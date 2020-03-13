【賞櫻名勝百選】愛媛 松山城（城山公園）
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松山城位於松山市中心，矗立於海拔132米的勝山上，是江戶時代以前所建造的城池，也是「現存12座天守」之一。以染井吉野櫻為中心，公園內栽種著不同花期的各種櫻花，供民眾長時間欣賞。
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愛媛縣 松山城（城山公園）
- 櫻花種類：染井吉野櫻、椿寒櫻、大島櫻等
- 數量：大約200棵
- 歷年賞花佳期：3月下旬至4月上旬
- 開園時間：天守9:00～17:00（空中纜車和吊車8：30～）
- 門票：松山城天守參觀券520日元（空中纜車和吊車往返車票520日元）
- 地址：愛媛縣松山市丸之內1
- 官網：松山城
松山城被列入《日本名城百選》與《美麗的日本歷史風土百選》，是具有代表性的日本美麗城堡之一。旅客可沿著登城道步行登上天守，也可以乘坐空中纜車與吊車，不分老幼皆可輕鬆享受美景。坐在空中纜車上俯瞰腳下的櫻花，是只有在松山城才能享受到的賞花方式。於天守1樓處，另設有試穿盔甲體驗處，可充分享受戰國武將的風采。
標題圖片：松山城綜合事務所提供