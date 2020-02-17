高檔甜品店的3款「萌斷面」水果三明治
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這一期我們來到創立於1952年的大小甜品老店，位於日本橋茅場町的「Imano Fruits Factory」，為大家介紹幾款廣受歡迎的水果三明治。看到其中有幾款十分中意的款式，我自己都萌生了回家動手嘗試一番的想法。
水果三明治美味的秘訣在於奶油的甜度
「Imano Fruits Factory」是一家人氣甜品店，在百貨公司的地下樓層（日本大型百貨公司一般都把生鮮食品賣場設在地下樓層──譯註）定期設立專櫃，裡面的水果三明治琳瑯滿目，色彩豐富的斷面非常漂亮，令人不禁怦然心動。
一般的甜品店為了降低成本，會採購價格低廉的水果，用於製作水果三明治，而「Imano Fruits Factory」使用的原料是市面上銷售的高檔水果，夏季用芒果和哈密瓜，秋季用「長野紫峰（Nagano Purple）」葡萄和無花果，讓大家可以盡情品嘗當季水果的美味。
經典款「什錦三明治」以當季水果為原料，不同季節選用不同的水果。普通的水果三明治使用3到4種水果原料，有的還在裡面抹上果醬。「Imano Fruits Factory」的法人代表今野州彥介紹說，他們的水果三明治使用了6到7種大塊水果。
「把水果切成小塊或薄片，就品嘗不到水果的美味了。我們店裡的三明治，裡面夾的每一種水果都是切成大塊的，可以細細品味不同水果帶來的口感。結果，呈現出的斷面也給人一種美感，這倒是一個意外之喜。」
這一天的「什錦三明治」使用的原料是草莓、獼猴桃、鳳梨、葡萄柚、柳丁和香蕉。大塊果實甜美鮮爽，香濃的果汁溢滿口腔。價格為時價，有時也會低於500日圓。與購買單個水果相比，價格還是相當公道合理的。秋天可以品嘗到柿子和西洋梨，進入冬季後，還可以品嘗不知火柑橘等柑橘類水果。
11月份熱賣的是以高級葡萄品種「陽光玫瑰」（Shine Muscat）為原料的水果三明治，選用的是外觀精美的大顆粒果實。視不同時期，也會選用岡山縣出產的頂級葡萄品種「晴王」，一串葡萄的市價就在7000日圓以上。因為水果的價格是波動的，所以三明治的定價也是時價（540日圓起價）。
咬上一口，「陽光玫瑰」的一股濃郁香甜在口腔內彌散開來，令人不禁為之一驚。跟麵包片在口感上的搭配也是恰到好處。
從11月下旬開始，每年冬季最受歡迎的是以頂級草莓品種「AMAOU」為原料的水果三明治。這家甜品店憑藉老店獨到的鑒賞力，從市場上特意採購來顆粒圓潤飽滿的優質草莓。這款三明治也是以時價出售，起價為540日圓。
「可以說，我們銷售的所有水果三明治都有一個共通點，就是選用的原料全是上市水果中最高檔的品種。而且我們還注意控制奶油的甜度，盡力讓顧客品嘗到原汁原味的濃郁果香。」（今野州彥）
回家自製「萌斷面」水果三明治
在「Imano Fruits Factory」，我徹底迷上了水果三明治，很想在自家動手嘗試製作斷面超萌的水果三明治。
三明治裡面可以只夾一種水果，但是要製作什錦三明治，就要儘量選擇種類豐富的水果。比如選擇紅葡萄柚、獼猴桃和黃桃等水果，紅黃綠幾種顏色搭配起來，就可以製成色彩豐富、外觀可愛的三明治。
這次嘗試製作的是什錦三明治。我選擇的是水果三明治的首選原料香蕉，以及用於調色的黃桃。與帶皮的白桃相比，罐頭黃桃的顏色更鮮豔，價格也更實惠。為了搭配綠色，我還準備了應季水果「陽光玫瑰」。如果不在意品牌的話，在超市可以買到便宜的品種。
考慮到與裡面水果的搭配，我選擇的是切成8片的主食麵包。有人喜歡保留麵包片邊緣脆皮，那就不妨去皮和留皮兩種各做一些，對比品嘗哪種口感更好。
先將鮮奶油打發至8分，塗抹到麵包上。我根據「Imano Fruits Factory」介紹的做法，比食譜上的白糖用量略少。
接下來把水果擺放在鮮奶油上。希望從麵包片的中間切開後能看到「陽光玫瑰」，所以選擇大小一致的葡萄放在中間。兩側以香蕉固定，使葡萄的位置不會移動。
主食麵包中夾入水果後，用保鮮膜包裹起來放進冰箱裡，冷藏1小時左右。這個步驟的關鍵是，保鮮膜要裹緊，又不要讓麵包片斷裂變形，這樣就可以讓裡面的水果和麵包合為一體了。
然後就可以用菜刀切開了。如果水果放得比較多，可以帶著保鮮膜一起切，這樣就會呈現出非常漂亮的斷面。
水果部分的斷面切得很漂亮，奶油部分有些粘連，效果稍差一些，原因應該是在冰箱裡冷藏得不夠充分。
那麼，在冰箱多放置1小時後再切，效果會怎麼樣呢？
這次生奶油和陽光玫瑰都切出了非常漂亮的斷面。讓鮮奶油充分凝固，切出的斷面才會完整，因此要放入冰箱充分冷藏後再切。這大概是製作「萌斷面」水果三明治的關鍵之所在吧。
秋去冬來，草莓開始上市，大家可以嘗試製作一下草莓三明治。做法簡單，深受孩子們的喜愛，也很適合家庭聚會。
Imano Fruits Factory
- 地址：東京都中央區日本橋茅場町1-4-7（地鐵茅場町站7號出口附近）
- 電話：03-3666-0747
- 營業時間：8:00～20:00（週六10:00～15:00）
- 固定休息日：節假日
- http://imanofruits.pepper.jp/
※內文是2019年11月的資訊。前往購買之前，請先核實最新資訊。
（日文原文刊載於「Tv Tokyo Plus」，見2019年11月2日報導。原文請點擊此處）
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