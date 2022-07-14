（圖片）都市之夜，霓虹燈的今昔和時代記憶

享樂和悲哀，夢想和欲望...點亮城市夜晚的霓虹燈，也映照出人們的七情六欲和時代記憶。本文將為你介紹攝影師鏡頭下的這些懷舊景觀。

漸逝的霓虹招牌 我被霓虹招牌閃爍下的風景所吸引，從2019年秋天開始，花了兩年的時間穿行於東京周邊的不夜城，並將那些獨特而誘人的景觀攝入鏡頭。

壽司店馬太郎，東京都品川區東五反田

新秋葉原中心，二手智慧手機和電腦商店鱗次櫛比，東京都千代田區西神田

Boogie Café ，神奈川縣橫濱市中區本牧間門 隨著低成本的LED的普及，大概從15年前起，霓虹燈招牌從全國各地迅速消失了蹤影...我之所以開始注意到霓虹燈，就是因為聽說了這個情況。於是我嘗試著在東京城裡逛了一圈，發現街上掛著霓虹燈招牌的商店比我想像的還少，記憶中的霓虹燈招牌，很多都在不知不覺中被LED所取代了。

柏青哥店Minami會館，東京都世田谷區北澤 在東京，閃爍著霓虹燈招牌的，大多是居酒屋、酒吧、餐廳、烤肉店、柏青哥店、遊戲中心、風俗店、三溫暖/溫泉/澡堂等洗浴設施、精品服飾店、現場音樂表演場所等。而如今，柏青哥店、遊戲中心以及店鋪型的風俗店，無論有無霓虹燈，其數量都在減少。主要中轉車站周邊和首都高速公路沿線高樓屋頂上雖然還殘留著一些大企業的霓虹燈廣告，但越來越多地在被LED所取代。

友都八喜 新宿西口總店，東京都新宿區西新宿

柏青哥店Minami（2021年1月31日 關店），東京都港區六本木

堂吉訶德 新宿店，東京都新宿區大久保

女性時裝店♯FR2梅，東京都澀谷區神宮前 時代洪流奔騰不息，夜東京的景致在切實地發生著變化。地震後電力短缺，政府出臺政策推動LED普及，隨後，大型霓虹燈幾乎從東京街頭消失了蹤影。如今倖存下來的，大多都是一些相對小規模的店鋪的霓虹燈招牌。

炭火烤肉店大將軍，神奈川縣川崎市川崎區小川町

中餐餐廳韭菜萬頭，東京都福生市福生 據說霓虹燈如果維護保養得當，壽命長達15年，有些甚至近30年都不出故障。東京至今依舊霓虹閃爍的店鋪，大多開張營業都近20年了，也不乏有深受都當地人喜愛的店家——這是開始此次拍攝後給我的印象。這些店鋪的霓虹燈，好用色彩豔麗、個性濃烈，往往非常張揚惹眼。這些招牌，不僅用漢字，還用平假名、片假名、數位、字母和圖案等，表現形式豐富多彩，讓我感到它們在世界上也是獨具特色的。

小酒館酒藏力 大宮西口店，埼玉縣埼玉市大宮區櫻木町

烤肉餐廳三寶苑，東京都中野區野方

可麗餅店Santa Monica 原宿店，東京都澀谷區神宮前

融入匠人情懷的溫暖之光 當霓虹燈閃耀的風景在腦海中浮現，一種懷舊之情油然而生，勾起心中一抹鄉愁，思緒萬千，五味雜陳。我原先以為這是在記憶中不斷醞釀發酵的各種體驗，與城市夜色中的濃密氣氛結合之後在腦子裡形成的。但是隨著調查的深入，我發現原來霓虹燈光線的質感本身就能引發這樣的情緒。 霓虹燈招牌是擁有熟練技術的工匠一根一根手工製作而成的，可謂是手寫的玻璃文字。用噴燈加熱玻璃管，吹入空氣，施加適當壓力，同時將霓虹燈管彎曲成各種想要的形狀。然後，按照各種顏色的需要，在燈管裡注入氖氣、氬氣等不同的氣體，設置電極，給塗裝好的玻璃管通電，這樣就可以發出各色光芒。要打造一塊表現商店名稱的招牌，需要花時間耐心地逐字製作。霓虹燈發出的光芒總讓人感受到一種溫暖，或許就是因為人們從中感受到了工匠的情懷。

Aoi Neon株式會社的霓虹燈師傅橫山幸宜。他從十幾歲入行，是一位打造了大型廣告塔、招牌等眾多的霓虹燈招牌「霓虹燈大師」（公益社團法人日本霓虹燈協會認定） LED的燈光是直射光，比較刺眼，其光線質感總讓人感到比較硬。而霓虹燈的光是在玻璃管中向四周擴散出去的，它將周圍的一切都溫柔地擁入懷中。如此放射的光芒，不僅僅是招牌在發光，它還柔和地照亮了牆面、道路以及走過那裡的行人。這與LED照明的空間有著顯著的不同。