【影片聖地巡禮】京都的紅葉名勝，秋色盡染的古都
Guideto Japan觀光旅遊
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永觀堂 禪林寺（京都市左京區永觀堂町）
這裡是淨土宗西山禪林寺派的總寺院，自835年創建以來，一直作為「紅葉永觀堂」為人熟知。正式名稱是禪林寺，但廣為人知的還是永觀堂的叫法。位於寺院中心的放生池池畔緋紅的霞衣，釋迦堂後高崗上紅葉簇擁多寶塔的景色，都備受遊客喜愛。
仁和寺（京都府京都市右京區御室大內）
宇多天皇于888年創建的仁和寺，作為「古都京都文化遺產」被收錄到了聯合國教科文組織的世界遺產名錄中。宇多天皇出家後便隱居於此，之後這裡因為都是皇族出家人擔任住持的「門跡寺院」(皇族貴族出家當住持的寺——譯註)，所以也稱為「舊御室御所」。這裡以春天的御室櫻尤其出名，但到了秋天，紅葉裝扮下的金堂和五重塔也讓整個寺院美輪美奐。
南禪寺（京都市左京區南禪寺福地町）
南禪寺是龜山上皇1291年創建的日本第一座敕願禪寺，室町幕府第三代將軍足利義滿將之封為淩駕於京都五山(京都五山為天龍寺、相國寺、建仁寺、東福寺、萬壽寺——譯註)和鐮倉五山(鐮倉五山為建長寺、圓覺寺、壽福寺、淨智寺、淨妙寺——譯註)的特殊寺院。深秋季節，寺院內約300棵楓樹，紅黃輝映，美不勝收，從三門的樓上可以將這番美景盡收眼底。
貴船神社（京都市左京區鞍馬貴船町）
這座貴船神社是遍佈日本的約450處貴船神社的總神社，以求良緣而聞名，佇立在本宮參道石階兩旁的春日燈籠尤其受到遊客的喜愛。這裡有不少絕美景點，從叡山電鐵「貴船口」站到本宮參道的路上，河岸邊有連綿的紅葉，還可從歇腳處龍船閣眺望色彩斑斕的溪穀，以及層林盡染的鞍馬山等。
源光庵（京都府京都市北區鷹峰北鷹峰町）
拜在大燈國師宗峰妙超門下，繼承了臨濟宗大德寺的徹翁義亨，作為自己的隱居之所，於1346年創建了光源庵。正殿的圓形窗戶“悟道窗”和四方形的“迷惘窗”聞名遐邇，一到秋季，兩扇窗戶將庭院的紅葉美景定格下來，構成一幅自然風景畫面。
東福寺（京都市東山區本町）
1236年創建的臨濟宗東福寺派總寺院東福寺，以日本最大規模的伽藍而著稱。這裡有聞名遠近的通天紅葉，2000棵楓樹都變紅後，便可從通天橋和臥雲橋這兩個橋廊眺望洗玉澗溪穀的絕色美景。
神護寺（京都市右京區梅畑高雄町）
空海大師擔任初代主持的神護寺是高野山真言宗的遺跡本山。自古就是有名的紅葉勝地，參道起點處有飛跨清滝川的高雄橋，從這裡開始，兩旁迎接遊客是染上秋色的紅葉。廣闊的寺院內放眼望去，滿眼的紅色和金色相映成趣，從地藏院俯瞰秋天的錦雲溪也是一絕，引得遊客交口稱讚。
北野天滿宮（京都市上京區馬喰町）
以賞梅勝地聞名遐邇的北野天滿宮，秋天則吸引著絡繹不絕的賞楓遊客，熙熙攘攘，熱鬧非凡。天滿宮西側保存下一部分由豐臣秀吉修建的野戰工事「御土居」，這裡的“紅葉苑”裡，種植了大約350棵紅葉樹，還上演定期限時燈光秀。
圖片/視訊：藤井和幸（96BOX）