【Photos】神靈降臨日本各地的節慶活動，攝影家芳賀日向鏡頭下的幸福時刻

【Photos】神靈降臨日本各地的節慶活動，攝影家芳賀日向鏡頭下的幸福時刻觀光旅遊 文化 歷史
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足跡遍佈全世界，感受節慶活動給人帶來的幸福
到目前為止，我已經走遍了日本47個都道府縣，遊歷了48個國家，拍攝各地的節慶活動。從父親開始經營，如今交到我手上的芳賀圖書館中，共保存著1500多個節慶活動或狂歡節的照片30多萬張。
我的父親芳賀日出男是一名民俗攝影家，他以日本的節慶活動，特別是將一年一度在固定時間降臨人間的「來訪神」作為自己畢生的拍攝主題，一直堅持了70年。原本我並未把攝影當做自己的志向，20多歲的時候我留美學習文化人類學。之所以轉向攝影，契機是1981年留學期間我在墨西哥猶加敦半島上遇到的農村節慶活動。
當時，我作為教授的助手，在瑪雅文明遺跡挖掘中做協助工作。遺跡周邊的村落民居樸素，人們過著似乎幾百年未曾改變的平靜生活。但是一到夜晚，熱鬧的音樂聲響起，村裡的人們都穿上雪白的衣服，一邊轉圈一邊跳舞。看著他們快樂的表情，我不禁怦然：「啊，原來這小小村落的節慶活動凝聚著他們的幸福啊！」
按照日本民俗學的說法，「日常」的日子為「褻（ke）」，舉行節慶活動等「非日常」的日子為「晴（hare）」。當時的我第一次感受到二者的巨大差距並為之震驚。以這段經歷為契機，我決定遍訪世界各地，將節慶活動帶給人們的幸福時刻都收進自己的鏡頭。我的最終目標是拍齊世界五大洲的狂歡節，因為那是「晴」之巔峰，無論怎麼鬧騰都是被允許的。
給我留下特別深刻印象的是我最後拜訪的里約熱內盧狂歡節，它是號稱世界上規模最大的慶典。數萬人跳著森巴，緩緩地行進在長800米的狂歡節會場，如海浪般湧來。他們的肌膚散發出的愛、欲望、希望、悲傷、不安形成巨大的能量，與激昂的森巴音樂一起，震撼著我的心靈。我真切感受到他們在過去的一年中忍受著各種各樣的事情，直到這無上幸福的一天全部爆發了出來。
在環遊世界的過程中，我發現在世界上占大多數的一神教國家中，節日慶典往往可以分為若干種類型，並且我開始明白了「這種歡慶活動會讓這裡的人們沉浸在幸福之中」。
日本各地的節慶活動，神的多樣化和包容性
為了舉辦「世界的狂歡節」攝影展，我2007年回國後正式開始拍攝日本各地的節慶活動。
令我感到吃驚的是，在日本的節慶活動中，神靈可謂是四處降臨。除了神轎，神也會降臨在巨石、大樹、稻田、紙做的御幣或花朵甚至人的身體上。由於種類過於豐富，很難像其他國家一樣劃分出若干類型來。
神降臨在臉上帶妝、身著盛裝的幼兒身上，這樣的節慶活動讓法國記者犯了難：「這麼多神在孩子身上附體，我該怎麼報導才能把這種情形傳達給法國人呢？在我們國家，這種情況下驅魔師該登場了…」
在日本，除了定居在某地或神社的神之外，還有不同季節來訪的神，於是人們隨著四季變化舉辦各種節慶活動。初春時，日本各地都會舉辦迎接稻田精靈「田之神」的儀式。換做其他國家，應該會在神出現的地方建造神殿或寺院，供奉數百年吧。
日本節慶活動的數量應該是全世界最多。在神社向公眾開放的活動中，就有慶祝正月和季節變換的定例活動，還有大型的祭祀活動等。如果按「神社本廳」註冊的8萬家神社來計算，那麼每年的活動至少超過30萬場。再加上神社內部每月舉辦的月度祭、民間信仰相關的活動、市町村的觀光節、寺廟的法會等，數量之多令人無法想像。
由於日本是島國，外國文化流入的進程比較緩慢，日本因此孕育出自己獨特的、極具包容性的信仰文化。以萬物皆神的泛靈論為基礎，除了自古以來的八百萬神明，日本人還信奉來自大陸的佛教。因為祭祀的對象太多，為了取悅神靈而舉辦的祈禱活動和表演的種類也增多了。與眾多一神教國家相比，日本的背景大不相同。
例如，以基督教為國教的古羅馬帝國否定一切異教諸神。但是，由於民間自古傳承的信仰根深蒂固，於是保留了慶祝春天的農耕儀式。復活節前的狂歡節便由此而來，對各地的民間信仰都產生了影響。德國黑森林裡像鬼一樣的精靈，只有在這一天才能出來喧鬧；安地斯的山神Diablo變成了惡魔，若在狂歡節那天之後出現，就會被侍奉基督的天使埋葬。
在各國語言中，「鬼」這個詞大多是「惡魔」的意思，但在日本也指生剝鬼這種善鬼。看到慶祝神與神之間交合、結婚、幽會等浪漫的活動時，不禁驚歎日本眾神是何其包容。在泛靈論的背景下，日本誕生了豐富多彩的節慶活動，形成了對日本人來說不可或缺、四季各異的生活節奏。
災難中讓人備感節慶活動的意義
2011年3月11日的東日本大地震造成了巨大的災害，也讓我對節慶活動的看法發生了轉變。平靜的日常生活受到威脅，日本所有人都進入了自我約束的狀態。我也做好了一段時間內無法拍攝各種節慶活動的心理準備。但很快，以青森縣八戶市的八戶三社大祭為首，東北各地區都毅然宣佈繼續舉辦夏季節慶活動。據說災區的人們是抱著復興的祈願來舉辦節慶活動的。在身為攝影家的使命感驅使下，7月到8月我奔赴當地進行了拍攝。
街容街貌都發生了改變的災區，熱心舉辦傳統節慶活動的人們——我的使命就是將眼前這種慢慢恢復元氣的一切收進自己的鏡頭，展示給那些掛念自己故鄉的人們。節慶活動是維繫人們與故鄉之間的情誼，各地舉辦的節慶活動由點成線，最終將整個日本都連接在一起。
2020年3月，疫情暴發，全日本再次進入自我約束的狀態，各地的節慶活動中斷。到了第3年，擔心傳承危矣的呼聲增強，是毅然舉辦，還是選擇中止，各地都為此而苦惱。雖然規模縮小了，但各地的節慶活動陸續重啟。我也接連收到了 「雖然活動只有當地人參加，您要不要來記錄一下」這樣的邀請。
一度連與他人接觸都要克制的「新日常」成為歷史，我們終於重新迎來了「晴」的日子。人們明快的表情讓我聯想到狂歡節的釋放感。我意識到，節慶活動原本就不是為了招攬觀光客，而是為了將鄉土鄉情傳承到下一代人手中。
另一方面，由於人口稀少和老齡化，不少極限村落已經沒有力量繼續舉辦節慶活動了。即便如此，那些離開家鄉的年輕人或者新搬遷而來的人們與當地的原住民一道，給傳統的節慶活動注入新的力量，這樣的情形也是存在的。節慶活動讓故鄉與人融為一體，有力地激發出地區的活力。正是這樣的情誼讓眾多日本人感受到了幸福。
只要有人需要節慶活動帶來的這份幸福，就不能讓其失去多樣性。我也會繼續用攝影的方式支援各種節慶活動舉辦下去。
※括弧中標注的節慶活動日期為歷年的計畫舉辦日期
攝影、撰文：芳賀日向
標題圖片：日吉大社山王祭的神轎儀式