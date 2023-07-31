【Photos】神靈降臨日本各地的節慶活動，攝影家芳賀日向鏡頭下的幸福時刻

足跡遍佈全世界，感受節慶活動給人帶來的幸福

到目前為止，我已經走遍了日本47個都道府縣，遊歷了48個國家，拍攝各地的節慶活動。從父親開始經營，如今交到我手上的芳賀圖書館中，共保存著1500多個節慶活動或狂歡節的照片30多萬張。

我的父親芳賀日出男是一名民俗攝影家，他以日本的節慶活動，特別是將一年一度在固定時間降臨人間的「來訪神」作為自己畢生的拍攝主題，一直堅持了70年。原本我並未把攝影當做自己的志向，20多歲的時候我留美學習文化人類學。之所以轉向攝影，契機是1981年留學期間我在墨西哥猶加敦半島上遇到的農村節慶活動。

當時，我作為教授的助手，在瑪雅文明遺跡挖掘中做協助工作。遺跡周邊的村落民居樸素，人們過著似乎幾百年未曾改變的平靜生活。但是一到夜晚，熱鬧的音樂聲響起，村裡的人們都穿上雪白的衣服，一邊轉圈一邊跳舞。看著他們快樂的表情，我不禁怦然：「啊，原來這小小村落的節慶活動凝聚著他們的幸福啊！」

按照日本民俗學的說法，「日常」的日子為「褻（ke）」，舉行節慶活動等「非日常」的日子為「晴（hare）」。當時的我第一次感受到二者的巨大差距並為之震驚。以這段經歷為契機，我決定遍訪世界各地，將節慶活動帶給人們的幸福時刻都收進自己的鏡頭。我的最終目標是拍齊世界五大洲的狂歡節，因為那是「晴」之巔峰，無論怎麼鬧騰都是被允許的。



德國狂歡節上的「鬼」。身著傳統服裝、頭戴假面的人們在街上遊行

給我留下特別深刻印象的是我最後拜訪的里約熱內盧狂歡節，它是號稱世界上規模最大的慶典。數萬人跳著森巴，緩緩地行進在長800米的狂歡節會場，如海浪般湧來。他們的肌膚散發出的愛、欲望、希望、悲傷、不安形成巨大的能量，與激昂的森巴音樂一起，震撼著我的心靈。我真切感受到他們在過去的一年中忍受著各種各樣的事情，直到這無上幸福的一天全部爆發了出來。

在環遊世界的過程中，我發現在世界上占大多數的一神教國家中，節日慶典往往可以分為若干種類型，並且我開始明白了「這種歡慶活動會讓這裡的人們沉浸在幸福之中」。