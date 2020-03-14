【賞櫻名勝百選】山口 吉香公園（錦帶橋）

賞櫻名勝百選

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錦帶橋是代表日本的木造橋，其周邊種植有大約3,000棵櫻花樹。土堤上的櫻花與映照在河面上的櫻花，鋪天蓋地簇擁著錦帶橋，堪稱絕景。在賞花期間還有賞櫻遊船運行。

山口縣 吉香公園（錦帶橋）

櫻花種類： 染井吉野櫻、八重櫻

染井吉野櫻、八重櫻 數量： 大約3,000棵

大約3,000棵 歷年賞花佳期： 3月下旬至4月上旬

3月下旬至4月上旬 開園時間： 8：00〜17：00

8：00〜17：00 門票： 310日元（上橋費用，來回票）

310日元（上橋費用，來回票） 地址： 山口縣岩國市橫山

山口縣岩國市橫山 官網： 錦帶橋 岩國市官網

錦帶橋全長約200公尺，是全世界罕見的五聯（中央的三聯爲拱橋）木造橋，因此世界聞名。 1950年被颱風沖毀後，又重新建起了與以前完全一樣的木造橋。進入二十一世紀後，再次將老朽的木材部分翻修，向人們展示舊日的風貌。除了春季的櫻花外，夏季的煙花和鵜鶘捕魚、秋季的紅葉、冬季的雪景等也都十分迷人。四季變幻多端的大自然吸引觀光客人潮絡繹不絕。

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標題圖片：岩國市觀光振興課提供