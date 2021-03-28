欣賞北海道鐵路遺產 Tausyubetsu夢幻橋的四季

欣賞北海道鐵路遺產 Tausyubetsu夢幻橋的四季觀光旅遊 自然環境
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
在北海道大雪山國立公園的糠平湖中，矗立著一座搖搖欲墜的水泥拱橋。它就是近年來作為秘境觀光勝地而聲名鵲起的Tausyubetsu橋。昔日火車曾經呼嘯駛過的鐵路橋，如今被人們稱為「夢幻橋」。
1937年，縱貫北海道十勝地區的原國鐵士幌線為了延長到十勝三股，在跨越音更川的支流Tausyubetsu川上修建了這座橋。但1955年這裡因為用於水力發電的人工湖糠平湖的建設，橋樑一帶沉入了湖底。士幌線的這段區間路線由此被廢除，Tausyubetsu橋也隨之完成了歷史使命。當時的日本剛步入高度經濟發展時期。或許也由於這些歷史原因，沒了用處的橋就被遺忘在了這片人跡罕至的地方，直到現在。
萬般風情的夢幻橋
出於對北海道的熱愛，我從埼玉縣移居至此，拍攝這座橋是從2005年開始的。我在糠平湖附近的溫泉小鎮的旅館裡打工吃住，開始習慣性地去探訪附近的Tausyubetsu橋。當時那裡少有訪客，可謂是人跡罕至，而且相關人士都估計這座橋很快就會坍塌。
慢慢老朽、逐漸變形的夢幻橋。我開始想，既然常去，不如幫它留下些什麼，於是便記錄起了它那隨四季和時辰而不斷變換的身影。在春夏秋冬四季分明的北海道，佇立於東大雪山脈壯麗的自然景觀下的廢墟，本身就是一個獨具特色的拍攝對象。而且，隨著糠平湖的水位變化，每天它都呈現出不同的光景。
坍塌之時逼近
糠平湖為滿足冬季電力需求的增大而蓄水，水位在秋末時節達到最高水準。到了冬季，發電量增加，水位逐漸降低，並在初春降至最低點。一年的水位差有大約30公尺。就這樣，Tausyubetsu橋每年隨著水位的高低，時隱時現。雖然每年多少有所不同，但到了晚秋便完全沉入水中，然後在結了冰的水下迎來寒冬。到了1月，它又從冰層之下展露身姿。因為它總有一段時間完全隱匿了蹤影，所以便有了 「夢幻橋」之名。
全長130公尺，高11公尺。這種規模的水泥建築物每年或沉入水底，或浮出水面後經受風吹雨打暴曬，為其帶來不可估量的損傷。而且，它位於北海道的內陸地區，冬季最低氣溫低於零下25度。滲入水泥內部的水結冰膨脹，覆蓋在水面上的厚厚冰層不斷侵蝕橋體表面。在如此嚴酷的環境下，這座廢棄的鐵路橋經歷了半個多世紀的風霜，如今依然佇立在北海道的大地。
變成廢橋後，光陰飛逝六十餘年。人們早就在說「快（塌）了」，確實，大限將至。
拍攝、撰文：岩崎量示
標題圖片：3月的Tausyubetsu夢幻橋全景。整個冬天都沒在水底的橋體逐漸浮出冰面
*Tausyubetsu橋（Tausyubetsu Bridge）旅遊
「NPO法人 東大雪自然導遊中心」有預約制的收費旅遊專案。預約狀況可在該中心官網確認。附近是野生棕熊的棲息地，初訪者建議跟團。