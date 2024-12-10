水越武鏡頭下的北海道大自然

【Photos】火山造就的北海道四季山嶽美景

自然環境 觀光旅遊

水越武是名世界知名的山嶽攝影師，儘管已經85歲，仍舊深入北海道各地的山野進行拍攝工作。由於北海道緯度較高，冬季登山需要強大的意志力，才能挺過無休無止的暴風雪。他的攝影作品展現了北海道群山的四季之景，既有仿若極地的連綿雪山，也有早春的新芽、色彩斑斕的落葉…。
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

北海道的群山與日本阿爾卑斯山脈相比，平均海拔低約1000公尺，即使是最高峰旭嶽也只有2291公尺，因此不需要非常高超的攀登技術。然而隆冬時節，由於日照時間短，山上的溫度可降至零下40度左右。此外，一旦大型低氣壓來襲，惡劣天氣開始，暴風雪持續近10天的情況也不少見。由於緯度較高，冬季季風導致大量積雪，白茫茫的山脈猶如極地的冰川世界。這就要求登山者必須有堅韌的意志力，才能挺過無盡的暴風雪。登山者需要設計較為從容的行程，並為此攜帶所需的食物和燃料，如此想來，要攀登北海道冬季雪山實可謂「艱苦卓絕」。

水越武在84歲拍攝的隆冬時節的利尻山（1721公尺）

水越武在84歲拍攝的隆冬時節的利尻山（1721公尺）

除7、8月的短暫夏季外，攀登北海道的山脈絕非易事。因此，直至最近，北海道內陸的山嶽不大為普通登山者所關注，鮮少有人向大眾介紹其全貌。

北海道內陸的群山

北海道內陸的群山

最高峰——大雪山脈旭嶽

大雪山是聳立於北海道中部的群山的總稱，其中，海拔2291公尺的主峰旭嶽是北海道的最高峰。由於位於複合火山群中，在我看來，與其說它山峰高聳，其實更像是一片廣闊的熔岩臺地。

大雪山脈主峰旭嶽在積雪最深時的景象

大雪山脈主峰旭嶽在積雪最深時的景象

我第一次進入大雪山脈是在1971年7月，是與我的攝影老師田淵行男同行而往的。那次，我們的目的是以白雲岳（2230公尺）的石室為基地開展高山蝶類的生態研究，儘管停留了一個多星期，但並沒有去旭嶽。

從散佈在大雪山脈的小型火山口中湧出的水匯合起來成小河，流過山嶽地帶

從散佈在大雪山脈的小型火山口中湧出的水匯合起來成小河，流過山嶽地帶

說實話，當時，在廣闊的天地之間，我失去了登上最高峰的那個小山頂的欲望。儘管徒步前往需要2、3小時，但作為一個登山愛好者，不知為何我卻產生了一種羞恥。也許是因為廣袤無垠的大雪山脈給人的感覺更像高原而非山脈。在這片高原狀的隆起中，比旭嶽海拔稍低的富村牛山（2141公尺）對我來說更具吸引力。於是，我從白雲嶽的石室出發登上了富村牛山，後又原路返回。而登上旭嶽山頂，則是20年之後的事了。我還記得那是一個積雪最深的3月。

從蝦夷萱草盛開的大沼濕地眺望大雪山脈南部的富村牛山

從蝦夷萱草盛開的大沼濕地眺望大雪山脈南部的富村牛山

冬季，大雪山脈的群山

冬季，大雪山脈的群山

大雪山脈多見褶皺起伏的「冰緣地貌」，這是由地下水分經過反覆凍結、融化而形成的。因此，這裡也是世界珍稀的動植物寶庫。永久凍土分佈廣泛，等還有冰河時期的遺留下來的高山地帶的動植物物種，特別是高山蝶中，包括了大雪山脈獨有的艾雯絹蝶、淡酒眼蝶等。

從大雪山脈中部的沼原濕地眺望山脈東部的主峰石狩嶽（1967公尺）

從大雪山脈中部的沼原濕地眺望山脈東部的主峰石狩嶽（1967公尺）

紅葉爛漫的大雪山脈林線（森林界限）

紅葉爛漫的大雪山脈林線（森林界限）

日高山脈：縱貫南北的冰河時期群山

若要欣賞冰川地貌，沿山脊縱穿險峻的日高山脈是最佳路線。山脈中分佈著眾多火山，由於地殼運動，這裡的地層產生褶曲，這在北海道十分罕見。日高山脈起於狩勝嶺，終至襟裳岬，南北綿延約80公里，最高峰是幌尻嶽（2052公尺），景色美不勝收。這些山正值壯年期，峰頂尖銳，山脊呈刀刃狀，在林線以上的高山帶，因殘雪較少等原因，被偃松所覆蓋。山麓地帶則生長著庫頁冷杉、魚鱗雲杉等針葉林。

日高山脈的中心地段

日高山脈的中心地段

山頂及山脊附近的顯著特徵是冰蝕地貌，可以看到數十個冰斗，仿若勺子在山體表面挖出的一般。研究認為，這些冰斗是在7萬年前至1萬年前的末次冰期，被冰川削鑿而成的。這裡沒有登山道，最受歡迎的路線是從北邊的芽室嶽（1754公尺）到南邊的樂古嶽（1471公尺）這段長約100公里的路線。

火山活動造就的山嶽美景

北海道的6個國立公園中，除釧路濕原外，其他5個都是火山景觀。自遠古時代開始，火山多次噴發，現在有珠山（737公尺）等仍然隆隆聲響煙霧升騰，難以讓人接近。不過，絕大部分火山在登山導遊的引導下都可以攀登。

阿寒摩周國立公園的硫磺山（508公尺）噴氣孔周邊，硫磺結晶仍在持續形成

阿寒摩周國立公園的硫磺山（508公尺）噴氣孔周邊，硫磺結晶仍在持續形成

北海道面積最大的火山帶是從十勝嶽（2077公尺）到大雪山脈、穿過知床半島直至千島群島的「千島火山帶」。由美麗的錐形山雄阿寒嶽（1370公尺）等構成的阿寒火山群，以及以知床半島的最高峰羅臼嶽（1661公尺）為中心構成的知床火山群等共同形成了一個弧形。

仍有火山活動的雌阿寒嶽上的青沼和聳立於背後的阿寒富士（1476公尺）

仍有火山活動的雌阿寒嶽上的青沼和聳立於背後的阿寒富士（1476公尺）

噴發活躍的雌阿寒嶽（1499公尺）

噴發活躍的雌阿寒嶽（1499公尺）

冬日的雌阿寒嶽和阿寒富士（右）

冬日的雌阿寒嶽和阿寒富士（右）

雲海中的知床連峰

雲海中的知床連峰

初夏的知床嶽（1254公尺）

初夏的知床嶽（1254公尺）

在千島火山帶中，有一片十分珍貴的火山口湖，名為摩周湖，周邊被高達300公尺的陡峭的外輪山環圍。該湖在1931年的透明度測定中達到41.6公尺，成為世界之最並因此而聞名於世。不過，正如它的別稱「霧中的摩周湖」一樣，很難一睹其神秘面紗下的真實模樣。

摩周湖是透明度極高的火山口湖，景色隨季節千變萬化

摩周湖是透明度極高的火山口湖，景色隨季節千變萬化

儘管夏季短暫，冬季漫長，但北海道的群山上亦有四季更替。春天，翹首以待的黑色的土壤從隨著融雪而露出，樹木抽出新芽；秋日，林線上的七灶花楸和嶽樺共同織就一副色彩斑斕的畫卷；而到了冬季，僅僅是酷寒這一點，也足以給人留下難忘的回憶。

初夏的知床嶽（1254公尺）

初夏的知床嶽（1254公尺）

攝影、撰文：水越武

標題圖片：嚴冬時節，知床連峰的天頂山（1046公尺）。由於北海道的山所處緯度高，冰寒地凍的景象常常使人聯想到極地

阿伊努茅希利：野狼眼中的北海道》（北海道新聞社出版，日英雙語，204頁，6050日圓）一書收錄了日本自然攝影大師水越武在1972-2022年的半個世紀中在北海道各地拍攝的180張珍貴照片。標題表達了「在北海道狼出沒的100年前的北海道，一定擁有世界上最美的自然風光」之意；阿伊努茅希利，在阿伊努語中意為「人類居住之地」。擔任本書主編的北海道大學自然地理學名譽教授小野有五的學術解讀，也可讀性很強。在北海道新聞社支持下，nippon.com推出《水越武鏡頭下的北海道大自然》系列，分主題為讀者介紹該書中收錄的各類照片。

北海道 攝影師 寫真 冰川 火山 大自然 攝影 自然環境 寫真集 山脈