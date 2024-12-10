【Photos】火山造就的北海道四季山嶽美景

水越武鏡頭下的北海道大自然

水越武是名世界知名的山嶽攝影師，儘管已經85歲，仍舊深入北海道各地的山野進行拍攝工作。由於北海道緯度較高，冬季登山需要強大的意志力，才能挺過無休無止的暴風雪。他的攝影作品展現了北海道群山的四季之景，既有仿若極地的連綿雪山，也有早春的新芽、色彩斑斕的落葉…。

北海道的群山與日本阿爾卑斯山脈相比，平均海拔低約1000公尺，即使是最高峰旭嶽也只有2291公尺，因此不需要非常高超的攀登技術。然而隆冬時節，由於日照時間短，山上的溫度可降至零下40度左右。此外，一旦大型低氣壓來襲，惡劣天氣開始，暴風雪持續近10天的情況也不少見。由於緯度較高，冬季季風導致大量積雪，白茫茫的山脈猶如極地的冰川世界。這就要求登山者必須有堅韌的意志力，才能挺過無盡的暴風雪。登山者需要設計較為從容的行程，並為此攜帶所需的食物和燃料，如此想來，要攀登北海道冬季雪山實可謂「艱苦卓絕」。 除7、8月的短暫夏季外，攀登北海道的山脈絕非易事。因此，直至最近，北海道內陸的山嶽不大為普通登山者所關注，鮮少有人向大眾介紹其全貌。