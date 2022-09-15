（圖片）明治村：日本近代化文化遺產的寶庫

明治時期是日本打開窗戶看世界，奠定近代日本基礎的時代。誕生於這一時代、具有歷史價值的近代建築現在被專門轉移保存到了明治村博物館。

歷史建築拯救計畫的成果 明治村博物館於1965年3月對外開放，是日本最大規模的戶外博物館，保存陳列著奠定日本近代化基礎的明治時期的建築及歷史資料。 1940年，建築師谷口吉郎親眼目睹了日本文明開化的象徵「鹿鳴館」因老化而被拆除的場景，由此開啟了明治村的歷史。後來谷口成為第一任館長。生於明治時期，這一時代的建築不能傳諸後世，遺憾之餘，他的內心萌生了一個想法：將那些面臨拆除「命運」的明治建築遷至他處保存並向社會開放，作為「禮物」留給後人。

1940年拆除的鹿鳴館（左）和建築師谷口吉郎 鹿鳴館被拆除大約20年後的一天，谷口在舊制高校同學會上向各位友人熱切地表達了自己的願望：「我想把明治時期的建築留給後世。」當時名古屋鐵道的副社長、後來成為社長和董事長的土川元夫對此表示贊同。從那天起，谷口和土川就開始了明治村的籌建活動。每當聽到優良的明治建築即將被拆除，由建築史專家組成的建築委員會成員就會像救助急診病人的急救車一般奔赴現場。 他們當時搶救出了北至北海道、南至京都的15棟建築，並轉移到名古屋鐵道所有的愛知縣犬山市入鹿池（面積50公頃）湖畔，為每棟建築都進行了與其風格相符的景觀美化。1965年3月18日，明治村博物館正式對外開放。

明治村開放儀式

轉移的64處建築中，11處成為重要無形文化遺產 明治村對外開放後，明治建築的拯救工作繼續馬不停蹄地進行，到10年後的1975年，展區面積擴大至100公頃，轉移的建築有40多棟。當時正處於經濟高速發展的鼎盛期，許多優良的明治建築在天災和二戰的戰火中倖存，卻遭遇了因道路擴建帶來的拆除危機，明治村的拯救活動使得這些建築的風貌得以保存到現代。 目前轉移的建築共有64處。包括教堂、縣政府大樓、租界地住宅、商鋪、學校、燈塔等各種類型，建築舊址所在地不僅涵蓋日本國內，還涉及夏威夷、西雅圖、巴西等日本人的海外移民地。其中有11處移至明治村後被指定為「重要文化遺產」。1968年，在明治百年熱潮的加倍效應下，來館人數突破150萬人。明治村的存在促進了日本各地近代建築的保存和利用工作的開展，對區域文化遺產價值的再發現也將起到推動作用。

愛知縣犬山市100公頃的丘陵地帶散佈著明治時期的建築 佐藤榮作首相即刻答覆，建築遺產傳諸後世 在明治村眾多歷史建築中，人氣最高的要數「帝國飯店中央玄關」。該飯店由20世紀美國建築大師Frank Lloyd Wright設計，1923年9月1日竣工。不巧的是，在落成宴會開始的1小時前遭遇關東大地震。幸好建築只是輕微受損，後來成為眾多災民的避難場所。在之後很長一段時間內，它作為接待國賓的飯店以及Wright的傑出作品，獲得了國內外的多方美譽。 然而，到了上世紀60年代後期，日益增加的入住者讓飯店應接不暇，再加上建築的不斷老化，飯店方面不顧眾人希望將20世紀的著名建築留諸後世的呼聲，決定拆除舊樓，建造新樓。但是，1967年佐藤榮作首相結束了日美首腦會談，在回國後的記者會上，一位美國記者問到「帝國飯店怎麼處理」，他當場回答「轉移到明治村」。就這樣，舊樓的搬遷便確定下來。雖然只有中央玄關部分，但佐藤首相的即刻答覆還是讓寶貴的建築遺產得以傳諸後世。

1923年建於東京日比谷的帝國飯店中央玄關 內部空間由被譽為「光影魔術師」的Wright操刀設計，以愛知縣常滑燒製的磚塊和紅陶、栃木縣出產的大谷石構築而成，因季節、天氣和時間的不同而呈現出不同風情。

帝國飯店的大堂 此外，出於傳承明治文化的考量，明治文豪森鷗外和夏目漱石在不同時期居住過的「森鷗外、夏目漱石住宅」也從東京千馱木遷移至此。這座日式居所雅致舒適，森鷗外在這裡寫下了德國留學三部曲之一的《信使》，夏目漱石完成了處女作《我是貓》，可謂文學史上的重要建築。

森鷗外、夏目漱石住宅，1887年左右建於東京都文京區千馱木

讓人誤認為西式建築的殖民地風格建築 轉移到明治村的建築中也有一些殖民地風格的建築，日本人很容易誤認為是西式建築。比如屬於東南亞殖民地建築流派的「三重縣廳舍」和「東山梨郡役所」（均為重要文化遺產）。這些建築正面都有陽臺環繞，可避免強烈的陽光直射室內。採用獨具特色的木紋漆施工工藝，以漆料描繪出木紋效果的門窗框，由日本木匠參考橫濱和築地的租借地建築設計而成。東山梨郡役所雖為木結構建築，但設計頗具創意，轉角處以灰泥塗層加固，建成石砌外牆的效果，天花板以日本傳統花鳥風月圖案裝飾，粉刷工藝非常出色。

1879年建造於三重縣津市的三重縣廳舍

1885年建於山梨縣山梨市的東山梨郡役所 西鄉從道宅邸（重要文化遺產）的特點是建有凸出的半圓形陽臺，新大陸美國的法屬殖民地路易斯安那州的影響隨處可見。

1880年建於東京都目黒區上目黑的西鄉從道宅邸。西鄉從道是西鄉隆盛的弟弟

西鄉宅邸的餐廳 魅力十足的明治時期日式建築 明治時代，西式建築的影響引人注目，木匠的工藝水準也登峰造極。名古屋商人的「東松家住宅」（重要文化遺產）外觀樸實無華，可一旦踏入室內，就能窺見其精湛的建築工藝。室內天井貫通3樓，2樓的走廊建成茶庭風格，盡頭是茶室，3樓為樓中樓式建築，最裡面有反映主人趣味的閒靜房間，不愧為體現「茶在名古屋」的建築。室內裝飾並不局限於茶人趣味，設有從油商向銀行業轉型時設置的防盜措施，為提高生活品質，還在採光和通風上進行了精心設計，將房屋的功能性與茶道趣味相結合，令人驚歎。

建於名古屋市的東松家住宅歷經數次擴建和改建，1901年形成現在的風貌

東松家住宅的室內天井貫通3樓