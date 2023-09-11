（視訊）生命之液：大西勳與大子採漆

人間國寶大西勳，是一位對作品細節一絲不苟的漆藝家，即便是塗料漆，他也只用品質最上等的大子漆。將漆的原液調製成表層上漆用的「色漆」，全部程序均獨自完成。讓我們跟隨視訊，一起來了解盛夏裡採漆的情形，以及大西先生的創作過程。

大西勳是髹漆工藝的重要非物質文化遺產傳承人，在日本被稱作「人間國寶」。「髹漆」的「髹」意為「用毛刷塗刷」，這種漆工技法不同於螺鈿（在漆器上鑲嵌貝殼薄片的技法）和蒔繪（塗漆後撒上金粉的技法）等工藝，以刷漆為主，沒有附加裝飾。大西在刷漆時，使用的是被譽為日本之最的大子漆。

採漆的第一步是在樹皮上橫向切出一道深度約5mm的切口。然後在其上方隔開一點距離再切出一道略長一點的切口。漆樹為了修復傷口會分泌樹汁。一滴一滴刮取下來的這種汁液就是漆的原液。從下方算起到第3、4道切口為止的樹汁是不採集的，因為這樣會使汁液分泌變得不暢。從第5道切口開始，就用刮刀挖取滲出的汁液，放入漆桶裡。



在樹皮上割出傷口，採集傷口處滲出的汁液

採漆活動每年6月上旬開始，10月末結束。7月上旬以前的汁液叫「初漆」，用於打磨光澤的最後一道程序「呂色磨」。7月中旬到8月中旬之間的盛夏時節採集的汁液叫「盛漆」， 在大子漆中亦被視為極品。大西在最後的精加工階段用於塗刷器物表層的，就是這種透明度極高的珍貴材料。視訊仲介紹了刮取「盛漆」的情形。之後採集的樹汁汁液叫「遲漆」「裏目漆」，用做打底漆或中間塗層用漆。

大西要花費2到3年時間來靜置採漆工送來的漆原液。在此期間，隨著原液中的水分一點一點地蒸發，漆液黏度變得越來越大。然後，選擇夏季最炎熱的晴天，將靜置後的漆倒入大木盆裡，在攝氏40度左右的炙熱陽光下曝曬，並用巨大的攪拌棒攪拌一整天。通過這樣的程序，將沉澱的漆均勻擴散，進一步揮發水分。通常，這些精製程序都是在煉漆廠完成的，但大西則全部都親力親為。

之後，在精製的漆裡加入紅或綠等顏料，用刮板或木棍揉壓，調製成「色漆」。為了讓顏料進一步融合到漆中，還需要靜置數日，再用和紙濾除雜質。經過諸多步驟，用在打底漆、中層漆之後的表層塗漆「色漆」就完成了。



用木棒揉壓，以使顏料均勻分佈，製成色漆

在漆器產地，一般都使用管裝的市銷色漆製作漆器，親手將原液一步一步製成色漆的漆藝家是極其罕見的。大西堅持認為：「雖然我被稱作『人間國寶』，但自己終究是職人。」「我始終牢記在心的一點，就是不能把任何事情都交給別人，每一道程序都要自己精心地去完成。」

全身心地認真面對從漆樹上一滴滴擠出的珍貴的「生命之液」。正是這種職人精神，讓大西成為了人間國寶。

（文內省略敬稱）



大西勳的漆藝作品。除了漆以外，大西還親手製作漆器的底胎。在漆器產地，底胎是分工製作出來的，而大西則全都自己一人完成。這一程序採用了「曲輪技法」，將大約100個薄木板彎曲並一圈一圈層疊起來。一般底胎製作使用的是被稱為「指物」（用木板拼接組裝製作）或「挽物」（用陶輪旋拉加工製作）的方法，而大西通過曲輪技法製成的作品，木材的呼吸更加順暢，使用壽命可達數百年之久。

採訪、撰文：近藤久嗣（nippon.com編輯部）

視訊、攝影：乙咩海太

標題圖片：大西勳在用大子漆塗刷表層