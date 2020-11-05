【影片聖地巡禮】京都的紅葉名勝，秋色盡染的古都

Guideto Japan

一到秋天，豔麗的紅葉給歷史悠久的寺院和情趣盎然的街道披上了彩裝，日本首屈一指的旅遊勝地京都也迎來最熱鬧的季節。從自古便享有盛名的紅葉勝地永觀堂，到色彩斑斕的世界遺產仁和寺、從橋廊一望紅葉美景的東福寺，再到北野天滿宮的燈光秀，讓我們一起去探訪一下秋日京都的絕美景點。