團法人 倉吉觀光MICE協會提供