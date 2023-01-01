【Photos】奄美大島和德之島：自太古倖存至今的動植物樂園

眾多珍稀原生物種的棲息地奄美大島和德之島，2021年7月世界自然遺產申遺成功。作為生活在奄美大島，追逐豐富森林生態的攝影師，著者將為我們展現只能在這些島嶼看到的動植物的多樣風情。

棲息著與大陸相連時代的眾多原生物種

2021年7月，奄美大島和德之島，與沖繩島北部、西表島一起登錄世界自然遺產。是日本國內第5個世界自然遺產。對於一直參與奄美自然保護的人來說，可謂是夙願成真的喜事一件。

一般認為，這些島嶼最初與歐亞大陸相連，後來分離，於是有了現在的樣子。因此，這裡生息的許多原生動植物都是與大陸相連時代的活化石。其代表選手，非琉球兔（又名奄美短耳兔）莫屬。我自1986年夏天邂逅了這種小生靈後，就一直追蹤它們的生態。

說來慚愧，剛開始搞攝影的時候，本地動物從哺乳類到野鳥、兩棲類、爬蟲類、昆蟲，我這個本地人幾乎都叫不出名字來。自從追尋琉球兔踏入叢林，邂逅在這些島嶼上生息的各類動物之後，我才開始一點點地惡補起了它們的生態知識。

在往來叢林的過程中，我心底漸漸湧起了許多疑問：為什麼原生物種這麼多？它們是從哪裡來的？為何能保留太古的姿態生存至今？然後，我開始意識到想要解開這些謎團，就必須更深入地了解奄美的大自然。森林肯定還有另一面的真實是我從未見過的。如果不定睛凝視這片森林中不斷上演的生命循環，可能什麼也看不到。攝影也是一種與時間為伴，不斷發現四季各異大自然的行為。

始自太古的大自然

春天，3月初溫暖的南風吹來，帶來大量降雨，滋潤森林大地。沉睡在土中的昆蟲睜開了眼，植物發芽，鮮花盛開。昆蟲吸食花蜜，幫助授粉。野鳥則用昆蟲的幼蟲哺育下一代。同時，從南面一路渡島而來的候鳥在森林和灘塗歇腳，補充營養後繼續北向。

從5月上旬入梅，到6月末是森林最為繁忙的時節。在以原矛頭蝮為頂點的食物鏈中，生存競爭不斷上演，各種生物不斷生長。如果不儲備營養，茁壯發育，想要熬過這裡悶濕的夏季，又談何容易？

夏天，野生蘭花怒放，蟬鳴響徹山林。南來的野鳥忙著繁育後代，而海裡，珊瑚和海龜迎來產卵期。

9月上旬，金風送爽，候鳥自北南下而來，在森林和灘塗消除長途跋涉帶來的疲憊，補充營養。留在這些島嶼越冬的野鳥也極多。這時，琉球兔開始辛勤地挖洞築巢，忙忙碌碌準備繁育後代。

11月，山野裡秋花綻放，錐栗等果實從枝頭墜落，森林迎來豐收的季節。琉球兔進入生育季，大約40天後將幼崽帶回自己的巢穴，教授它們大森林的生存方式。

冬天，12月左右，只在奄美大島部分河流生息的琉球香魚進入產卵季。也是從這時起，能夠看到從北部海域前來繁育後代的座頭鯨帶著幼崽在海島周圍遊來遊去。開春後，它們就要踏上前往北部海域的旅途了。

近距離追蹤琉球兔36年，讓我了解到，在奄美大島和德之島，多樣的動植物一直生存在這個你中有我我中有你的閉環生態中。在這裡，源自太古時代綿延至此的生命的法則如今依然周而復始，生生不息。

奄美大島、德之島的概況

奄美大島和德之島都屬於奄美群島，位於鹿兒島市西南方向370-560km的海域。亞熱帶海洋性氣候，森林年間降水3000mm，孕育了多樣的生物群落。奄美大島面積812.35km²，最高峰為湯灣嶽。德之島面積247.85km²，最高峰為井之川嶽。

攝影、撰文：浜田太

標題圖片：奄美大島北部的西原半島。到周圍有珊瑚礁環繞，森林一直延伸到海邊