【賞櫻名勝百選】愛媛 松山城（城山公園）

賞櫻名勝百選

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松山城位於松山市中心，矗立於海拔132米的勝山上，是江戶時代以前所建造的城池，也是「現存12座天守」之一。以染井吉野櫻為中心，公園內栽種著不同花期的各種櫻花，供民眾長時間欣賞。

愛媛縣 松山城（城山公園）

櫻花種類： 染井吉野櫻、椿寒櫻、大島櫻等

染井吉野櫻、椿寒櫻、大島櫻等 數量： 大約200棵

大約200棵 歷年賞花佳期： 3月下旬至4月上旬

3月下旬至4月上旬 開園時間： 天守9:00～17:00（空中纜車和吊車8：30～）

天守9:00～17:00（空中纜車和吊車8：30～） 門票： 松山城天守參觀券520日元（空中纜車和吊車往返車票520日元）

松山城天守參觀券520日元（空中纜車和吊車往返車票520日元） 地址： 愛媛縣松山市丸之內1

愛媛縣松山市丸之內1 官網： 松山城

松山城被列入《日本名城百選》與《美麗的日本歷史風土百選》，是具有代表性的日本美麗城堡之一。旅客可沿著登城道步行登上天守，也可以乘坐空中纜車與吊車，不分老幼皆可輕鬆享受美景。坐在空中纜車上俯瞰腳下的櫻花，是只有在松山城才能享受到的賞花方式。於天守1樓處，另設有試穿盔甲體驗處，可充分享受戰國武將的風采。

標題圖片：松山城綜合事務所提供