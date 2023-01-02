【Photos】琉球兔：棲息於世界自然遺產之島的至寶

有許許多多的動植物、鳥類等特有種棲息在奄美大島、德之島上，其中有「活化石」之稱的琉球兔（又名奄美短耳兔）就是極具代表性的存在。本文將介紹住在奄美大島、近40年與牠們近距離接觸的攝影師在鏡頭下所捕捉到的神祕生態。

改變人生的邂逅 之所以強烈意識到琉球兔的存在，契機是世界自然基金會（WWF）總裁愛丁堡公爵菲利普親王（英國女王伊莉莎白二世的夫婿）於1984年10月蒞臨奄美大島。據說目的是為了親眼目睹琉球兔，當時的報導指出菲利浦親王回國前曾表示：「希望今後也能夠持續守護這片世界上稀有原始兔的棲息環境」，而我也是那個時候才知道牠在1921年作為珍貴動物被指定為國家天然紀念物第1號。 琉球兔到底是多麼厲害的生物？我一定要親眼看看。86年夏天，我開車行駛在林道上，晚上與家人一同沿著山脊往前開，道路崎嶇不平，大概不到一個小時，就看到林道正中央出現一團黑色物體，眼睛閃著紅寶石般的光芒。我下車緩緩走進查看，一隻褐色兔子就孤零零地佇立在那裡。「是琉球兔！」我不禁大叫出來，並且全身起雞皮疙瘩，至今仍然無法忘記，真是令人震撼的一段邂逅。

探索裹著神秘面紗的生態 當時，從東京「U-Turn」（返鄉）回到奄美大島已經超過6年，作為攝影師卻完全找不到拍攝主題，我對在故鄉的生活失去信心，每天過得悶悶不樂。但是自那個夏天的邂逅以來，我彷彿對琉球兔著了魔般，開始了與森林為伍的日子。 傳說奄美的森林裡住著妖怪「水蝹」，加上含劇毒的毒蛇令人恐懼，那個時代根本沒有人敢在晚上進入森林裡。雖然知道有兔子住在岩洞或土穴裡，短耳且腳短，毛色呈茶褐色，入夜後會出現在林間道路上，但是幾乎沒有什麼相關調査和研究。因為是夜行性動物，牠的生態一直以來都裹著神秘面紗。 不諳動物拍攝技巧的我只好一步步去摸索、挑戰，我說服自己就當作是畢生志業，與琉球兔一起相處下去，而一開始追蹤之後，就更想要解開牠們的生態之謎。於是，在最初的邂逅之後過了半年， 12月終於發現了巢穴。 在反覆嘗試之後，87年1月9日首度成功拍攝到野黑兔從巢穴出來的模樣，一旦捕捉到走出巢穴的模樣，接下來就更想要知道牠們的生活樣貌，腦海中湧現出這種強烈的念頭。牠們每天是怎麼生活的？是如何育兒？我一面抱持這樣的疑問，不斷地往森林深處走去，深入廣闊蒼鬱的亞熱帶密林，此地棲息著隨著四季變化、形形色色的動植物，是我前所未見的世界。

世界上首度成功拍到育兒畫面 如此日復一日地接受森林的洗禮，我的五感也變得越來越敏銳，到了1996年秋天，我在森林的斜坡發現了像是有人推砌土牆的痕跡。我從對森林瞭若指掌的耆老口中，立刻知道這是琉球兔的育兒巢穴。 為了揭開琉球兔如何育兒的神秘面紗，我花了兩個月的時間，一直守在森林裡跟拍，成功拍攝到母兔一連串的育兒行為，解開了生態之謎。 一到秋天，有別於自己的巢穴，母兔會另外挖一個育兒專用的巢穴生產，生產完後，離開時會把穴口蓋住。然後，每兩天一次會在夜裡回來，把蓋住的巢穴打開，於是幼兔像是等待已久般，從穴裡出來，開始吸吮母兔的乳汁。哺乳時間約2分鐘。結束之後，母兔會花上20分鐘左右細心地把巢穴入口蓋住後，再回到自己的巢穴。母兔會重複這樣的行為，為時40天，之後再把成長的幼兔帶回自己的巢穴。 98年12月，我用影像記錄下琉球兔的真實育兒情形，影片和照片傳到了世界各地，而這也是讓奄美大島一舉揚名國際的瞬間。之後，雜誌《BBC Wildlife》或《國家地理》等多數的海外媒體也爭相報導，作為國際論文也被刊登在學會誌上面。