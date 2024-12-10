【Photos】火山造就的北海道四季山嶽美景

【Photos】火山造就的北海道四季山嶽美景自然環境 觀光旅遊
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北海道的群山與日本阿爾卑斯山脈相比，平均海拔低約1000公尺，即使是最高峰旭嶽也只有2291公尺，因此不需要非常高超的攀登技術。然而隆冬時節，由於日照時間短，山上的溫度可降至零下40度左右。此外，一旦大型低氣壓來襲，惡劣天氣開始，暴風雪持續近10天的情況也不少見。由於緯度較高，冬季季風導致大量積雪，白茫茫的山脈猶如極地的冰川世界。這就要求登山者必須有堅韌的意志力，才能挺過無盡的暴風雪。登山者需要設計較為從容的行程，並為此攜帶所需的食物和燃料，如此想來，要攀登北海道冬季雪山實可謂「艱苦卓絕」。
除7、8月的短暫夏季外，攀登北海道的山脈絕非易事。因此，直至最近，北海道內陸的山嶽不大為普通登山者所關注，鮮少有人向大眾介紹其全貌。
最高峰——大雪山脈旭嶽
大雪山是聳立於北海道中部的群山的總稱，其中，海拔2291公尺的主峰旭嶽是北海道的最高峰。由於位於複合火山群中，在我看來，與其說它山峰高聳，其實更像是一片廣闊的熔岩臺地。
我第一次進入大雪山脈是在1971年7月，是與我的攝影老師田淵行男同行而往的。那次，我們的目的是以白雲岳（2230公尺）的石室為基地開展高山蝶類的生態研究，儘管停留了一個多星期，但並沒有去旭嶽。
說實話，當時，在廣闊的天地之間，我失去了登上最高峰的那個小山頂的欲望。儘管徒步前往需要2、3小時，但作為一個登山愛好者，不知為何我卻產生了一種羞恥。也許是因為廣袤無垠的大雪山脈給人的感覺更像高原而非山脈。在這片高原狀的隆起中，比旭嶽海拔稍低的富村牛山（2141公尺）對我來說更具吸引力。於是，我從白雲嶽的石室出發登上了富村牛山，後又原路返回。而登上旭嶽山頂，則是20年之後的事了。我還記得那是一個積雪最深的3月。
大雪山脈多見褶皺起伏的「冰緣地貌」，這是由地下水分經過反覆凍結、融化而形成的。因此，這裡也是世界珍稀的動植物寶庫。永久凍土分佈廣泛，等還有冰河時期的遺留下來的高山地帶的動植物物種，特別是高山蝶中，包括了大雪山脈獨有的艾雯絹蝶、淡酒眼蝶等。
日高山脈：縱貫南北的冰河時期群山
若要欣賞冰川地貌，沿山脊縱穿險峻的日高山脈是最佳路線。山脈中分佈著眾多火山，由於地殼運動，這裡的地層產生褶曲，這在北海道十分罕見。日高山脈起於狩勝嶺，終至襟裳岬，南北綿延約80公里，最高峰是幌尻嶽（2052公尺），景色美不勝收。這些山正值壯年期，峰頂尖銳，山脊呈刀刃狀，在林線以上的高山帶，因殘雪較少等原因，被偃松所覆蓋。山麓地帶則生長著庫頁冷杉、魚鱗雲杉等針葉林。
山頂及山脊附近的顯著特徵是冰蝕地貌，可以看到數十個冰斗，仿若勺子在山體表面挖出的一般。研究認為，這些冰斗是在7萬年前至1萬年前的末次冰期，被冰川削鑿而成的。這裡沒有登山道，最受歡迎的路線是從北邊的芽室嶽（1754公尺）到南邊的樂古嶽（1471公尺）這段長約100公里的路線。
火山活動造就的山嶽美景
北海道的6個國立公園中，除釧路濕原外，其他5個都是火山景觀。自遠古時代開始，火山多次噴發，現在有珠山（737公尺）等仍然隆隆聲響煙霧升騰，難以讓人接近。不過，絕大部分火山在登山導遊的引導下都可以攀登。
北海道面積最大的火山帶是從十勝嶽（2077公尺）到大雪山脈、穿過知床半島直至千島群島的「千島火山帶」。由美麗的錐形山雄阿寒嶽（1370公尺）等構成的阿寒火山群，以及以知床半島的最高峰羅臼嶽（1661公尺）為中心構成的知床火山群等共同形成了一個弧形。
在千島火山帶中，有一片十分珍貴的火山口湖，名為摩周湖，周邊被高達300公尺的陡峭的外輪山環圍。該湖在1931年的透明度測定中達到41.6公尺，成為世界之最並因此而聞名於世。不過，正如它的別稱「霧中的摩周湖」一樣，很難一睹其神秘面紗下的真實模樣。
儘管夏季短暫，冬季漫長，但北海道的群山上亦有四季更替。春天，翹首以待的黑色的土壤從隨著融雪而露出，樹木抽出新芽；秋日，林線上的七灶花楸和嶽樺共同織就一副色彩斑斕的畫卷；而到了冬季，僅僅是酷寒這一點，也足以給人留下難忘的回憶。
攝影、撰文：水越武
標題圖片：嚴冬時節，知床連峰的天頂山（1046公尺）。由於北海道的山所處緯度高，冰寒地凍的景象常常使人聯想到極地